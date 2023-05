Mizuki Park vươn tầm khu đô thị đẳng cấp

Khu đô thị Mizuki Park đang dần thành hình, mang đến không gian sống mát lành và tiện nghi cho cư dân khu Nam Sài Gòn

Minh chứng là hơn 1.200 khách hàng đã đăng ký tham gia “Chương trình tiết kiệm nhà ở 2020” chỉ trong một ngày để chờ đợi cơ hội sở hữu căn hộ công viên kênh đào Flora Mizuki MP6-MP7-MP8 thuộc giai đoạn 2 của dự án khi chủ đầu tư chính thức công bố.

Định hình đô thị hoàn chỉnh

Với quy mô 26 ha tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh và cách Phú Mỹ Hưng chỉ hơn 5 phút di chuyển, Mizuki Park được chủ đầu tư xây dựng thành một khu đô thị hiện đại đáp ứng trọn vẹn 5 nhu cầu thiết yếu và quan trọng trong cuộc sống gồm sống – vui chơi – làm việc – học tập – mua sắm. Hệ thống hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, tiện ích đẳng cấp trong môi trường yên bình và không gian sinh thái khoáng đạt với hệ thống kênh đào rộng 17.000m2 len lỏi khắp dự án, bao quanh là rạch Lào rộng 20m và rạch Ngang 60m,… sẽ mang đến cho cư dân một nơi ưu việt và đáng sống.

Tại thời điểm này, sau hơn một năm bàn giao giai đoạn 1, Mizuki Park đã khoác lên mình một diện mạo mới với hạ tầng khang trang, những ngôi biệt thự sang trọng, các tòa nhà cao tầng hiện đại và thu hút hàng ngàn cư dân về ở tạo nên một đô thị sôi động, văn minh. Những dãy shophouse ở tầng trệt khu căn hộ kinh doanh sầm uất với nhiều dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu ngay tại chỗ như siêu thị mini 24/24h, cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, trung tâm Gym, Spa, nhà hàng, cà phê, salon chăm sóc sắc đẹp…

Bên cạnh đó, cư dân trong các khu căn hộ biệt lập condominium dòng Flora được tận hưởng hàng loạt tiện ích riêng như hồ bơi, phòng gym, phòng yoga, khu vui chơi trẻ em, công viên,… Các công trình công cộng quy mô lớn cũng được chủ đầu tư Nam Long và các đối tác Nhật gồm Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad chú trọng đầu tư. Khu công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, bonsai, thiền, sự kiện, bờ sông và thể thao; vườn Nhật trung tâm; cầu bộ hành, đường dạo bộ dọc theo hệ thống kênh đào rộng 17.000m2; đường xe đạp 2,5km; trường học, trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm thể thao, khu y tế, khu vui chơi giải trí… cũng đang dần định hình, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho cư dân và giá trị gia tăng cho dự án.



Cư dân đã dọn về sinh sống khá đông tại giai đoạn 1 của Mizuki Park ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao nhà

Theo nhận xét của phần lớn khách hàng, Mizuki Park không chỉ là nơi an cư an ninh mà còn là nơi có nhiều tiềm năng phát triển và gia tăng giá trị trong tương lai. “Không gian sống tại Mizuki Park khá thoải mái, mát mẻ nhờ sở hữu nhiều mảng xanh và sông nước bao quanh. Tất cả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng được đáp ứng ngay trong nội khu nên gia đình tôi rất an tâm và không cần phải đi xa ra ngoài”, chị Bích Trâm – cư dân vừa dọn về Mizuki Park vài tháng chia sẻ.

Giá trị gia tăng vượt trội

Trước nay, hầu hết các dự án do Nam Long phát triển đều sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, đem lại nhiều giá trị lợi ích cho các chủ sở hữu và đạt tốc độ tiêu thụ rất nhanh. Minh chứng gần đây chương trình bán hàng các dự án Akari City (quận Bình Tân), Waterpoint (Bến Lức, Long An) hay giai đoạn 1 Mizuki Park đều tiêu thụ thành công 95-100% nhờ vào sự tin tưởng của khách hàng dành cho Nam Long.

Khi Flora Mizuki MP6, MP7, MP8 ra mắt cũng nhanh chóng được quan tâm bởi kiến trúc công trình mới mẻ, thiết kế thông thoáng, tiện ích phong phú từ tiện ích tầm khu đô thị đến tiện ích biệt lập cho từng phân khu. Toàn khu có khoảng hơn 600 căn hộ với nhiều loại diện tích gồm 58m², 67m², 78m², 95m², 111m² (dual key) và sẽ được bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản, trang bị sàn gỗ, tủ bếp, thiết bị vệ sinh,…



MP6, MP7, MP8 là những block đẹp nhất giai đoạn 2 của Mizuki Park nhờ sở hữu công viên kênh đào xanh mát

Hiện nay, Nam Sài Gòn là khu vực có tốc độ phát triển đô thị vượt bậc và cũng là điểm đón dòng vốn đầu tư hạ tầng mạnh nhất của TP.HCM. Nhiều công trình trọng điểm đã được phê duyệt và triển khai tạo nên cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Điển hình như dự án xây dựng hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ đã chính thức khởi công; cầu Thủ Thiêm 3 (nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua quận 4) và cầu Thủ Thiêm 4 (kết nối giữa quận 2 qua quận 7); dự án đường trục Bắc – Nam kết nối trung tâm thành phố với quận 4, quận 7…

Theo giới kinh doanh bất động sản, khi những công trình này hoàn thiện sẽ tạo thành hệ thống kết nối thông suốt giữa khu Nam với toàn thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đó, với vị trí đắc địa trên trục kết nối Đông – Tây, khu đô thị Mizuki Park sẽ trở thành trung tâm đô thị sầm uất bậc nhất TP.HCM.

Khánh An