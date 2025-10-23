Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Miền Di Sản Hiện Hữu, Chất Sống Tinh Anh Thành Hình

Hải Âu
Hải Âu
23/10/2025
CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) chào đón chủ nhân tinh hoa tới điểm chạm The Fullton Edition Show Village – khu nhà mẫu chuẩn quốc tế đầu tiên tại phía Đông Thủ đô. Được tạo tác ngay tại không gian sống tương lai, nơi đây sẽ khai mở một hành trình khám phá miền di sản không dành cho số đông.
The Fullton Edition Show Village – một dấu ấn tiên phong của CLD VN khi ra mắt dự án thấp tầng hạng sang đầu tiên tại phía Bắc. Tại đây, 2 loại hình biệt thự Twin Villa và Pool Villa cùng Clubhouse The Fullhaus được tái hiện sống động, giúp gia chủ hình dung chân thực không gian sống tương lai không chỉ qua thị giác, mà còn bằng cảm xúc và trải nghiệm thực tế.

Ngôn Ngữ Kiến Trúc Vượt Thời Gian

Khơi nguồn cảm hứng từ những đường cong duyên dáng của ruộng bậc thang, ngôn ngữ thiết kế tầng lớp “cascade” ẩn hiện trong từng chi tiết, từ cổng chào, cảnh quan, tới kiến trúc biệt thự.
Mặt ngoài Pool Villa (Biệt thự đơn lập bể bơi) thừa hưởng ngôn ngữ kiến trúc đa tầng của tổng thể dự án
Phá vỡ những dãy nhà thiết kế mặt tiền đơn điệu, mỗi loại hình biệt thự ghi dấu bản sắc riêng trong một tổng thể hài hòa. Tại đây, chủ nhân tinh hoa sẽ tận mắt chiêm ngưỡng và chạm “bức họa” kiến trúc The Fullton Edition qua vật liệu đa dạng, gam màu trầm sang trọng và những mảng xanh êm dịu.
Không chỉ gây ấn tượng ở tầng kiến trúc, dưới bàn tay tài hoa của That’s ITH, đội ngũ tư vấn thiết kế nội thất biệt thự mẫu, từng chi tiết, vật liệu, đồ trang trí đều được tỉ mẩn lựa chọn, để lưu dấu câu chuyện về tính duy mỹ, và cả những chuẩn mực không dễ kiếm tìm.

Twin Villa – Bản Giao Hưởng Của Kết Nối Và Riêng Tư

Căn Twin Villa được họa nên dành cho những gia chủ tìm kiếm sự riêng tư nhưng vẫn trân quý những phút giây kết nối đồng điệu. Chính vì vậy, không gian phòng khách trở thành điểm nhấn với khoảng thông tầng ấn tượng lên tới 6,7m, cùng mảng kính lớn mở ra tầm nhìn hướng sân vườn xanh mát, mời gọi ánh sáng tự nhiên hòa điệu với nhịp sống thường nhật.
Vượt qua tầng thẩm mỹ, Twin Villa còn mang đến lối sống linh hoạt, chú trọng công năng tiện nghi. Ngoài khu vực phòng khách và bếp ngay tầng trệt, các không gian ưu tiên tính kết nối, 5 phòng ngủ và 2 phòng đa năng mở ra “một triển lãm sống” để chủ nhân tùy biến bài trí, tạo ra ‘khoảng trời riêng’ mang đậm dấu ấn cá nhân.
Ảnh thực tế: Tại căn biệt thự Twin Villa, phòng khách được kết nối liền mạch với phòng ăn, mang đến không gian sinh hoạt gần gũi và ấm áp.
Với sự hiện diện của căn Twin Villa, gia chủ phần nào mường tượng phiên bản nâng tầm chất sống tinh anh mang tên The Grand Mansion. Với diện tích lên tới ~360m2, “dinh thự” là tác phẩm của hai căn biệt thự song lập nối thành một tổng thể liền mạch, nhân đôi diện tích sống, lý tưởng cho gia đình đa thế hệ.

Tuyên Ngôn Sống Tạo Vị Thế Di Sản

Giữa bức tranh khai mở miền di sản, không thể bỏ qua “tuyệt tác” giới hạn Pool Villa – một lát cắt sống động về chuẩn mực sống tinh tuyển. Ngay khi trở về tư gia, những bậc thang dẫn lối chủ nhân tới không gian phòng khách hướng vườn sau, gợi mở một lối sống kín kẽ và riêng tư.
Sử dụng đá tự nhiên cùng điểm nhấn là tông màu đỏ bordeaux, Pool Villa tựa như tuyên ngôn về sự sang trọng và uy quyền. Đẳng cấp nơi đây không phô trương, mà lặng lẽ toát ra vị thế độc tôn, được biểu đạt qua chi tiết nội thất tinh xảo đến từ các thương hiệu đẳng cấp trên thế giới.
Ảnh thực tế: Phòng khách biệt thự Pool Villa với khoảng thông tầng lên tới 6,7m, tôn lên sự sang trọng và đẳng cấp của giới thượng lưu.
Cấu trúc biệt thự được tinh chỉnh vừa để tối ưu hóa diện tích cho gia đình đa thế hệ, vừa dung hòa giữa yếu tố chung – riêng. Một viễn cảnh sống thi vị mở ra ngay trước mắt: như buổi bình minh đắm mình trong hồ bơi riêng mát lành, hay ánh hoàng hôn dìu dắt bên bữa tiệc nướng BBQ trên vườn mái.
Những giá trị đắt giá nhất được gìn giữ như di sản mai sau, ẩn náu trong từng không gian: hầm rượu, phòng chế tác trang sức, bể sục Jacuzzi, vườn trên cao… ​
Ảnh thực tế: Sảnh chờ được bài trí với cây đàn grand piano 3 chân – một khoảng dừng chân tinh tế trước khi bước vào không gian chính của tư gia.
Một đặc quyền hiếm có của chủ nhân Pool Villa chính là tầm nhìn bao bọc bởi không gian xanh, cùng lối đi riêng biệt, đưa chủ nhân tiếp cận tới ngay ngưỡng cửa công viên trung tâm.

Biểu Tượng Của Chất Sống Tinh Anh

Nối liền với biệt thự mẫu, Clubhouse The Fullhaus, công trình biểu tượng của The Fullton Edition, cũng đã dần thành hình. Khu vực sảnh đón khách, phòng chiếu phim đa năng và sảnh tiệc Verde trở thành điểm khám phá đầu tiên trong Clubhouse tại Show Village.
Trong tương lai, không gian The Fullhaus sẽ được mở rộng với bộ sưu tập tiện ích đo ni đóng giày cho giới thượng lưu. Bên cạnh Sảnh tiệc Verde kế bên Vườn Lễ Hội và phòng chiếu phim đã hiện hữu, cả gia đình có thể bồi đắp ký ức ngập tràn niềm vui tại Góc Gia Đình, hay giữ nhịp rèn luyện và thư giãn tâm trí mỗi ngày với Bể bơi vô cực 50m và phòng Gym, khu xông hơi.
Ảnh thực tế: Khu vực sảnh chính của Clubhouse The Fullhaus là điểm chạm đầu tiên, đưa cư dân tinh anh bắt đầu hành trình trải nghiệm hệ tiện ích nghỉ dưỡng ngay tại gia.
Không chỉ vậy, điểm tạo ra sự khác biệt cho The Fullhaus chính là công viên ~2ha nối liền, tạo ra một trải nghiệm liên hoàn từ không gian trong nhà ra ngoài trời, từ tận hưởng lối sống hiện đại tới thả mình giao hòa cùng thiên nhiên.
Dạo bước quanh The Fullton Edition Show Village, giá trị đồng điệu và cảm giác thuộc về bỗng rõ nét hơn bao giờ hết. Tại đây, một cuộc sống vẹn tròn được khắc họa từ riêng tư và gắn kết, thẩm mỹ và công năng, và cuối cùng là giao hòa giữa thiên nhiên và con người.
Chọn The Fullton Edition, không đơn thuần để sở hữu một ngôi nhà, mà còn là chọn “lưu dấu tinh hoa”, để giữ lửa cho những giá trị sống xứng tầm trở thành di sản cho mai sau.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

