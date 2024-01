Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán những năm thị trường bất động sản sôi động, môi giới vẫn miệt mài làm việc. Nhưng cận Tết năm nay, nhiều môi giới bất động sản đã nghỉ Tết từ sớm. Trong khi đó, các môi giới hoạt động ở thị trường căn hộ thứ cấp vẫn bận rộn thời điểm này.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, anh Cường đã ngừng đổ tiền chạy quảng cáo, chỉ tập trung làm truyền thông trên các kênh truyền thống. Nhưng sau chục ngày đầu của tháng 12 âm lịch, không có thêm khách mới, anh quyết định nghỉ Tết sớm. Cũng theo anh Cường, bạn bè anh nhiều người đã nghỉ Tết sớm, dừng các kế hoạch bán hàng.

Trong khi môi giới bất động sản các phân khúc nặng tính đầu cơ đã nghỉ Tết từ sớm thì môi giới bất động sản phân khúc căn hộ vẫn đang tất bật bán hàng. Anh Trần Mạnh Dũng, môi giới căn hộ tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, anh chi tiền quảng cáo mạnh hơn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 do nhận định sức mua của thị trường với phân khúc ở thực sẽ tăng mạnh thời điểm cuối năm.

Thực tế đã diễn ra đúng như anh Dũng nhận định, anh bận rộn từ tháng 11 đến nay. Giá căn hộ cũng tăng mạnh khi nhu cầu tìm kiếm chỗ an cư tăng mạnh cuối năm. Cũng theo anh Dũng, căn hộ có mức giá từ 3 tỷ đồng trở xuống ghi nhận giao dịch tốt nhất và chủ yếu là hàng thứ cấp. Từ đầu tháng 12 âm lịch đến hiện tại, anh Dũng đã bán được 2 căn hộ, cho thuê được 2 căn và đang tiếp tục chăm sóc khách hàng mới.

Chị Doãn Thị Quỳnh, môi giới căn hộ khu vực Hà Đông cũng cho biết sức mua căn hộ chung cư đang tăng mạnh thời điểm cuối năm và tập trung chính ở hàng chuyển nhượng, do nguồn hàng sơ cấp không nhiều và giá lại quá cao. Khó khăn chị Quỳnh đang gặp phải là lượng khách tìm mua thời điểm cuối năm tăng mạnh nhưng nguồn hàng chuyển nhượng lại đang khan hiếm. “Tại một số dự án, người mua nhiều hơn người bán và nguồn hàng phù hợp với nhu cầu của khách không nhiều. Tôi phải hướng khách sang một số dự án khác có sản phẩm tương đương về diện tích, hướng phong thủy, tiện ích nhưng không phải khách nào cũng chấp nhận thay đổi. Nhiều khách hoãn mua nhà cận Tết do không có nguồn hàng phù hợp, họ chuyển sang sau Tết với hi vọng sẽ có chủ nhà gửi bán căn đúng nhu cầu”, chị Quỳnh cho biết.