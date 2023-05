Đầu năm 2019, chị Phùng Thu Ngoan muốn bán căn nhà riêng tại Thanh Xuân với giá 6,2 tỷ. Đây là mức giá chị cho là hợp lý vì đã tham khảo từ những giao dịch nhà cùng khu vực trong hơn 1 năm. Vì bận rộn công việc, không có thời gian nghe máy, hẹn khách xem nhà nên chị quyết định làm việc thông qua môi giới. Hợp đồng chị kí cùng môi giới thỏa thuận rõ giá bán căn nhà là 6,2 tỷ cũng như tỉ lệ hoa hồng sẽ trả cho môi giới nếu giao dịch thành công. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến tháng 8/2019, môi giới rất nhiều lần dẫn khách đến xem nhà nhưng không có khách chốt mua. Sau 8 tháng chưa bán được nhà, chị Ngoan bắt đầu sốt ruột do cần tiền cho một số dự định kinh doanh, chị lên mạng tìm hiểu thị trường khu vực và “tá hỏa” khi phát hiện căn nhà của mình đang được môi giới rao bán với giá 7,2 tỷ, cao hơn 1 tỷ so với mức giá chị đề ra. Chị tức tốc gọi cho môi giới để hỏi rõ lý do thì được giải thích là chỉ để giá thế, người mua mặc cả xuống thì bán với giá 6,2 tỷ.

Vì lợi nhuận, nhiều môi giới bất động sản kê giá sản phẩm lên cao để có mức hoa hồng lớn

Tất nhiên, chị Ngoan không thấy giải thích đó “xuôi tai” vì theo chị nếu mục đích chỉ là đẩy giá lên cao rồi người mua mặc cả để bán được với giá mong muốn thì không cần thiết phải đẩy lên cả 1 tỷ. Chị cho rằng môi giới làm thế, nếu gặp khách đồng ý mức giá đó thì sẽ quay ra đàm phán lại với chủ nhà về hoa hồng, theo cách hưởng hoa hồng từ số tiền chênh hoặc nhận tỉ lệ hoa hồng theo giá bán mới. Tuy nhiên, chính việc đẩy giá lên cao khiến căn nhà của chị gần năm trời không bán được. Sau đó, chị Ngoan ngừng làm việc với môi giới cũ, chuyển sang làm việc cùng một môi giới khác với những thỏa thuận rõ ràng ở việc đưa giá ra thị trường. Với sự thay đổi này, đến tháng 11/2019, chị đã bán được căn nhà của mình.

Là người hay mua bán bất động sản, ông Trần Hải Vân (Đống Đa, Hà Nội) không lạ lẫm với các chiêu trò “kê chênh giá” của môi giới. Gần đây nhất, khi rao bán một mảnh đất ở Thanh Trì (Hà Nội), ông thỏa thuận với môi giới số tiền cần thu về là 1,2 tỷ còn hoa hồng của môi giới sẽ đến từ phần “kê chênh giá”. Bản thân ông Vân là người nắm rõ thị trường và môi giới làm việc cùng ông cũng là môi giới lâu năm trong nghề nên cả hai đều biết muốn bán được nhanh thì phải đưa ra mức giá hợp lý với thị trường. Đầu tháng 9 vừa qua, ông Vân bán được mảnh đất với giá 1,235 tỷ. Ông thu về số tiền 1,2 tỷ còn 35 triệu đồng là hoa hồng của môi giới.

Ông Vân không phủ nhận câu chuyện có những môi giới vì lợi nhuận sẵn sàng đẩy giá lên “trời” để kiếm được hoa hồng nhiều nhất khiến chủ nhà gặp khó khăn trong việc bán nhà và người mua thì không có cơ hội tiếp cận được sản phẩm giá hợp lý.

Anh Vũ Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mấy tháng nay anh tìm mua nhà riêng Hà Nội. Sau một hồi khảo sát giá cả, anh phát hiện trường hợp cùng một căn nhà nhưng được nhiều môi giới bán và mỗi môi giới rao bán những mức giá khác nhau. Cùng một căn, hai môi giới đưa ra mức giá khác nhau, chênh đến 300 triệu đồng. Do đó, anh quyết định không làm việc qua môi giới mà chỉ làm việc với chính chủ. Anh tìm những tin rao trên các trang tin đăng uy tín, các hội nhóm ghi rõ chính chủ và đến trực tiếp các khu vực muốn mua nhà, hoặc ngồi ở các quán trà đá, hỏi xe ôm, tạp hóa hỏi xem có ai ở đó đang rao bán nhà. Anh Tuấn thừa nhận quá trình này rất vất vả nhưng tài chính eo hẹp và quan trọng nhất không muốn bị lừa, bị hớ về giá nên “tự thân vận động”.

Theo ông Vân, môi giới cũng có người này người kia, người làm việc có tâm, người chỉ nhăm nhăm đạt lợi ích cao nhất cho mình. Với những người mua bán nhà chưa có kinh nghiệm, đặc biệt là nhà riêng, đất thổ cư, ông Vân cho rằng vẫn nên thông qua môi giới. Gặp được người môi giới có tâm, người mua, người bán đều được tư vấn về giá, tránh đưa giá quá thấp hoặc quá cao so với thị trường giúp người bán bán được nhanh, còn người mua tránh phải cảnh mua hớ. Người môi giới sẽ đóng vai trò đẩy thanh khoản thị trường, rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng và sản phẩm cho các bên. “Vấn đề chỉ là tìm được người môi giới có tâm, người bán và người mua không nên vì những trường hợp không hay mà kì thị tất cả môi giới”, ông Vân nhấn mạnh.

