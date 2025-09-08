Mô Hình Đô Thị Liền Kề Sân Bay - Câu Chuyện Thế Hệ Đô Thị Mới Của Thị Trường Bất Động Sản

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo: Đô thị biển liền kề sân bay quốc tế – Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia cùng chung nhận định: sự xuất hiện của mô hình đô thị liền kề sân bay đã đưa Cam Ranh trở thành “tọa độ vàng” trên bản đồ đầu tư, nơi hội tụ đầy đủ yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Lợi thế này không chỉ tạo sức hút mạnh mẽ với dòng vốn mà còn định hình ưu thế cạnh tranh khác biệt cho Cam Ranh trong bức tranh bất động sản Khánh Hòa.

Mô Hình Đô Thị Liền Kề Sân Bay – Xu Hướng Bứt Phá Mới Của Thị Trường

Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản đô thị đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng dưới tác động của toàn cầu hóa, công nghệ và nhu cầu sống xanh. Trên thế giới, các đại đô thị dần chuyển dịch sang mô hình “đa trung tâm”, trong đó hạ tầng trọng điểm như cảng biển, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính trở thành hạt nhân phát triển.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Nổi bật trong xu thế này là sự xuất hiện của các đô thị liền kề sân bay – “Aerotropolis”, nơi sân bay không chỉ phục vụ giao thông hàng không mà còn trở thành cực tăng trưởng mới cho kinh tế, thương mại và du lịch. Thành công của những “thành phố sân bay” như Incheon (Hàn Quốc), Dubai (UAE), Dallas (Mỹ) hay Changi (Singapore) cho thấy mô hình này có thể tạo ra những trung tâm kinh tế sôi động, giữ vai trò cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Chuyên gia hàng đầu về phát triển sân bay John D. Kasarda từng nhận định: “Trong thế kỷ 21, sân bay sẽ định hình vị trí kinh doanh và phát triển đô thị, tương tự vai trò của đường cao tốc, đường sắt hay cảng biển trong các thế kỷ trước”. Thực tế, một sân bay hiện đại giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy thương mại và du lịch, từ đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP cũng như gia tăng giá trị bất động sản.

Không chỉ là điểm cất – hạ cánh, các sân bay còn kéo theo hệ sinh thái dịch vụ phong phú: lưu trú, thương mại, tài chính, logistics, giải trí, cùng với khu dân cư tiện nghi cho lực lượng lao động và cư dân. Mô hình đô thị sân bay vì thế hình thành một cấu trúc đồng bộ: sân bay ở trung tâm, xung quanh là cụm doanh nghiệp hàng không, thương mại – dịch vụ và khu dân cư, tất cả kết nối liền mạch trong bán kính chỉ 15 phút di chuyển.

Mô hình đô thị liền kề sân bay, nhờ khả năng gắn kết giữa hạ tầng giao thông chiến lược và nhu cầu phát triển đô thị hiện đại, được dự báo sẽ trở thành xu hướng bứt phá mới của thị trường bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới.

Khu Vực Nào Tại Việt Nam Thuận Lợi Cho Mô Hình Đô Thị Liền Kề Sân Bay Quốc Tế?

PGS.TS Trần Đình Thiên nhìn nhận, hơn một thập niên qua, Khánh Hòa luôn là “tọa độ phát triển khác thường”, hội tụ cơ hội bứt phá hiếm có. Nếu Vân Phong từng là cực tăng trưởng giàu tiềm năng, thì nay Cam Ranh nổi lên mạnh mẽ, ghi dấu trên bản đồ kinh tế – du lịch – bất động sản khu vực.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ tại hội thảo

Theo ông Thiên, có hai yếu tố khiến Cam Ranh trở nên khác biệt. Trước hết, việc sáp nhập Ninh Thuận và Khánh Hòa đã mở ra một diện mạo phát triển mới, trong đó Cam Ranh trở thành trung tâm du lịch đặc biệt của toàn vùng. Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài cùng Bãi Dài nổi tiếng, Cam Ranh còn nắm giữ lợi thế chiến lược: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – cửa ngõ giao thương toàn cầu. Đây hiện là sân bay quốc tế lớn thứ tư cả nước, đón khách trực tiếp từ các thị trường quan trọng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Thái Lan… Nhờ đó, Cam Ranh định vị là trung tâm của một “vùng du lịch lừng lẫy thế giới”, khó có lý do để các nhà đầu tư đứng ngoài.

Yếu tố thứ hai, Cam Ranh không chỉ là điểm đến của dòng vốn, mà còn là nơi hội tụ luồng phát triển từ nhiều hướng, trong đó có trục liên kết Đà Lạt – Khánh Hòa. Sự giao hòa giữa núi và biển tạo nên cảnh quan hiếm có, khiến Cam Ranh trở thành “tọa độ hội tụ ưu việt” với lợi thế tự nhiên, hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng đồng bộ. Ông Thiên nhấn mạnh: “Điểm yếu duy nhất của Cam Ranh là… không có điểm yếu nào” – một sự hoàn hảo hiếm thấy trên bản đồ du lịch và đầu tư Việt Nam.

Đối chiếu với bức tranh chung, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang có 10 sân bay quốc tế, trong đó Cam Ranh nổi lên như tâm điểm phát triển mô hình đô thị liền kề sân bay. Khác với Hà Nội và TP.HCM – hai trung tâm đã đô thị hóa đến ngưỡng, Cam Ranh còn quỹ đất rộng, giá trị bất động sản “mềm” và dư địa tăng trưởng lớn.

Theo quy hoạch, Sân bay quốc tế Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 4E của ICAO, đủ sức đón máy bay cỡ lớn Boeing 747, Airbus A350, với công suất dự kiến 25 triệu hành khách/năm vào 2030 và 36 triệu vào 2050. Cùng với đó, hạ tầng kết nối đang được hoàn thiện: cao tốc Bắc – Nam, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, tuyến Đà Lạt – Khánh Hòa, và dự án đường sắt tốc độ cao. Đặc biệt, bến cảng khách quốc tế Cam Ranh 148ha vừa được chấp thuận chủ trương, có thể đón tàu du lịch 225.000 GT, chỉ cách sân bay 5 phút di chuyển, tạo thế “kép” hiếm có giữa hàng không – hàng hải.

Ở góc độ bất động sản, quỹ đất sạch quanh Cam Ranh vẫn rộng, thuận lợi để quy hoạch bài bản. So với tiềm năng, giá đất nơi đây còn thấp, mở ra dư địa sinh lời lớn cho các nhà đầu tư sớm đón đầu.

Tổng hòa các yếu tố, Cam Ranh đang hội đủ điều kiện để hình thành mô hình đô thị biển liền kề sân bay quốc tế – không chỉ là “aerotropolis” theo chuẩn thế giới, mà còn là phiên bản nâng cấp nhờ lợi thế biển – sân bay song hành. Kỳ vọng đặt vào Cam Ranh không dừng ở phát triển du lịch, mà còn hướng tới một cực tăng trưởng mới, nơi tích hợp thương mại, logistics, dịch vụ, nghỉ dưỡng và khu dân cư hiện đại, kiến tạo môi trường sống – làm việc – nghỉ dưỡng liền mạch.

