Mua căn hộ ở khu vực nào của TP.HCM để an cư?

Căn hộ Bcons vị trí tốt

Nổi bật ở phân khúc dòng sản phẩm căn hộ trung bình khá trên địa bàn thành phố Dĩ An, các dự án của Bcons đã tạo nên sự sôi động cho thị trường khu vực này, khi liên tiếp tung ra một loạt dự án chất lượng, có vị trí đắc giá, đáp ứng nhu cầu của người mua nhà đang tìm kiếm.

Cụ thể, khu vực đối diện tiếp giáp với trạm dừng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và bến xe Miền Đông Mới, Bcons đã tung ra hai dự án khu căn hộ Bcons Suối Tiên (đã bàn giao đón cư dân vào sinh sống) và dự án Bcons Miền Đông hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao theo kế hoạch dự kiến là vào những ngày cuối năm 2020 này.



Các dự án của Bcons đã tạo nên sự sôi động cho thị trường khu vực TP. Dĩ An

Tiếp đó, hướng bên khu vực dọc theo đường Quốc lộ 1K, Bcons tiếp tục là đơn vị đầu tư và phát triển thêm 3 dự án khác là Bcons Garden (tọa lạc trong trung tâm hành chính thành phố Dĩ An), Bcons Green View (nằm đối diện ngay trung tâm thương mại Big C Dĩ An trên đường Quốc lộ 1K), và mới đây nhất là dự án Bcons Bee (ngay mặt tiền đường D1 có lộ giới hiện hữu là 12 mét, thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An). Tọa lạc tại các vị trí này, các dự án của Bcons đều thõa mãn tốt các tiêu chí an cư, đầu tư sinh lợi.



Căn hộ cho nhu cầu ở thực

Dù rằng là thương hiệu bất động sản mới tham gia vào thị trường nhưng Bcons đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của khách hàng bằng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhà ở thực gồm về giá cả hợp lý, vị trí thuận tiện dễ sinh sống lâu dài và giá trị gia tăng qua thời gian.



Tại Bcons Bee, hệ thống tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân được đầu tư đầy đủ

Qua khảo sát và phân tích kỹ, Bcons lựa chọn dòng sản phẩm căn hộ có diện tích phù hợp trên dưới 50m2 để đầu tư và phát triển. Đặc biệt, tại các dự án còn có một số căn hộ diện tích nhỏ để đáp ứng cho đối tượng khách mua nhà là người trẻ còn độc thân và những gia đình có nguồn tài chính không quá dư giả.

Dĩ An là khu vực có đông người nhập cư từ các nơi đến sinh sống và làm việc. Vì vậy, những căn hộ có mức giá vừa tầm mới có thể khai thác tốt thị trường khu vực này. Bên cạnh đó, với vị trí giáp ranh TP.HCM, những dự án có vị trí tốt cũng sẽ thu hút bộ phận người trẻ tuổi di chuyển ra Dĩ An để an cư.

Tại Bcons Bee, dự án cung cấp cho thị trường 289 căn hộ ở có diện tích từ 33,54 m2 đến 68,73 m2. Điểm đặc biệt nhất tại dự án này là dù căn hộ diện tích nhỏ hay lớn thì 100% căn hộ Bcons Bee đều có 2 phòng ngủ, rất tiện lợi cho người sở hữu đảm bảo không gian sinh hoạt tiện lợi và riêng tư.

Với mức giá chỉ từ 1,25 tỷ đồng, Bcons Bee hiện đang là dự án có giá cạnh tranh nhất tại thị trường khu vực Dĩ An. Mức giá này rất phù hợp với những ai có nhu cầu mua ở thực.

Một căn hộ đảm bảo đầy đủ không gian sống tiện nghi là rất hấp dẫn. Tại Bcons Bee, hệ thống tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân được đầu tư đầy đủ với khuôn viên cây xanh, hồ bơi, đường đi dạo nội khu, khu sinh hoạt chung, nhà trẻ, khu shophouse.

Vị trí dễ mua



Bcons Bee sở hữu vị trí giao thông thuận tiện đến TP.HCM

Giao thông cũng là lợi thế mà Bcons Bee sở hữu. Từ dự án, cư dân kết nối nhanh chóng với TP.HCM qua Quốc lộ 1K vào đường Phạm Văn Đồng hoặc Xa lộ Hà Nội và hệ thống đường trong khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo đó, chỉ ít phút là mọi người có thể đi đến các tiện ích hạ tầng của khu Đông như bến xe Miền Đông mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, siêu thị Big C Dĩ An, bệnh viện, chợ, các trung tâm thương mại như hệ thống Coop Food, các điểm vui chơi và ẩm thực tại Vincom tại Dĩ An và Thủ Đức (TP.HCM).

Ngoài mức giá hợp lý, đơn vị phát triển còn áp dụng tiến độ thanh toán linh hoạt, giảm áp lực về tài chính cho người mua nhà. Cụ thể, sau khi thanh toán 30% ký hợp đồng, các giai đoạn thanh toán sau đấy sẽ theo tiến độ xây dựng (mỗi đợt thanh toán là sau khi thi công hoàn tất 3 tầng), 25% còn lại là thanh toán vào lúc nhận căn hộ.

Với quyết tâm thực hiện cam kết với khách hàng, Bcons nỗ lực đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra. Như dự kiến, vào quý 2 năm 2022, Bcons Bee sẽ bàn giao nhà cho khách hàng.