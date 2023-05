Môi giới đua nhau “cắt máu” thời dịch

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , anh Nguyễn Thành Trung, môi giới căn hộ khu vực Nam Từ Liêm cho biết, thời điểm Covid, lệnh giãn cách, hạn chế tụ tập đông người khiến anh rất vất vả trong việc tìm kiếm và chăm sóc khách hàng. Gần đây, anh có khách quan tâm tìm mua căn hộ ở dự án anh đang bán. Sau thời gian khoảng một tháng chăm sóc khách, khách hẹn ngày kí cọc khiến anh rất vui mừng, kể từ khi đại dịch bùng lại vào cuối tháng 4, anh chưa có được giao dịch nào.

Thế nhưng đến ngày hẹn kí, anh gọi khách không được. Hôm sau, khách báo với anh đã kí với một môi giới khác do môi giới kia là người quen nên cả nể. Thế nhưng sau đó tìm hiểu, anh Trung biết được, quá trình tìm mua nhà, khách làm việc với nhiều môi giới thuộc nhiều sàn khác nhau. Khách thông báo sẽ xuống cọc với nhiều môi giới và xem môi giới nào đưa ra mức giá tốt nhất (là cắt máu từ tiền hoa hồng của môi giới), khách sẽ làm việc với môi giới đó. Và đã có môi giới sàn bạn chấp nhận "cắt máu" 2/3 hoa hồng của căn hộ. Anh Trung cho biết vào năm ngoái, anh cũng 2 lần bị mất khách với lý do tương tự.

Dịch bệnh khiến tỉ lệ môi giới bất động sản phải “cắt máu” khi bán hàng tăng mạnh thời gian qua. Ảnh minh họa

Cùng thuộc nhóm bán hàng với anh Đoàn, anh Xuân Chiến cho biết, điều đáng sợ nhất là tình trạng cắt máu phổ biến đến mức rất nhiều khách hàng chủ động đề nghị môi giới cắt máu. “Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi, mua qua em thì anh chị có mức giá/chính sách nào tốt hơn không. Với những câu hỏi đó, môi giới lâu năm trong nghề như tôi đều tự động hiểu là mình phải bớt phần hoa hồng cho khách”. Anh Chiến cho biết, có những giai đoạn, để bán được hàng, anh phải cắt toàn bộ hoa hồng của mình cho khách chỉ để đảm bảo đủ doanh số với công ty.

Chị Nguyễn Quỳnh My, trưởng phòng kinh doanh một sàn giao dịch tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hơn 6 năm trong nghề, kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát, chưa bao giờ chị thấy tình trạng cắt máu của môi giới lại nhiều như bây giờ. “Từ cuối năm 2019, thị trường không còn sôi động như trước. Đại dịch Covid-19 khiến thị trường thêm trầm lắng. Môi giới càng khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Vì thế, để có khách, nhiều môi giới sẵn sàng cắt máu”.

Cũng theo chị Quỳnh My, chị luôn nói không với cắt máu. Với chị, hoa hồng là công sức, giá trị mà môi giới xứng đáng được hưởng sau mỗi giao dịch thành công. Để có được hoa hồng, chị phải bỏ rất nhiều tiền để chạy quảng cáo, marketing tìm khách và bản thân luôn chăm chỉ nâng cao kiến thức. Cũng theo chị My, bán hàng cho khách không chỉ là giai đoạn chăm sóc khách cho đến lúc khách đặt bút kí hợp đồng mua bán mà còn là quá trình sau đó, giải quyết vấn đề thủ tục, giấy tờ, cả các vấn đề phát sinh. Khi môi giới bị cắt hoa hồng, tức là bị tước đi quyền lợi thì chắc chắn sẽ không còn nhiệt tình chăm sóc khách. Do đó, theo chị My, bản thân các môi giới phải hiểu và tôn trọng chính công sức của mình và khách hàng cũng phải hiểu và tôn trọng công sức môi giới. Môi giới không nên đề nghị hỗ trợ khách qua hình thức cắt máu và môi giới cũng nên từ chối khi khách đề nghị “cắt máu”.

