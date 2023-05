Mức độ quan tâm thị trường cho thuê căn hộ TP.HCM tăng 27%

Thị trường cho thuê căn hộ TP.HCM có mức độ quan tâm tăng mạnh

Sự khởi sắc của thị trường cho thuê căn hộ bắt đầu manh nha vào tháng 3/2022, khi nền kinh tế được mở cửa trở lại sau dịch: hoạt động kinh tế bước vào trạng thái sống chung và thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch Covid-19, các đường bay quốc tế được nối lại, hoạt động du lịch được thúc đẩy…

Thị trường căn hộ cho thuê TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm 27% so với cùng kì năm ngoái

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của phân khúc cho thuê với mức độ quan tâm ở mảng này tăng 28%, trong khi mảng bán giảm 13%. Riêng tại thị trường TP.HCM, mức độ quan tâm tăng mạnh ở các loại hình bất động sản cho thuê. Đáng chú ý, trong các loại hình bất động sản nhà ở thì cho thuê căn hộ ghi nhận mức tăng trưởng khá cao là 27%, gấp 3 lần mức độ quan tâm của nhà riêng cho thuê là 9%.

Anh Triệu Tài Khanh (trú tại đường Tạ Quảng Bửu, quận 10), một môi giới chuyên làm mảng cho thuê căn hộ cho biết, so với hai năm đại dịch, lượng khách thuê đang tăng mạnh trở lại, giá thuê cũng tăng trung bình 10-30% so với cùng kì năm ngoái – thời điểm dịch diễn biến phức tạp trên toàn quốc. Cũng theo anh Khanh, hai năm đại dịch là thời kì khó khăn nhất của căn hộ cho thuê. Đặc biệt là thị trường căn hộ cao cấp – vốn phụ thuộc vào chuyên gia, doanh nhân nước ngoài – nhóm khách hàng tập trung thuê căn hộ giá cao do yêu cầu về cuộc sống tiện nghi, cao cấp. Đây cũng là thời kì mà các môi giới cho thuê như anh nhiều tháng liền không có giao dịch, phải chuyển sang làm ship hàng, bán hàng online…

Giá đang tăng trở lại

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn tại một số quận trung tâm TP.HCM ghi nhận sức nóng trở lại của thị trường cho thuê căn hộ. Mối quan tâm với căn hộ cho thuê gấp 3 lần mức độ quan tâm nhà riêng cho thuê là điều không khó hiểu khi cùng một giá tiền thì căn hộ là lựa chọn tốt hơn hẳn về không gian, môi trường sống.

Tại quận Bình Tân, với tài chính dưới 10 triệu đồng/tháng, người thuê có nhiều lựa chọn là các dự án ở phân khúc trung cấp như Akari City Nam Long, Vision Bình Tân, Ehome, Green Town, Moonlight Boulevard, Saigonhomes, Tân Mai, Imperial Place, An Gia Star… Với khoảng tiền này, khách thuê có khá nhiều lựa chọn là các căn hộ 2 ngủ đi kèm 1 hoặc 2 nhà vệ sinh, nội thất cơ bản hoặc đầy đủ đồ. Tại một số dự án còn hình thành khá nhiều tiện ích từ trường học, trung tâm thương mại, gym, spa, bể bơi… dành cho cư dân.

Giá thuê căn hộ TP.HCM tăng đáng kể từ đầu năm đến nay

Một khảo sát của Batdongsan.comvn với các môi giới cho thuê tại quận Bình Tân cho thấy, so với năm 2021, giá cho thuê căn hộ Bình Tân đã tăng 10-20%. Đơn cử, căn hộ 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh tại dự án Akari City có đầy đủ nội thất đã tăng từ mức 7-8 triệu đồng/tháng lên mức 8-9 triệu đồng/tháng. Tại dự án Ehome 3, giá thuê với căn 2 ngủ 2 vệ sinh không có đồ cũng tăng từ 5,5-6 triệu đồng/tháng lên mức 6,5-7 triệu đồng/tháng. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh chưa có đồ ở dự án Moonlight Boulevard cũng tăng từ 7,5-8 triệu đồng/tháng lên mức 8,5-9,5 triệu đồng/tháng.

Xem bên trong căn hộ Akari City do Batdongsan.com.vn thực hiện

Với vị trí trung tâm hơn, giá cho thuê căn hộ quận 3 cao hơn hẳn. Tại những dự án trung cao cấp được tích hợp đầy đủ tiện ích như Terra Royal, Saigon Pavillon, Léman Luxury, Sông Đà Tower… tùy từng căn, diện tích và vị trí dự án, mức giá thuê hiện tại dao động từ 12-30 triệu đồng/tháng. Mức giá này cũng đã tăng 10-20% so với cùng kì năm ngoái… Thị trường cho thuê căn hộ TP.HCM cũng ghi nhận thực tế “tăng nhiệt” tại hàng hoạt các quận khác như quận 4, quận 5, quận 6, quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình…

Chị Nguyễn Mai Thanh, môi giới cho thuê căn hộ cho biết cùng một mức tài chính thì so với thuê nhà nguyên căn thì việc thuê các căn hộ sẽ có được diện tích lớn hơn, vị trí đẹp hơn, không phải đi vào các ngõ ngách như các căn nhà riêng, và quan trọng là người thuê sẽ được hưởng khá nhiều các tiện ích nội khu thiết yếu cho cuộc sống. Đơn cử, cùng mức giá dưới 10 triệu đồng/tháng, thì thuê căn hộ Thủ Đức hay căn hộ Bình Tân sẽ có lợi hơn về không gian sống, tiện ích sống so với thuê nhà nguyên căn Thủ Đức thuê nhà nguyên căn Bình Tân . Chính bởi vậy mà thị trường cho thuê ghi nhận sự sôi nổi hơn hẳn ở phân khúc căn hộ.

Lý giải về sự tăng trưởng của thị trường cho thuê ở thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết sức hút của thị trường cho thuê là bởi lợi suất cho thuê đang tăng trở lại. do thông quan cho người nước ngoài được đẩy mạnh, nguồn vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp được triển khai.

