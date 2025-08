Mô Hình TOD: Lực Đẩy Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam

Phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm (Transit Oriented Development – TOD) là xu hướng được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới lựa chọn như một hướng đi tất yếu của văn minh. Tại Việt Nam, thị trường bất động sản vẫn chưa hình thành những khu đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm mà chỉ mới dừng ở các dự án nhỏ lẻ “ăn” theo các tuyến giao thông công cộng và hưởng lợi từ các tuyến này. Trong tương lai, mô hình TOD – mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm có thể sẽ nở rộ tại Việt Nam.

Sự ra đời của TOD nhằm đề cao, thúc đẩy và khuyến khích người dân sinh sống ở các khu đô thị xung quanh mô hình này sử dụng giao thông công cộng và giảm thiểu nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân. Nhờ đó mà hình thành các khu đô thị bền vững, thân thiện với môi trường. Chính bởi vậy, trên thế giới, các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD thường được xây dựng xung quanh các ga tàu điện ngầm, xe buýt hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác.

Nhờ lợi thế về giao thông, các khu đô thị theo mô hình TOD thường có mật độ dân cư cao và quy tụ nhiều tiện ích như văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí,… Cũng tại các quốc gia phát triển, các khu đô thị TOD lấy giao thông công cộng làm trung tâm thường được thiết kế để người dân có thể đạp xe hoặc đi bộ để dễ tiếp cận các tuyến giao thông công cộng với bán kính từ 400-1.000m.

Những thành phố năng động, phồn hoa bậc nhất thế giới đều đang áp dụng mô hình TOD trong đích đến phát triển đô thị bền vững. Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), New York (Mỹ), London (Anh),… đều có dấu ấn đậm nét của mô hình TOD – phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Một số TOD nổi bật trên thế giới có thể kể đến như khu phức hợp Canary Wharf tại London (Anh), Khu đường sắt Moynihan tại New York, Ga 30 Street ở Philadelphia (Mỹ), Khu vực Vịnh Lớn (Trung Quốc)…

Giới chuyên gia đánh giá, sự hình thành của mô hình TOD dọc theo các tuyến đường sắt đô thị và xung quanh các nhà ga sẽ làm thay đổi hành vi, thói quen di chuyển của người dân theo hướng thân thiện môi trường, và đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính thông qua việc khai thác quỹ đất.

Tại Việt Nam, thị trường bất động sản vẫn chưa hình thành những khu đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm mà chỉ mới dừng ở các dự án nhỏ lẻ “ăn” theo các tuyến giao thông công cộng và hưởng lợi từ các tuyến này. Đơn cử, với tuyến metro, thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận những dự án nằm gần các tuyến giao thông này có sự bật tăng về giá bán kể từ khi metro đi vào vận hành.

Tương tự, tại TP.HCM, căn hộ Masteri Thảo Điền nằm sát tuyến metro có khoảng giá rao bán chỉ từ 34-40 triệu đồng/m2 thì giá chào bán ở thời điểm hiện tại đã thiết lập mức 70-78 triệu đồng/m2. Hay Masteri An Phú gần ga Metro An Phú, giá bán cũng tăng từ mức 68-70 triệu đồng/m2 lên mức 97-120 triệu đồng/m2. So với khoảng 2 năm trước, Gateway Thảo Điền cũng thiết lập mức giá mới, từ 80-83 triệu đồng/m2 lên mức 120-125 triệu đồng. Thời điểm đầu năm 2024, The Nassim có mức giá rao bán trung bình 90-98 triệu đồng/m2 thì giá giao dịch ở thời điểm hiện tại là 115-120 triệu đồng/m2, Thảo Điền Pearl cũng tăng từ mức trung bình chung là 68-70 triệu đồng/m2 lên 85-88 triệu đồng.