Môi giới quay lại với bất động sản nghỉ dưỡng (kì 2)

Những động thái mới của ngành du lịch

Việc vaccine Covid-19 đang được triển khai tiêm phủ toàn dân, cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành đã tạo động lực mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo đó, bên cạnh việc thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước, ngành du lịch ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch. Ngành du lịch tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối với khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine, phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế. Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn. Trên cơ sở đó, ngành du lịch chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước, bao gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)…

Môi giới bất động sản đang có động thái quay lại với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh minh họa

Ngoài Phú Quốc áp dụng hộ chiếu vaccine đón khách quốc tế trong thời gian tới thì Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng mới đề xuất tỉnh cho phép đón khách du lịch nội tỉnh từ tháng 10, sau đó sẽ đón khách du lịch nội địa từ các tỉnh lân cận, rồi mở dần ra các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM. Một loạt các tỉnh, thành như Cà Mau, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Phúc… cũng đều đang lên kế hoạch tái khởi động và phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch. Đẩy mạnh tiêm vaccine và thí điểm đón khách bằng "hộ chiếu vắc-xin" là những biện pháp quan trọng giúp du lịch phục hồi.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy tại các thị trường nghỉ dưỡng lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh, Hội An (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định)… nguồn cung tương lai sẽ khá dồi dào. Các thị trường này đều có động thái chờ thị trường nghỉ dưỡng hồi phục sau khi dịch được kiểm soát để bung hàng. Ngoài ra, dù dịch bênh phức tạp, nguồn cung mới của thị trường nghỉ dưỡng cũng không ngưng trệ thời gian qua. Một số dự án vẫn được giới thiệu hoặc mở bán như The Holiday Ha Long, Sun Marina (Quảng Ninh); Selavia Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc (Kiên Giang); I-Tower Quy Nhơn, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Casa Marina Premium Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhon (Bình Định), Vega City (Nha Trang, Khánh Hòa)…

Môi giới quay lại với thị trường

Anh Lương Tuấn Thành, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho hay, 6 năm trước, sàn của anh chuyên phân phối các dự án nghỉ dưỡng phía Nam. Kể từ năm 2018, khi thị trường nghỉ dưỡng bắt đầu gặp khó, bên anh bắt đầu nhận phân phối thêm cả đất nền các tỉnh vệ tinh phía Bắc. Đến năm 2020, bên anh ngừng hoàn toàn việc bán hàng nghỉ dưỡng phía Nam khi thị trường trầm lắng do đại dịch và tập trung vào bán đất nền. Tuy nhiên, hiện tại phía công ty anh Thành đang có kế hoạch quay lại bán nghỉ dưỡng vào năm 2022. “Thế mạnh của đội ngũ nhân sự bên tôi vẫn là các sản phẩm nghỉ dưỡng. Tôi cho rằng sang năm 2022, khi vaccine được tiêm cho toàn dân, một số thị trường nghỉ dưỡng bắt đầu mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế, thị trường nghỉ dưỡng sẽ phục hồi. Chúng tôi đang lên kế hoạch chọn lựa thị trường và tìm kiếm nguồn hàng trong lần trở lại này. Tôi dự đoán, phải từ năm 2023 trở đi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mới thực sự phục hồi”, anh Thành cho biết.

Một số thị trường nghỉ dưỡng mới nổi như Phan Thiết (Bình Thuận), Ninh Thuận, Cam Ranh (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Đà Lạt… cũng đang nằm trong điểm ngắm của nhiều môi giới trong dự định quay lại bán nghỉ dưỡng. Chị Lê Thị Như Ý, môi giới một sàn giao dịch tại TP.HCM cho biết, chị tin vào sức tăng bật sắp tới của bất động sản nghỉ dưỡng, quá trình này sẽ bắt đầu diễn biến từ năm 2022 khi vaccine đã được tiêm diện rộng, du lịch mở cửa trở lại. Chị Ý chia sẻ: “Tôi dự định sẽ chọn những thị trường nghỉ dưỡng mới có nhiều dự án trong thời gian tới, có thể là Quy Nhơn (Bình Định) hoặc Đà Lạt để bán hàng. Đà Nẵng và Phú Quốc (Kiên Giang) tôi đã từng bán một thời gian và nhận thấy 2 thị trường này không còn hấp dẫn nữa khi giá đã quá cao, nguồn cung đã lớn”.

Trong khi đó nhóm môi giới của anh Nguyễn Đình Hưng (Hà Nội) dự định nếu dịch kiểm soát tốt sẽ quay lại Phú Quốc vào cuối năm 2021, tập trung vào mảng đất nền ven biển. Thời kì bất động sản Phú Quốc nóng sốt với thông tin dự kiến lên đặc khu, anh Hưng đã từng gắn bó với thị trường này. Anh Hưng cho rằng mảng đất nền cho đến khi thị trường trầm lắng và quay lại Hà Nội. Anh Hưng cho rằng khác với condotel, biệt thự nghỉ dưỡng ở Phú Quốc giá đã khá cao thì đất nền ven biển Phú Quốc vẫn còn tiềm năng khai thác lớn.

Ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Phú Vinh Group nhận định bất động sản nghỉ dưỡng đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn do các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ông Phan Công Chánh, nhu cầu đi du lịch của người dân hiện nay như một cái lò xo bị nén lại nên khi dịch bệnh qua đi thì, nhu cầu sẽ bùng nổ. Và đây sẽ là cơ hội để bất động sản nghỉ dưỡng phát triển, tất yếu kéo theo sự gia tăng của lực lượng môi giới ở phân khúc này.

Hải Miên