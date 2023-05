Muốn trở nên giàu có, hãy mua nhà vừa túi tiền

Chắc hẳn bạn có đôi lần tự hỏi: Làm sao để trở nên giàu có?

Bí quyết là hãy sống trong những ngôi nhà vừa túi tiền. Đây là những gì mà Sarah Stanley Fallaw, Giám đốc nghiên cứu tại Viện thị trường giàu có đã đúc rút ra. Cô là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Triệu phú kế tiếp: Chiến lược lâu dài để xây dựng sự giàu có", trong đó cô đã khảo sát hơn 600 triệu phú ở Mỹ.

Cô phát hiện ra rằng không có nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy tiền bạc hơn so với việc lựa chọn nơi ăn chốn ở. Hầu hết những triệu phú mà cô nghiên cứu đều chưa từng mua ngôi nhà nào có giá trị cao gấp 3 lần thu nhập hàng năm của họ. Ngay cả những người siêu giàu, từ ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cho đến nữ vận động viên Serena Williams đều chỉ mua những ngôi nhà có giá thấp hơn mức thu nhập trung bình của họ.

Trang tin uy tín Business Insider đã so sánh giá trị tài sản ròng của mỗi người với chi phí mà họ bỏ ra để mua nhà. Do không có đủ dữ liệu để xác định giá trị tài sản ròng của mỗi người tại thời điểm mua nên giá trị nhà đã được điều chỉnh theo mức lạm phát để so với giá trị tài sản ròng ở thời điểm hiện tại.

Chẳng hạn, nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett đã mua nhà vào năm 1958 với giá 31.500 đô la. Số tiền này sau khi được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát tương đương với 274,357 đô la, tức chỉ bằng 0,0003% tổng giá trị tài sản ròng 82,1 tỷ đô la của ông ở thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, mỗi người trong danh sách dưới đây đều sở hữu một ngôi nhà có giá trị chưa bằng 5% giá trị tài sản ròng của họ.

Warren Buffet vẫn sống trong ngôi nhà giản dị ở Omaha, Nebraska được ông mua với giá 31.500 đô la vào năm 1958, tương đương với 274.357 đô la ở thời điểm hiện tại.



Số tiền mua nhà chỉ chiếm 0,0003% trong tổng số tài sản ròng 82,1 tỷ USD của vị tỷ phú danh tiếng.

Năm 2017, ngôi nhà được định giá lên tới 652.619 đô la. Ông gọi đây là khoản đầu tư tốt thứ ba mà mình từng thực hiện, chỉ sau cặp nhẫn cưới!



Ngôi nhà rộng hơn 600m2, có 5 phòng ngủ và 2 ½ phòng tắm.



Nhà được bảo vệ bằng hàng rào và camera an ninh.

Trong khi đó, Tony Hsieh, CEO của công ty giày và quần áo trực tuyến Zappos hiện đang sống trong công viên xe kéo ở Las Vegas mang tên Llamapolis do chính ông thành lập vào năm 2014 như một phần trong nỗ lực hồi sinh thành phố.

Llamapolis được lấy cảm hứng từ lễ hội Burning Man, là nơi tập trung của 30 ngôi nhà di động dạng xe tải Airstream và nhà tí hon.

Giá của mỗi chiếc Airstream dao động từ 25.900 đô la tới 139.900 đô la. Sau khi điều chỉnh theo chỉ số lạm phát, phiên bản đắt nhất có giá 148.750 đô la, tương ứng 0,02% tổng giá trị tài sản ròng 840 triệu USD của Tony Hsieh.



Với tên gọi Aptly, Llamapolis cũng là nơi để Hsieh chăm sóc và nuôi nấng chú lạc đà cừu.

Chia sẻ với phóng viên Business Insider, Hsieh cho biết anh sống trong công viên xe kéo để có cơ hội tiếp xúc, làm quen với nhiều người hơn.

Mark Zuckerberg lại sống trong một ngôi nhà có giá trị chỉ bằng 0,01% tổng số tài sản của mình. Anh đã chi 7 triệu đô la để mua ngôi nhà ở Palo Alto vào năm 2011, tương đương với khoảng 7,8 triệu đô la ở thời điểm hiện tại. Con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng giá trị tài sản ròng 71,1 tỷ đô la mà anh sở hữu.



Nhà có sân sau và hồ bơi rộng rãi…



…xung quanh là thảm cỏ và những rặng cây được cắt tỉa cẩn thận.



Trong nhà có rất nhiều cửa sổ đón nắng…



…một phòng tắm với bồn rửa và bồn tắm tách biệt…



…và một căn bếp rộng rãi.

Tỷ phú trẻ Evan Spiegel đã mạnh tay chi 12 triệu đô la mua ngôi nhà ở Los Angeles để chung sống cùng vợ mình, siêu mẫu Miranda Kerr vào năm 2016. Giá trị nhà sau khi điều chỉnh lạm phát là 12,6 triệu đô la, cũng chỉ bằng 0,57% giá trị tài sản ròng 2,2 tỷ đô la của anh.



Trước đó, đây từng là nơi ở của tài tử Harrison Ford.



Trải rộng trên diện tích 700m2, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mở nên rất thoáng đãng.



Thư viện rộng rãi, được ốp gỗ màu xám đậm.



Phòng bếp sang trọng với điểm nhấn là vật liệu đá cẩm thạch.



Khoảng sân sau nhìn thẳng ra thành phố sầm uất.

Ngôi nhà của nữ vận động viên giàu có Serena Williams nằm ở Beverly Hills được cô mua vào năm 2017 với giá 6,7 triệu đô la, tương đương với 6,9 triệu đô la ở thời điểm hiện tại, chỉ bằng 3,8% tổng giá trị tài sản ròng mà cô sở hữu.



Biệt thự ba tầng phong cách Tây Ban Nha rộng 560m2 nằm trong cộng đồng dân cư khép kín.



Nhà có 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm. Mọi không gian đều sáng sủa, thoáng đãng.



Sàn nhà lát gỗ sồi, bếp sử dụng bàn đá cẩm thạch.



Phòng chứa rượu rất rộng, được trang bị cửa kính trong suốt.



Bên ngoài là thảm cỏ xanh rì và hồ bơi.

Tất nhiên, Serena Williams không phải là ngôi sao thể thao duy nhất sống trong ngôi nhà khiêm tốn so với tổng giá trị tài sản ròng. Ngôi nhà ven hồ của thánh phá rổ Shaquille O’Neal ở Florida được rao bán với giá 21,9 triệu đô la vào năm 2018.

Ông mua ngôi nhà vào năm 1993 với giá chưa tới 4 triệu đô la, tức khoảng 6,9 triệu đô la sau khi điều chỉnh lạm phát. Số tiền này mới chỉ bằng 1,7% giá trị tài sản ròng của ông.



Ngôi nhà có 12 phòng ngủ, với tổng diện tích sử dụng hơn 3.200m2.

Lối vào với cầu thang 2 làn cong đầy cuốn hút, sàn đá cẩm thạch bóng bẩy. Bên trong còn có phòng tiếp đón rộng 100m2.

Phòng ngủ chính được tích hợp phòng thay đồ rộng rãi, tường ốp gương, trần mạ vàng và tầm nhìn thoáng đãng về phía hồ nước.

Biệt thự của vua bóng rổ Shaquille O’Neal còn có nhiều phòng chức năng như phòng thu âm, gara với sức chứa 17 ô tô, quầy bar, rạp phim gia đình và sân bóng rổ trong nhà.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng ấn tượng với hồ bơi dài gần 30m, sâu 4,5m, đài phun nước, không gian tiệc nướng và nhà chòi.

