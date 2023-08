Môi giới cho thuê nhà lại đang bước vào “mùa bội thu”, khi lượng tân sinh viên từ các tỉnh đổ về Hà Nội ngày càng đông đảo khiến thị trường cho thuê Hà Nội trở nên sôi động từ tháng 8 đến nay, trái ngược hẳn với môi giới thị trường mua bán vẫn đang gặp khó do sự trầm lắng của thị trường mua bán.

Báo cáo thị trường bất động sản tháng 7/2023 của Batdongsan.com.vn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cho thuê. Mức độ quan tâm toàn trang ở mảng cho thuê so với tháng 6/2023 tăng 13%, lượng tin đăng tăng 2%. Và so với cùng kì năm ngoái, lượng tin đăng tăng 7%. Trừ phân khúc văn phòng có sự suy giảm, thị trường cho thuê ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng ở hầu hết các phân khúc, loại hình so với tháng trước đó. Trong đó, mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc vể chung cư và nhà trọ. Cụ thể, mức độ quan tâm ở phân khúc thuê chung cư tăng 14%, thuê nhà riêng tăng 4%, thuê n h à mặt phố tăng 3%, thuê nhà trọ tăng 33% và cửa hàng tăng 1%.