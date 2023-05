N.H.O với mục tiêu kiến tạo cộng đồng phồn vinh

Khu căn hộ Imperial Place của N.H.O vừa được bàn giao đã có rất đông cư dân đến sinh sống.

10 năm nỗ lực làm hài lòng khách hàng

Tuy âm thầm, N.H.O là một trong những doanh nghiệp bất động sản có quy trình phát triển dự án rất bài bản. Sau gần 10 năm hoạt động, N.H.O khẳng định là một thương hiệu phát triển bất động sản uy tín qua số lượng dự án, tiến độ và chất lượng công trình, thực thi trách nhiệm trong giao kết với đối tác và khách hàng.

Theo thời gian, mỗi dự án đều được N.H.O nghiên cứu, phát triển chỉn chu và được nâng tầm toàn diện về thiết kế, tiện ích, vật liệu hoàn thiện cho đến công tác quản lý vận hành. Nhờ đó, sản phẩm đưa ra thị trường luôn nhận được những phản hồi tích cực.

Tính đến nay, N.H.O đã triển khai thành công loạt dự án tại nhiều địa phương như Imperial Place, Sky 9, Saigon Metro Park (TPHCM); First Home (An Giang); Citadines, Luxury Residence, City Tower (Bình Dương); NestHome (Đà Nẵng), An Phú Sinh (Quảng Ngãi)… Các dự án sau khi bàn giao đều nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân dọn đến sinh sống, hình thành cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh. Đây cũng là lý do nhiều dự án của N.H.O luôn có giá tăng mạnh sau khi bàn giao cho khách hàng.

Mô hình Family Center mang đến cho cư dân nhí sinh sống trong các dự án của N.H.O môi trường phát triển lành mạnh và an toàn.

“Chúng tôi luôn mong muốn kiến tạo những sản phẩm nhà ở chất lượng quốc tế nhưng giá bán hợp lý với mặt bằng thu nhập của người Việt thông qua việc tìm kiếm, áp dụng các công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, quá trình quản lý, vận hành dự án cũng liên tục được cập nhật, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại cuộc sống thoải mái, hài lòng nhất có thể cho mọi cư dân”, ông Kim Kyoo Chul, thành viên HĐQT của N.H.O, nói.

Đông đảo khách hàng cũng cho biết đã may mắn khi “chọn mặt gửi vàng” cho dự án của N.H.O. Đặc biệt, mô hình Family Center được N.H.O kết hợp với đối tác chiến lược là Công ty Quản lý Alpha Plus phát triển được các cư dân đánh giá rất cao. Family Center bao gồm hệ thống phòng đọc sách, phòng họp và khu vực học tập cho cư dân. Tại đây thường xuyên diễn ra các hoạt động bổ ích như vẽ tranh cộng đồng, thi hát, lớp học nghệ thuật, làm thủ công, dạy tiếng Anh, thể thao… Với đội ngũ tận tâm và hàng loạt tiện ích thiết thực, Family Center mang đến một môi trường phát triển lành mạnh và an toàn cho các cư dân nhí.

Ngay cả các phụ huynh cũng có thể tham gia những chương trình chia sẻ phương pháp giáo dục trẻ em, nữ công gia chánh… Các hoạt động này cũng là mối dây liên kết giúp kết nối tình nghĩa xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau của cộng đồng. “Dự án của N.H.O có thiết kế đẹp và chất lượng vượt trội so với các dự án cùng phân khúc. Là nhân viên môi giới bất động sản có điều kiện trải nghiệm nhiều dự án khác nhau, tôi thấy mình may mắn khi đã chọn lựa an cư tại Luxury Residence. Đặc biệt, các con của tôi ngoài giờ học trên lớp đều hào hứng tham gia Family Center để vui chơi, học tập cùng chúng bạn”, chị Phạm Thị Duy Hải chia sẻ.

Mục tiêu cung cấp 15.000 – 25.000 ngôi nhà/năm

Ông Kim cho biết từ khi mới thành lập, N.H.O định hướng phát triển những ngôi nhà chất lượng với giá trị vượt trội cho các khách hàng Việt Nam. Cùng với chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà sáng lập đến từ Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam, N.H.O đã khẳng định bản sắc thương hiệu qua những sản phẩm phù hợp với văn hóa và truyền thống của người Việt, đồng thời luôn giữ vững chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thế mạnh này sẽ được N.H.O đẩy mạnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, ông Kim luôn rất sôi nổi khi nhắc đến các hoạt động nhằm nâng tầm chất lượng sống của cư dân, qua đó kiến tạo những cộng đồng phồn vinh, hạnh phúc tại các dự án của N.H.O. Ông chia sẻ rằng Ban lãnh đạo và nhân viên N.H.O luôn muốn làm những gì các nhà phát triển bất động sản khác chưa chú trọng. Mục tiêu cuối cùng là để cộng đồng cư dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình an khi trở về tổ ấm của mình. “Đó là lý do chúng tôi muốn cư dân có sự kết nối, tạo ra các mối quan hệ tích cực và hình thành một cộng đồng hạnh phúc. Mọi góp ý của khách hàng và cư dân đều được chúng tôi lắng nghe và tìm cách thực hiện tốt nhất”, ông Kim nói.

Thời điểm này, N.H.O đang tiến hành nhiều dự án với các sản phẩm đa dạng như căn hộ, nhà liền kề, khu đô thị phức hợp trên khắp Việt Nam. Một số dự án như Diamond City với 1.500 ngôi nhà tại An Giang; The Hera 1.530 căn hộ tại Hải Phòng hay The Dragon Castle Hạ Long gồm 1.288 căn hộ tại Quảng Ninh… đang được nhiều khách hàng, nhà đầu tư đón nhận nồng nhiệt. Điểm chung của các dự án này là đầu tư theo tiêu chuẩn cao cấp, vị trí trung tâm đô thị nhưng giá bán vẫn “theo chuẩn” N.H.O, giúp số đông khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu.

The Dragon Castle Hạ Long, dự án khu căn hộ của N.H.O đang thu hút nhiều khách hàng tại khu vực phía Bắc.

Sau đại dịch Covid 19, Việt Nam đang quyết liệt triển khai các chương trình phát triển nhà ở cung cấp cho người dân với giá hợp lý. N.H.O là doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng với mục tiêu sẽ cung cấp 15.000 – 25.000 đơn vị nhà ở mỗi năm trong giai đoạn sắp tới. Với hành trang là 10 năm kinh nghiệm phát triển nhà ở vừa túi tiền cộng với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết cùng lực lượng đối tác hùng hậu như ADU (thiết kế kiến trúc), Handong (tổng thầu xây dựng), Shin Yeong (quản lý dự án), ông Kim tin tưởng N.H.O không khó để hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Khang Minh