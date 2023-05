Môi giới tỉnh vẫn “ngóng” nhà đầu tư

Tại nhiều thị trường tỉnh đang có các hoạt động mở bán sôi nổi nhưng sức mua lại thấp không phải do lực cầu yếu mà do nhà đầu tư Hà Nội và một số thị trường khác gặp khó khăn trong việc di chuyển, không thể tới thực địa thị trường để khảo sát, thực hiện giao dịch do những hạn chế trong di chuyển vì đại dịch. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy dù đại dịch nhưng một số dự án đất nền ở các thị trường tỉnh như Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc… vẫn ghi nhận một lượng đặt cọc thiện chí đáng kể. Lượng đặt cọc thiện chí này chỉ bằng 40-50% so với giai đoạn sôi động của thị trường những năm trước đây nhưng vẫn là con số tích cực khi thị trường nhiều nơi đang đóng băng, trầm lắng do dịch bệnh.