Mỹ: Mùa mua bán BĐS “hạ nhiệt” vì virus Corona

Dữ liệu nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 2 của Zillow cho thấy, giá trị nhà ở tại Mỹ đã tăng tốc trở lại vào tháng 2, chấm dứt 21 tháng tăng trưởng chậm trước đó. Cụ thể, giá nhà ở thông thường tại Mỹ rơi vào khoảng 247.084 USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho giảm 8,4% trên toàn quốc và 30% tại một số thị trường so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự bùng phát của virus Corona có thể khiến đà phục hồi và tăng trưởng này nguy cơ bị đe dọa. “Những gì đã xảy ra trong 2 tháng đầu năm không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là những gì sẽ xảy ra tiếp theo cho thị trường bất động sản” – Jonathan J. Miller, Chủ tịch Công ty tư vấn và thẩm định giá bất động sản Miller Samuel nhận định.

Những hạn chế về việc đi lại, mua bán bất động sản trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho số lượng hợp đồng giao dịch ở TP New York giảm. “Tùy thuộc vào sự bùng phát của dịch bệnh trong từng thời điểm, lượng hợp đồng giao dịch mới ở New York có thể giảm hơn 70% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái” – Frederick Warburg Peters, Tổng giám đốc điều hành của Warburg Realty cho biết.



Những dấu hiệu cho thấy mùa mua bán BĐS ở New York đang “hạ nhiệt” do ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể thấy rõ tại quận Manhattan. Trong quý đầu tiên của năm 2020, dữ liệu từ công ty môi giới Douglas Elliman cho thấy số lượng bán BĐS tại quận này đã tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Garrett Derderian, giám đốc điều hành một công ty môi giới khác cho biết, đã có 1.231 hợp đồng được ký vào tháng 2, nhiều nhất trong tất cả những tháng 2 của một thập kỷ vừa qua. Những số liệu này là dấu hiệu cho việc mua bán bất động sản sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

Nhưng vào tháng 3, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn xuống mức gần bằng 0 và Thống đốc Andrew M. Cuomo ban bố lệnh cấm hoạt động ngoài trời trên toàn tiểu bang để đối phó với virus Corona, những chỉ số đang trên đà phát triển này đã dừng lại. Thậm chí, một số chuyên gia trong ngành cho rằng giá bất động sản có thể giảm 30% hoặc nhiều hơn.

Theo báo cáo thị trường của Olshan Realty, chỉ có hai hợp đồng trị giá hơn 4 triệu đô la được ký vào tuần cuối tháng 3 – tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 8/2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính làm chao đảo thị trường.

Đó là chưa kể virus Corona có thể khiến không ít người dân đánh giá lại các chi phí và lợi ích của việc sống ở thành phố New York. Thực tế ghi nhận nhiều người giàu có ở New York đang tháo chạy khỏi thành phố để chạy trốn virus, đẩy giá thuê nhà ở Hamptons và thung lũng Hudson lên gấp nhiều lần.

