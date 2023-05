N.H.O tối ưu hệ sinh thái bất động sản

Ông Kim Kyoo Chul, thành viên HĐQT N.H.O

Thưa ông, trải qua hơn 9 năm hoạt động, đâu là thành tựu quan trọng nhất đối với N.H.O?

Ông Kim Kyoo Chul: N.H.O gia nhập thị trường bất động sản Việt Nam khá muộn, lại ngay vào thời điểm không mấy thuận lợi do nền kinh tế suy giảm. Tuy nhiên, chúng tôi may mắn đã xác định được phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu của số đông người dân. Đó là những gia đình trẻ chưa từng được sở hữu nhà riêng, vốn chiếm tỷ lệ rất lớn ở các đô thị trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội… Cách làm của N.H.O là tập trung cải tiến quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư mạnh cho khâu thiết kế để cung cấp được những sản phẩm chất lượng tốt nhưng có giá phù hợp với mặt bằng thu nhập của người Việt. Hệ sinh thái của N.H.O cũng dần hoàn thiện hơn, dự án sau luôn có những ưu điểm rõ nét so với dự án đã xây dựng trước đó.

Vậy hệ sinh thái của N.H.O có đặc điểm gì nổi bật, thưa ông?

“Cùng chia sẻ tầm nhìn”, “minh bạch” và “nâng cao tiêu chuẩn” là ba yếu tố nền tảng khi N.H.O xây dựng mối quan hệ đối tác với nhà thầu, nhà cung cấp, nhà phân phối lớn trên thị trường bất động sản. Chúng tôi liên tục làm việc với nhau để tối ưu chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành. Đơn cử như Handong E&C là đối tác xây dựng giữ trách nhiệm tổng thầu trong tất cả các dự án của N.H.O phát triển. Đây không chỉ là nhà thầu có năng lực tốt mà còn am hiểu các quy định, luật lệ của địa phương và luôn đưa ra được những giải pháp tốt giúp công trình hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao nhất. Anh biết đấy, triết lý của chúng tôi là “Raising the Standard”, và chúng tôi sống với triết lý này mỗi ngày.

Bên cạnh đó, N.H.O còn hợp tác chặt chẽ với ADU (thiết kế kiến trúc), Shin Yeong (quản lý dự án). Bề dày kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của các đối tác chiến lược này giúp cho sản phẩm của N.H.O được đánh giá cao vì cư dân sẽ luôn cảm thấy thoải mái, tiện nghi và an toàn trong ngôi nhà của mình. Thậm chí, cùng một diện tích nhưng chúng tôi nhận thấy căn hộ của N.H.O xây dựng luôn thông thoáng, rộng rãi và gần gũi thiên nhiên hơn nhờ có các giải pháp thiết kế phù hợp.

Và “trái ngọt” của chuỗi giá trị này là gì? Ông có thể chia sẻ về tình hình kinh doanh của N.H.O?

Tính đến nay, N.H.O đã và sẽ triển khai 18 dự án với tổng cộng khoảng 30.000 căn hộ và nhà phố tại 8 tỉnh, thành trên cả nước gồm TP.HCM, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của N.H.O trong thời gian vừa qua là 30%/năm.



Khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long với kiến trúc hiện đại, đẳng cấp.

Việc tìm kiếm quỹ đất phát triển dự án mới đang gây “đau đầu” cho các doanh nghiệp. Với N.H.O thì sao, thưa ông?

Thời gian qua, song song với việc hoàn thiện bộ máy, N.H.O cũng rất tích cực tìm kiếm quỹ đất để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá tiếp theo. Hiện tại, chúng tôi đã có quỹ đất đủ để phát triển trong nhiều năm tới nhưng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư. Bởi tầm nhìn trong phát triển bất động sản phải lên đến hàng chục năm chứ không phải vài ba năm trước mắt.

Hơn nữa, tích lũy quỹ đất sớm cũng là biện pháp kéo giá thành sản phẩm xuống thấp và nâng cao tính cạnh tranh. Quan điểm của chúng tôi là đi chậm mà chắc, từng bước cải tiến quy trình phát triển dự án để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng bằng những sản phẩm ngày càng tốt hơn, chỉn chu hơn, góp phần hình thành phong cách sống mới cho cộng đồng nhưng mức giá luôn hướng đến số đông người dân đang cần nhà ở. N.H.O luôn xem khách hàng là trung tâm phục vụ và tìm mọi cách mang đến cho họ những trải nghiệm sống mới mẻ, khác biệt với chi phí thấp nhất.

Vậy N.H.O đang triển khai những dự án nào đáng chú ý, thưa ông?

Hiện nay N.H.O đang tập trung triển khai một số dự án ở khu vực phía Bắc. Trong đó, một dự án trọng điểm đang mở bán là khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh. Dự án cung cấp cho thị trường 1.288 căn hộ và hàng loạt tiện ích khép kín như hồ bơi vô cực, phòng tập gym, công viên, khu BBQ, hệ thống an ninh thông minh… Điểm đặc biệt của The Dragon Castle Hạ Long là tọa lạc ngay trung tâm mới của thành phố Hạ Long không chỉ có cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện ích liên kết phong phú mà thiết kế kiến trúc dự án nổi bật mang tính biểu tượng, “view” nhìn trực diện ra vịnh Hạ Long trong xanh mang đến trải nghiệm sống phong cách nghỉ dưỡng cho cư dân. Hạ Long đang được đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu trở thành thành phố du lịch hàng đầu của Việt Nam nên chắc chắn giá trị căn hộ The Dragon Castle Hạ Long cũng sẽ tăng nhanh theo thời gian.



Hồ bơi tràn bờ đẳng cấp của khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long.

Ông có dự báo gì về thị trường bất động sản trong thời gian tới, nhất là sau đại dịch Covid 19?

Dù đã có nhiều bứt phá nhưng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Nhu cầu nhà ở của người dân Việt Nam hiện nay vẫn rất cao. Những đô thị lớn như TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đang là những đầu tàu phát triển kinh tế, thu hút rất đông lao động đến làm việc, sinh sống khiến nhu cầu nhà ở luôn vượt xa nguồn cung. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đang nổi lên như là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI và du khách quốc tế nên dự báo giá bất động sản sẽ còn biến động mạnh. Dịch Covid 19 hiện tại đang làm thị trường ngưng trễ nhưng tôi cho đó chỉ là yếu tố tạm thời do tình hình giãn cách xã hội trên toàn quốc. Sau đại dịch, như chiếc lò xo bị nén lâu ngày, thị trường chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn giai đoạn vừa qua. Nguyên nhân một phần do tất cả các yếu tố đầu vào như vật liệu, nhân công, giao thông vận tải… đều tăng. Phần khác là sau dịch, nhiều người sẽ càng ý thức hơn sự cần thiết phải có một tổ ấm riêng để đảm bảo an toàn cho gia đình và người thân.

Xin cảm ơn ông!

Hải Nam