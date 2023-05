Mua chung cư cần nhận diện dự án có phong thủy tốt

Nhận diện dự án có phong thủy tốt

Cần phải nhìn nhận khách quan rằng, phong thủy không chỉ đơn giản là một quan niệm đơn thuần mà là một bộ môn khoa học. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc vận dụng các bài toán gồm 10 thiên can (toán thập phân), 12 địa chi (toán theo hệ tá), sau đó thiết lập đồ hình có đầy đủ các yếu tố này trên 8 hướng và 24 sơn, sắp đặt ngũ hành Âm – Dương cho từng phương vị và án ngữ hệ toán số 9 (Cửu Tinh). Từ đây, các chuyên gia sẽ tính toán và đưa ra những lập luận tốt – xấu khác nhau về phong thủy của lô đất.

Bên cạnh đó, phong thủy cũng được vận dụng để kích hoạt các năng lượng tốt, hóa giải năng lượng xấu, giúp chiêu tài, nạp cát cho gia chủ, doanh nghiệp.



Việc đánh giá phong thủy của dự án nhà ở tốt hay xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Với các dự án bất động sản, dự án tốt cần hội tụ nhiều điều tích cực về phong thủy. Khi xét theo các trường phái khác nhau, như: Loan Đầu, Bát Trạch, Dương Trạch Tam Yếu, Huyền Không Phi Tinh… thì dự án đó phải có được thế và hướng đẹp, là mảnh đất vượng phát cả về nhân đinh, tài lộc. Về đại cục (khi xét rộng ra khu vực xung quanh), dự án không chịu ảnh hưởng tiêu cực, không chịu tác động của năng lượng xấu từ các khu đất, thế đất, công trình xung quanh.

Phong thủy tốt tự nhiên sẽ mang đến cho các chủ nhân căn hộ nhiều năng lượng tích cực. Trong đó, nếu xét về ngoại cục, dự án có sơn, có thủy tốt thì các cư dân trong dự án đó sẽ gặp nhiều may mắn. Bởi trong phong thủy, sơn quản về nhân đinh, còn thủy quản về tài vận. Cần phải hiểu rằng, năng lượng tích cực còn được hình thành từ việc dự án có được một cộng đồng cư dân văn minh, lịch sự. Chính cộng đồng cư dân, không gian sống này sẽ tạo nên năng lượng tích cực, tác động đến tất cả mọi người.

Phong thủy ngày càng được đề cao

Bên cạnh thiết kế thông minh, tiện ích nội, ngoại khu phong phú, chủ đầu tư uy tín,… hiện nay khách hàng còn có xu hướng lựa chọn dự án có phong thủy tốt. Vì vậy, chủ đầu tư nào sở hữu được những khu đất đẹp, có phong thủy tốt để phát triển dự án sẽ thu hút được người mua nhà.

Trên thực tế, có nhiều ý kiến cho rằng các dự án bất động sản gần các trục giao thông chính như các tuyến đường trung tâm, đường sắt trên cao sẽ có được điểm cộng về tiện ích, khả năng kết nối. Tuy nhiên, hiện không ít khách hàng cũng tỏ ra băn khoăn khi dự án ở quá gần tuyến đường sắt, không chỉ hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng của tiếng ồn mà còn không tốt về mặt phong thủy.

Kiến trúc sư, chuyên gia phong thủy Hoàng Trà cho rằng, vạn vật trên trái đất đều có tương tác qua lại, dù to, nhỏ đều ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng nhiều, ít khác nhau, trực diện hay không trực diện khác nhau. Với các dự án gần kề với tuyến đường sắt thì mức độ ảnh hưởng của đường sắt trên cao là tương đối mạnh. Và nó không chỉ ảnh hưởng riêng với dự án mà có ảnh hưởng lên cả khu, cả trục đường.

“Kể cả về mặt thị giác và phong thủy, đường sắt trên cao không chỉ là các khối đường, bê tông, sắt thép, mà khi thi công các mố trụ đường đều phải có móng sâu. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến long mạch dự án. Với long mạch, khi bị động thì phần khí và năng lượng của lô đất cũng sẽ bị xáo trộn. Nó có thể bị nghẽn, tắc hoặc bị đảo lộn làm ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Muốn khắc phục, người ta phải làm lễ tạ đất điền hoàn long mạch”, ông Trà nhấn mạnh.



Không chỉ bên ngoài mà phong thủy bên trong căn hộ cũng vô cùng quan trọng

Không chỉ yếu tố bên ngoài mà yếu tố bên trong căn hộ cũng vô cùng quan trọng. Nếu gia chủ biết cách sắp đặt đồ vật, tạo không gian thông thoáng sẽ giúp nguồn năng lượng tốt được thông suốt, trôi chảy, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ. Ngược lại, không gian nhà cửa bí bách, chật chội sẽ không chỉ cản trở năng lượng tích cực mà còn khiến gia chủ cảm thấy không thoải mái khi sống trong ngôi nhà của mình.

Dự án The Zei do chủ đầu tư HD Mon Holdings phát triển là ví dụ điển hình cho một dự án hội tụ những lợi điểm như trên. Tọa lạc tại trung tâm Mỹ Đình, The Zei sở hữu vị trí đắc địa khi được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng, giao thông được quy hoạch bài bản xung quanh. Dự án cũng sở hữu khoảng cách hợp lý tới những trục giao thông trọng điểm như đường sắt trên cao, tuyến đường trung tâm, nhờ đó hạn chế được tối đa những tác động xấu từ những công trình này.

Nhờ có tầm cao lý tưởng nên toàn bộ các căn hộ từ khoảng tầng 8 của dự án hướng ra mặt đường Hồ Tùng Mậu đều được hưởng lợi từ công viên hồ điều hòa rộng. Trong phong thủy, không gian rộng rãi, thoáng đãng, phong quang sẽ mang lại tâm thái và tinh thần thoải mái cho các chủ sở hữu căn hộ. Ngoài ra, công viên hồ điều hòa có diện tích mặt nước lớn, trồng nhiều cây xanh cũng có thể coi là Mộc trấn, Thủy trấn, giúp khắc chế các năng lượng xấu từ bên ngoài tác động vào dự án.

Có thể thấy, việc đánh giá dự án sở hữu phong thủy tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Sở hữu một căn nhà với vị trí đẹp, hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về mặt phong thủy không chỉ đem đến những nguồn năng lượng tích cực như tài vận, may mắn mà còn giúp gia chủ có được cuộc sống chất lượng.

http://thanhnienviet.vn/2020/02/05/mua-chung-cu-can-nhan-dien-du-an-co-phong-thuy-tot