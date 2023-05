Mua căn hộ Flora Panorama được vay 0% lãi suất 1 năm

Phối cảnh dự kiến không gian sống như resort giữa lòng phố của Flora Panorama.

“Sống xanh” theo phong cách resort mỗi ngày

Flora Panorama là phân khu tọa lạc tại vị trí đẹp nhất khu đô thị tích hợp Mizuki Park, sở hữu “view” 360 độ toàn cảnh sông nước bao quanh ba mặt; mặt còn lại là toàn cảnh phố thị sôi động. Lợi thế này mang lại cho Flora Panorama một không gian sống đẳng cấp, cư dân được hòa mình vào thiên nhiên thoáng mát, sống xanh như resort từ chính tổ ấm của mình mỗi ngày.

Dựa trên đặc điểm này, Flora Panorama được chủ đầu tư Nam Long và hai đối tác Hankyu Hanshin Properties Corp. và Nishi Nippon Railroad (Nhật) dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, thiết kế với một diện mạo khác biệt và nhiều cải tiến nổi bật so với dòng căn hộ Flora vốn đã “ăn khách” giúp Nam Long thành công qua nhiều dự án như Fuji Residence, Kikyo Residence, Flora Novia (thành phố Thủ Đức), Akari City (quận Bình Tân), Flora Mizuki (Bình Chánh)… Đặc biệt, các căn hộ view sông của Flora Panorama đều có cửa kính “full-height” giúp gia chủ mở rộng tầm quan sát ra mọi hướng xung quanh.

Kiến trúc tổng thể dự án và mỗi căn hộ thiết kế theo phong cách nhiệt đới đương đại, ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Toàn bộ sảnh thang máy, hành lang và căn hộ được thiết kế để thông gió đối lưu xuyên suốt, tạo sự thông thoáng, mát mẻ, tiết kiệm điện năng và tốt cho sức khỏe.

Flora Panorama được tích hợp đầy đủ tiện ích biệt lập dành riêng cho cư dân trong nội khu như hồ bơi, công viên, 2 câu lạc bộ cộng đồng, sân chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, gym, spa, khu BBQ… Tất cả được chăm chút chỉn chu giúp cư dân có những trải nghiệm sống trọn vẹn nhất ngay tại nhà mình.

Thiết kế mẫu căn hộ Flora Panorama 3 phòng ngủ với ban công rộng thoáng liên thông phòng khách và bếp giúp mở rộng không gian sống ra thiên nhiên xung quanh.

Ra bên ngoài khu căn hộ, chỉ vài bước chân, cư dân sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích chung vô cùng phong phú, đa dạng của toàn khu đô thị Mizuki Park. Trong đó bao gồm 40.000m2 trường học; 15.000m2 thương mại – dịch vụ; 1,3km đường xe đạp; 1,5km đường dạo bộ; 103.000m2 cây xanh; quảng trường trung tâm Event Park; các công viên kênh đào, thiền, sự kiện, bờ sông và thể thao, vườn thủy sinh; khu y tế; khu vui chơi giải trí…

Một điểm nổi bật khác của Flora Panorama là nằm liền kề khu biệt thự compound siêu sang The Mizuki, bến thuyền kết hợp quảng trường Marina rộng 3.800m2 và dải công viên ven sông 3.100m2, những hạng mục xứng tầm khó tìm thấy ở các dự án khác. Điều này mang lại lợi thế cho Flora Panorama khi sở hữu “view” sông nước vĩnh viễn giữa đô thị sầm uất và thuận tiện trong các sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí hay trải nghiệm các môn thể thao sôi động.

Phòng chơi trẻ em trong nhà phục vụ riêng cho cư dân Flora Panorama (ảnh minh họa).

Thanh toán nhẹ nhàng, dễ dàng sở hữu

Giữa tháng 3 vừa qua, Flora Panorama đã được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý 3-2023. Tiến độ xây dựng này được đảm bảo với Tổng thầu thi công là Newtecons (tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam) cùng các đơn vị quản lý thi công, tư vấn giám sát uy tín như Artelia, FQM, CMI…

Flora Panorama gồm ba block với tổng cộng 416 căn hộ 1-3 phòng ngủ, giá bán chỉ từ 2,8 tỷ đồng/căn. Mức giá này khá “mềm” nếu so với quy mô đầu tư của dự án lẫn mặt bằng giá căn hộ trên thị trường. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá căn hộ hạng B tại TP.HCM hiện nay đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, căn hộ hạng C lên đến 60 triệu đồng/m2 trên thị trường sơ cấp. Như vậy, để sở hữu một căn hộ hạng C khoảng 50m2, khách hàng phải bỏ ra khoảng 3 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu đô thị tích hợp Mizuki Park đã hình thành hàng loạt tiện ích và bàn giao hơn 2 1 . 000 5 00 căn hộ dòng Flora, nhà phố/biệt thự dòng Valora cho khách hàng vào sinh sống.

Trong bối cảnh giá bất động sản đang có xu hướng tăng, nguy cơ lạm phát cao trở lại, các ngân hàng đang bắt đầu giai đoạn siết chặt cho vay bất động sản thì việc mua căn hộ đang là bài toán “khó nhằn” với nhiều gia đình làm công ăn lương, gia đình trẻ thời gian tích cóp còn ít. Để hỗ trợ khách hàng mua căn hộ Flora Panorama, bên cạnh việc kéo dài thời gian thanh toán cho đến khi nhận nhà chỉ 50%, Nam Long còn hỗ trợ khách hàng gói tài chính lên đến 70% giá trị căn hộ không tính lãi suất trong 12 tháng, đồng thời ân hạn thanh toán 12 tháng.

Như vậy, với số vốn ban đầu chỉ 30% (khoảng 1 tỷ đồng) là khách hàng có thể an tâm sở hữu “siêu phẩm” căn hộ Flora Panorama mà không phải lo lắng về áp lực tài chính. Bởi sau khi nhận nhà vào ở mới phải thanh toán lãi suất và nợ gốc còn lại. Thực tế, đây là một trong những chính sách hỗ trợ khách hàng tốt nhất thị trường hiện nay mà chỉ những chủ đầu tư lớn, giàu tiềm lực mới nghiên cứu áp dụng, qua đó giúp Flora Panorama trở thành “ứng viên” sáng giá cho các gia đình đang muốn nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu Nam TP.HCM.