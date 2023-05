Tại sự kiện này, hơn 100 chuyên viên tư vấn từ MLAND Miền Nam đã cùng góp mặt và hòa trong không khí rực lửa của sự kiện siêu hoành tráng, thu hút sự tham gia của hơn 2500 chuyên viên tư vấn đến từ nhiều đại lý phân phối bất động sản. Sự kiện Kick – off THE SOL City và sự thâm nhập đầy mạnh mẽ vào thị trường BĐS cuối năm của siêu dự án này được dự đoán sẽ là “ngọn cờ tất thắng” cho sự trỗi dậy của BĐS Khu Tây Sài Gòn.

Sau thời gian lặng sóng, thị trường BĐS khu Tây Sài Gòn bất ngờ “bùng nổ” với cái tên cực hot đang thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ cuối năm – THE SOL City – Thành phố vệ tinh ngập tràn những thanh âm hạnh phúc.



Sự kiện ra mắt dự án THE SOL City siêu hoành tráng và bùng nổ khí thế

Nối dài thành công của những dự án trước đó như Young Town Tây Bắc Sài Gòn, Thuận Đạo Residence, Long Châu Phố Chợ, Phúc Long Garden,… Thắng Lợi Group tiếp tục gây dấu ấn trên thị trường BĐS với “cú huých” mang tên THE SOL City – Sound of your life. Đây là khu đô thị vệ tinh hiện đại bậc nhất khu vực, sở hữu vị trí độc nhất tại Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An – khu vực BĐS gần đây đang trên đà tăng trưởng.

Với sự tham gia của hơn 2500 chuyên viên môi giới đến từ 14 đại lý phân phối BĐS uy tín, THE SOL City đã chứng tỏ sức nóng của mình trên thị trường BĐS cuối năm bằng sự kiện ra mắt siêu hoành tráng, kết hợp với công nghệ chuyên nghiệp, đỉnh cao và nhiều hoạt động bùng nổ.



MLAND Miền NAM “ra quân” đầy hứng khởi và quyết tâm chinh phục dự án siêu tiềm năng THE SOL City

Tại sự kiện đặc biệt này, các nhà môi giới tài năng đã có cơ hội cảm nhận những trải nghiệm đỉnh cao với game thực tế ảo VR hấp dẫn, được tận mắt cảm nhận những thanh âm “rực rỡ” từ dự án được mệnh danh là “bản nhạc của cuộc sống” bằng công nghệ Virtual Tour 360 mới nhất và công nghệ diễn họa đầy sống động. Ngoài ra, các Best Sellers còn được lắng nghe ý kiến của chuyên gia phong thủy, khám phá những yếu tố phong thủy ngoài Ngũ hành đầy lý thú tạo nên thế mạnh của THE SOL City và nhiều hoạt động đầy hấp dẫn khác.



Khí thế ngút ngàn của đoàn quân MLAND Miền Nam báo hiệu cho một cuộc "ra quân" toàn thắng

Vinh dự được các chủ đu tư và hàng triệu khách hàng “chọn mặt gửi vàng” trong suốt hành trình phát triển, sàn giao dịch BĐS MLAND Miền Nam đã chính thức trở thành “Đối tác phân phối chính thức” dự án THE SOL City đáng mong chờ. Tại đây, toàn thể chuyên viên tư vấn đến từ MLAND Miền Nam đã tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi, hòa trong không khí rực lửa, kích hoạt năng lượng thành công và sẵn sàng khởi động hành trình chinh phục dự án vô cùng tiềm năng này.



Trở thành Đối tác phân phối chính thức dự án THE SOL City, MLAND Miền Nam tự tin chinh phục dự án mới

Với vị trí ngay cửa ngõ lưu thông giữa TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cạnh bên chợ Hưng Long – Bình Chánh và liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cư dân THE SOL City không những có thể di chuyển thuận tiện đến TP.HCM mà còn sở hữu những kết nối tâm điểm, những tiện ích cao cấp “ngay tận cửa”, nơi thiên nhiên và con người giao thoa, nơi nhịp sống hài hòa và không ngừng vang lên những thanh âm hạnh phúc. Với các sản phẩm đất nền, nhà phố, shophouse và các tiện nghi nội khu cao cấp, THE SOL City hứa hẹn sẽ sẽ trở thành khu đô thị vệ tinh hiện đại, quy mô và đáng sống nhất khu vực BĐS Khu Tây.



Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, MLAND Miền Nam và Thắng Lợi Group hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và tiện nghi

MLAND Miền Nam tự tin khẳng định: Với những thế mạnh vượt trội, dự án THE SOL City hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và hấp dẫn, những tổ ấm an yên, hạnh phúc, nơi con trẻ có được không gian vui chơi lành mạnh và thỏa sức khám phá cuộc sống, nơi “trụ cột” gia đình có thể thoải mái thở dài sau một ngày mỏi mệt, và là nơi mà ông bà được chăm sóc, rèn luyện sức khỏe trong không gian trong lành, gần gũi, tách biệt những xô bồ, phức tạp ngoài kia.



MLAND Miền Nam là thành viên của mạng lưới MLAND Realty với 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, phân phối và tiếp thị bất động sản cao cấp.

Bắt sóng thị trường BĐS mọi thời điểm, MLAND Miền Nam luôn là sàn giao dịch uy tín, chất lượng được nhiều khách hàng sáng suốt "chọn mặt gửi vàng" trong nhiều năm qua. Tiếp nối những kiêu hãnh nối dài đó, MLAND Miền Nam vinh dự trở thành Đơn vị phân phối chính thức dự án BĐS THE SOL City từ CĐT Thắng Lợi Group, dự án không ngừng gây sốt trên thị trường BĐS khu Tây.



Địa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung (Toà nhà Fafim), Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Website:

Youtube Channel:

Hotline: 08. 18002090 MLAND Miền Nam – Đơn vị phân phối chính thức dự án THE SOL CITYĐịa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung (Toà nhà Fafim), Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.Website: mland.com | Email: [email protected] Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCvHerQ4bbOwlcLt3QzDK1yA Hotline: 08. 18002090

Thu Cúc