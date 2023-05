Mua nhà như ý – nhận chuyến du lịch Mỹ

Thời điểm này chủ đầu tư dự án Luxury Park Views đang áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn bậc nhất trong năm nhằm tri ân khách hàng. Từ nay đến 31/10/2019, khách hàng sẽ được tặng ngay chuyến du lịch Hoa Kỳ trị giá 70 triệu đồng khi mua căn hộ số 03 và tặng chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 20 triệu đồng đối với các căn hộ còn lại. Cùng với đó, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với quà tặng là 01 xe ô tô Mazda 3 trị giá gần 700 triệu đồng.

Với các khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính sẽ được vay tối đa 70% giá trị căn hộ (GTCH), mức lãi suất 0% trong 07 tháng. Với các khách hàng không vay và thanh toán sớm 95% GTCH sẽ được chiết khấu 3% GTCH. Đồng thời khách hàng còn được chiết khấu thêm 1% GTCH khi mua từ 02 căn hộ trở lên.



Dự án Luxury Park Views – Lô D32 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Luxury Park Views sở hữu vị trí đáng mơ ước phía Tây Thủ đô, kề bên công viên Cầu Giấy, gần với công viên hồ điều hoà Yên Hòa. Trong bối cảnh đô thị hóa và ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, việc lựa chọn không gian sống xanh trở thành tiêu chí hàng đầu của nhiều gia đình. Bởi thế, dễ hiểu khi dự án gần công viên, hồ điều hòa như Luxury Park Views lại thu hút khách đến vậy.

Dự án là tổ hợp nhà ở – văn phòng – thương mại tọa lạc gần ngã tư Dương Đình Nghệ – Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy. Công trình cao 28 tầng, với 17 tầng căn hộ cao cấp và 3 tầng hầm để xe hiện đại. Các căn hộ bố trí cơ cấu gồm 2 đến 4 phòng ngủ, diện tích linh hoạt 63,91m2 tới 131,21m2.

Với vị trí đắc địa, gần các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Phạm Hùng – Quốc lộ 32, Trần Thái Tông – Xuân Thủy, dự án có liên kết vùng thuận tiện, kết nối nhanh chóng tới các địa điểm nổi bật như Trung tâm hội nghị Quốc Gia, sân vận động Mỹ Đình, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, trường phổ thông MIS, Đại học Quốc Gia.…và vùng phụ cận.

Khu vực này được mệnh danh là trung tâm công nghệ – tài chính mới của Hà Nội, nơi tập trung nhiều trụ sở của Bộ ngành như Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan, các tập đoàn lớn như Mobifone, FPT, Viettel…

Thêm vào đó, Luxury Park Views còn sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp, hiện đại theo chuẩn quốc tế: trung tâm thương mại cao cấp, bể bơi vô cực, sky garden, quán cafe, hệ thống thang máy tốc độ cao, thang hàng rộng rãi, phòng tập gym – spa 5 sao…

Thời điểm vàng sở hữu những căn hộ đẹp nhất Luxury Park Views

Người Mỹ thường có câu "Save the best for last", nghĩa là “dành những điều tốt đẹp nhất để tới cuối cùng”. Tại Luxury Park Views cũng vậy, chủ đầu tư đã để dành những căn hộ đẹp nhất cho khách hàng trong đợt mở bán cuối. Đây được đánh giá là những căn hộ có vị thế, diện tích và tầm view đẹp bậc nhất dự án.

Các căn hộ này đa số là căn 3 hoặc 4 phòng ngủ, sở hữu view “triệu đô” thu trọn công viên Cầu Giấy trong tầm mắt, nơi cư dân có thể ngắm trọn không gian xanh mát của cây xanh, hồ nước và tận hưởng môi trường thư thái giữa lòng thành phố.



Phối cảnh thiết kế căn hộ số 03 tại Luxury Park Views

Những căn hộ tại dự án mang phong cách thiết kế sang trọng, được chăm chút tới từng chi tiết, trang bị nội thất cao cấp: khóa cửa thông minh, cửa ra vào Lecmax có khả năng chống cháy lên tới 120 phút, hệ thống điều hòa Multi Mitsubishi, thiết bị vệ sinh Kohler hoặc tương đương.

Không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn về thiết kế, thi công, hệ thống PCCC, diện tích sử dụng… mà mỗi căn hộ Luxury Park Views đều được thiết kế với không gian mở, giúp cân bằng năng lượng, đón nhận tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên. Tất cả góp phần tạo nên không gian sống vẹn toàn, xứng tầm cho cư dân.

Đến nay, dự án đã cất nóc và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng bàn giao trong năm 2019. Như vậy, khách mua căn hộ sẽ không phải lo cảnh mua nhà trên giấy hay phải mòn mỏi chờ đợi công trình xây dở dang.

Với sức mua lớn, lượng giao dịch tăng mạnh theo thời gian nên Luxury Park Views hiện chỉ còn rất ít căn hộ chưa có chủ sở hữu. Vì vậy, chính là thời điểm vàng để sở hữu những căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án, đồng thời nhận được nhiều ưu đãi lớn.