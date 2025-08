Mô Hình Clubhouse Đẳng Cấp Hiếm Có Tại Dự Án Phía Đông Thủ Đô

Không đơn thuần là đặc quyền của tầng lớp thượng lưu trên thế giới, mô hình Clubhouse đang từng bước tái định hình chuẩn mực sống tại Việt Nam. Không gian nơi đây mở ra nhịp sống cộng hưởng và cân bằng, vừa chăm sóc sức khỏe thể chất, vừa bồi đắp giá trị cảm xúc cho cộng đồng cư dân tinh hoa ở các khu đô thị hạng sang.

Từ Biểu Tượng Sống Của Giới Thượng Lưu Toàn Cầu

Mô hình Clubhouse từ lâu vốn là đặc quyền của giới tinh anh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại châu Âu vào cuối thế kỷ 18, tầng lớp quý tộc Anh muốn có một không gian riêng để thư giãn, gặp gỡ, và duy trì các mối quan hệ xã hội trong giới thượng lưu. Từ những “private clubs” (câu lạc bộ riêng tư) thời đó, Clubhouse với quy mô hàng trăm đến hàng ngàn mét vuông, đã dần phát triển thành trung tâm tiện ích khép kín, gắn liền với các khu biệt thự sang trọng, sân golf và resort cao cấp khắp thế giới.

Tại Mỹ, Singapore hay Dubai, các dự án bất động sản hạng sang đều xem Clubhouse vừa là tiện ích sống, vừa là biểu tượng cho đẳng cấp của cộng đồng cư dân. Điển hình như Dự án Yerba Buena Island tại San Francisco (Mỹ), tích hợp mô hình Clubhouse cùng chuỗi tiện ích như phòng tập gym, phòng tập thể hình đa năng, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, thư viện, khu lounge và quầy bar,… nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu sống, giải trí và chăm sóc tinh thần cho cư dân nội khu.

Mô hình Clubhouse của Yerba Buena Island tích hợp tiện ích đa tầng, đóng vai trò như một không gian sinh hoạt cộng đồng cao cấp, nơi cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng.

Điểm nhấn tạo nên giá trị nổi bật của Clubhouse còn nằm ở khả năng đáp ứng đa dạng sở thích và nhu cầu của từng lứa tuổi – từ các hoạt động thể thao, thư giãn đến giải trí. Clubhouse kiến tạo một trải nghiệm sống liền mạch, nơi mọi hoạt động thường nhật được cá nhân hóa, riêng tư, song vẫn bảo đảm và duy trì sự kết nối với cộng đồng đa thế hệ. Việc tích hợp toàn bộ tiện ích ngay trong nội khu còn giúp cư dân tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí di chuyển, đồng thời tận hưởng trọn vẹn chất lượng sống.

Hơn cả một không gian tiện ích, Clubhouse trở thành cầu nối gắn kết, xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và giàu tri thức.

Đến Yếu Tố Định Hình Chuẩn Sống Tinh Hoa Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mô hình Clubhouse vẫn còn là một “đặc quyền” hiếm hoi, chỉ được phát triển tại các dự án bất động sản phân khúc hạng sang.

Tiêu biểu như The Canopy Clubhouse của chủ đầu tư CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt vào tháng 05/2025 tại phân khu thấp tầng khép kín The Orchard, thuộc tổng dự án Sycamore (Bình Dương, TP.HCM). Tổ hợp 26 tiện ích chỉ phục vụ chủ nhân của 368 căn nhà phố và biệt thự phân khu The Orchard như không gian làm việc chung, phòng gym, xông hơi sauna, phòng thưởng rượu và xì gà, sảnh tiệc cao cấp. Từ đó, The Canopy Clubhouse đã định hình nên một tiêu chuẩn mới cho thị trường bất động sản trong khu vực nhờ sở hữu bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp và thiết kế ấn tượng.

Lấy cảm hứng từ “ngôi nhà trên cây” giữa thiên nhiên hùng vĩ, The Canopy Clubhouse sẽ đưa cư dân tương lai trải nghiệm hành trình khám phá 5 tầng rừng xanh, nơi cư dân mọi lứa tuổi được sống trọn vẹn giữa thiên nhiên và phong cách sống đa sắc màu. Ảnh: CapitaLand

Tiếp nối thành công dự án Sycamore, CLD VN tiếp tục giới thiệu mô hình Clubhouse tại dự án thấp tầng khép kín hạng sang đầu tiên ở khu vực phía Bắc, mang tên The Fullton. Clubhouse The Fullton – một công trình biểu tượng nằm ngay tại trái tim của phân khu The Fullton Edition sắp được ra mắt trong thời gian tới.

Điểm nổi bật của mô hình Clubhouse The Fullton nằm ở bộ sưu tập tiện ích nội khu, ngoài trời phong phú, và khả năng kết nối trực tiếp với công viên trung tâm rộng gần 2ha. Đây chính là dấu ấn của cuộc sống vẹn tròn, nơi sự riêng tư và gắn kết cộng đồng được đan xen hài hòa trong từng trải nghiệm sống hằng ngày.

Bể bơi ngoài trời kế cận Clubhouse The Fullton và công viên trung tâm, mở ra không gian xanh liên hoàn, thư thái.

Mô hình này đáp ứng kỳ vọng của thế hệ cư dân tinh anh thời đại mới hay giới thượng lưu: một tổ ấm nằm trong khu đô thị được quy hoạch bài bản và hiện đại, để cư dân tận hưởng hệ tiện ích phát triển toàn diện ngay trước thềm nhà, mà chẳng cần đi xa.

Clubhouse The Fullton được nâng tầm bởi SuMisura – đơn vị tư vấn thiết kế nội thất đến từ Singapore, từng dành loạt giải thưởng danh giá như International Property Awards ba năm liên tiếp (2023-2025) và Luxury Lifestyle Awards 2022.

Đại diện SuMisura chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cư dân cảm thấy tự hào về nơi họ đang sống. Một không gian được chăm chút tỉ mỉ và chu đáo trong từng chi tiết. Hy vọng rằng Clubhouse sẽ trở thành một “bức vẽ không gian”, nơi đời sống thường nhật được nâng tầm theo một cách rất riêng”.

Clubhouse không chỉ là một công trình tiện ích, mà còn là tuyên ngôn của một phong cách sống thượng lưu và đẳng cấp. Khi cư dân ngày càng hướng tới lối sống lành mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời đề cao sự riêng tư đi đôi với kết nối bền chặt, mô hình Clubhouse The Fullton mở ra một chuẩn mực khác biệt cho thế hệ cư dân kiếm tìm giá trị sống xứng tầm.

Về dự án The Fullton:



The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.



Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

– Website: thefullton.com.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

– TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 06:30 01/08/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/mo-hinh-clubhouse-dang-cap-hiem-co-tai-du-an-phia-dong-thu-do–20201224000032200.html

