Môi Giới Bất Động Sản Bắt Đầu Quay Lại Với Nghề Khi Thị Trường BĐS Ấm Lên

Nhiều môi giới bất động sản từng bỏ nghề vào năm ngoái và đầu năm nay đã bắt đầu quay lại với nghề khi thị trường có dấu hiệu ấm lên từ cuối quý 2/2023. Việc các môi giới bất động sản quay lại làm nghề là “chỉ dấu” cho những diễn biến tích cực của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thị Trường Bất Động Sản Đang Ấm Lên

Thị trường bất động sản suy thoái vào năm 2022 và kéo dài sang năm 2023 đã hình thành làn sóng môi giới bất động sản nghỉ việc, bỏ nghề. Họ buộc phải tìm kiếm cơ hội mưu sinh ở các ngành nghề khác khi thị trường trầm lắng. Số liệu của Hội Môi giới Bất động sản vào quý 1/2023 đã ghi nhận thực trạng này. Theo đó, ngay trong quý 1/2023, số lượng môi giới bất động sản nghỉ việc lên tới 80%. Tính đến hết quý 1/2023, số lượng nhân viên kinh doanh bất động sản còn hoạt động trong nghề chỉ còn khoảng 30 – 40% so với cùng kì năm ngoái.

Lượng giao dịch của thị trường bất động sản đang tăng

Cũng theo Báo cáo của Bộ Xây dựng , lĩnh vực bất động sản đã trải qua một thời kì ảm đạm khi số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 341 doanh nghiệp (tăng 30,2%) và 1.816 doanh nghiệp (tăng 60,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, từ cuối quý 2, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm lên. Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2022 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết lượng tiêu thụ sản phẩm trong quý vừa qua đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng cung mở bán mới. Con số này tương đương mức tăng hơn 30% so với quý 1. Đáng chú ý, 80% lượng giao dịch thành công tập trung ở các dự án căn hộ chung cư có pháp lý sạch, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Môi Giới Bất Động Sản Quay Lại Với Nghề

Những chỉ dấu tích cực trên là nền tảng khiến nhiều môi giới bất động sản quay lại với nghề. Chị Phạm Thị Hồng Minh, Trưởng phòng tuyển dụng một sàn giao dịch bất động sản tại Nam Từ Liêm cho biết, từ đầu tháng 7, số lượng CV ứng tuyển vào công ty tăng 20% so với tháng trước và tăng 40% so với quý 1/2023. Chị Minh cho rằng lượng ứng viên quay lại với nghề môi giới bất động sản tăng cho thấy các dấu hiệu tích cực của thị trường là giao dịch đang tăng so với trước, khách hàng dần có niềm tin trở lại với bất động sản. Ngoài ra, cũng theo chị Minh, nguyên nhân lượng môi giới bất động sản quay lại với nghề còn đến từ việc thị trường có nhiều dự án mới ra được hàng nên các sàn cũng đẩy mạnh tuyển quân số.

Thị trường "ấm" lên, nhiều môi giới bất động sản quay lại với nghề

Chị Đào Thuỳ Anh, trú tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sau nửa năm bỏ nghề môi giới bất động sản đi bán bảo hiểm, chị mới quyết định quay lại công việc môi giới bất động sản từ cuối tháng 6. Chị Thuỳ Anh cho biết những người bạn vẫn bám trụ với nghề môi giới bất động sản trong giai đoạn khó khăn vừa qua, bắt đầu có giao dịch trở lại trong hơn tháng qua. “Thời điểm sau Tết Nguyên đán, các bạn tôi gần như không có giao dịch trong suốt 3 tháng liền nhưng khoảng 2 tháng gần đây, lượng giao dịch bắt đầu trở lại, dù không được nhiều như năm ngoái. Số lượng dự án ra hàng cũng nhiều hơn trước, thị trường đang có dấu hiệu ấm dần”, chị Thuỳ Anh chia sẻ.

Tương tự chị Đào Thuỳ Anh, anh Nguyễn Hiếu Thảo (hiện đang trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cũng đang quay lại làm môi giới bất động sản tại công ty cũ. Anh Thảo cho biết, thị trường bất động sản quá khó khăn trong giai đoạn trước khiến nhóm anh quyết định nghỉ việc.

Anh Thảo cho biết, công ty có hơn 80 nhân sự thì đến cuối 2022 chỉ còn lại khoảng 30 nhân sự trụ với nghề, chủ yếu là các quản lý cấp cao. Giai đoạn khó khăn đó, chính các sếp cũng động viện tôi và nhiều anh em tạm thời tìm việc khác để làm trong giai đoạn khó khăn”. Phần lớn anh Thảo và đồng nghiệp khi đó đều chuyển sang các công việc khác như bán hàng online, bán ô tô, bảo hiểm hoặc chuyển sang làm môi giới cho thuê để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ tháng 5, sếp công ty cũ đã gọi anh Thảo và nhiều môi giới bất động sản từng là nhân viên của công ty quay trở lại công ty làm việc do công ty tìm được nguồn hàng mới và thị trường bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, lượng giao dịch của thị trường đang phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp hỗ trợ quyết liệt của Chính Phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng. Từ quý 3 đến cuối năm, thị trường sẽ dần trở nên nhộn nhịp hơn do những điều chỉnh về mặt chính sách phát huy tác dụng. Sự khởi sắc của thị trường là nền tảng để lượng môi giới bất động sản quay trở lại với nghề ngày càng đông đảo hơn.

Nguyễn Nam

Xem thêm