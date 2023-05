Phối cảnh tổng quan dự án An Phát Luxury, Thuận An, Bình Dương

Dự án An Phát Luxury nằm cạnh trục đường DT 743, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nhất Bình Dương hiện nay, rất thuận tiện đi lại cho khách hàng mua để ở và khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư. Dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Địa ốc An Phát làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất rộng 55.169 m2, gồm 72 căn nhà liền kề 1 trệt 1 lầu. Khu nhà liền kề gồm 2 dãy: LK04 với 42 căn, diện tích từ 60 – 64m2 và LK02 với 30 căn diện tích từ 60 – 70m2. Các căn liền kề trong dự án đều có sổ hồng riêng. Khi mua nhà trong dự án, ngoài các chính sách ưu đãi của chủ đầu tư, khách hàng còn được Ngân hàng Sacombank hỗ trợ vay 70% giá trị hợp đồng và trả góp lên đến 25 năm.



Phối cảnh một góc dự án An Phát Luxury

Về tiện ích nội khu của dự án, chủ đầu tư đã chú trọng xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kĩ thuật với các tiện ích hiện đại, đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu gồm: hồ cảnh quan điều hòa không khí, vườn hoa, công viên thể thao, công viên cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Ngoài ra, trong vòng bán kính 2km, cư dân dự án Luxury An Phát có thể dễ dàng kết nối với tiện ích hoàn chỉnh trong khu vực: chợ, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, khu công nghiệp,…

Hiện tại, An Phát Luxury đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống điện nước đấu nối đến từng nền. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi trong khu vực có giấy phép xây dựng và bản vẽ từng nhà. Khi mua nền đất, khách hàng sẽ được cấp sổ hồng riêng biệt đứng tên chủ đầu tư. Sau khi xây dựng xong phần thô căn nhà, chủ đầu tư sẽ làm thủ tục sang tên sổ hồng cho khách. Khu vực dự án hiện đã có nhiều ngôi nhà xây dựng, dân cư xung quanh bắt đầu đông đúc nên khách hàng có thể yên tâm an cư.



Phối cảnh phòng khách dự án An Phát Luxury

Dự kiến vào ngày 13/10/2019 tới đây, chủ đầu tư An Phát Luxury sẽ chính thức mở bán dự án cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn cho các khách hàng tham dự: Giải đặc biệt là 1 xe SHi 150CC Việt Nam; 2 giải nhất là Gói full nội thất điện máy; 3 giải nhì là TV Sony 50 inch; 6 giải 3 là Máy giặt Electrolux; Tủ lạnh 2081 Samsung; Điều hòa Inverter 1HP. 10 giải khuyến khích là Bếp đôi từ hồng ngoại, nồi cơm điện Electrolux và quà tri ân: Quạt điện đứng ASIA.



Tiến độ thi công dự án An Phát Luxury cập nhật ngày 29/9/2019

Đặc biệt, để tri ân các khách hàng mua sản phẩm trong dự án, chủ đầu tư sẽ dành tặng 3 chỉ vàng SJC cho khách hàng khi đặt cọc giữ chỗ trong lễ mở bán.

Không chỉ hấp dẫn khách hàng bởi vị trí thuận lợi, pháp lý hoàn chỉnh, hỗ trợ tài chính tối đa, khi chọn mua An Phát Luxury, khách hàng còn được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư với cam kết lợi nhuận 80 triệu đồng/năm và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.