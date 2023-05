Năm 2021, phân khúc bất động sản nào sẽ thu hút nhà đầu tư?

Thị trường sẽ có sự sàng lọc

Theo nhận định của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong năm 2021, thị trường bất động sản sẽ có sự sàng lọc, điều chỉnh và dòng tiền của nhà đầu tư cũng sẽ được tính toán kỹ lương và phân bổ hợp lý hơn. Nhìn lại các kênh đầu tư trong bối cảnh hiện tại thì đất nền vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư ở các địa phương mà thị trường còn dư địa để phát triển. Đặc biệt là phân khúc có giá trị đầu tư vừa phải giúp hiệu quả đầu tư được gia tăng.

Ông Ngô Nhật Huy, Tổng giám đốc Công ty Eximrs Real nhận định, trong quý 1/2021 đất nền là một trong những điểm sáng của thị trường. Đặc biệt là ở khu vực vùng ven của các đô thị lớn, thời gian qua giá có xu hướng tăng, mức độ quan tâm vẫn rất lớn. Một trong những nguyên nhân là do xu thế dịch chuyển đầu tư từ khu vực trung tâm ra các vùng ven, vệ tinh.

Mặt khác, trong quá trình phát triển chung, khu vực các tỉnh lân cận cũng đã có sự liên kết và phát triển mạnh mẽ hơn, dân cư tập trung nhiều hơn và nhu cầu nhà ở tăng lên. Chính vì thể, các địa phương có những quy hoạch phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới. Đất nền trở thành kênh thu hút đầu tư, có giao dịch tốt và tăng giá.

Thị trường bất động sản năm 2021 được dự báo sẽ phục hồi. Nhiều chuyên gia đưa ra nhận định, đất nền vẫn là phân khúc chủ đạo, thu hút nhà đầu tư trong năm nay.

“Khi dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế, condotel và bất động sản nghỉ dưỡng đóng băng, thị trường căn hộ gặp khó khăn về pháp lý thì đất nền sẽ là “vua”, thu hút nhà đầu tư xuống tiền, nhất là ở những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng được đầu tư bài bản”, ông Huy nói và cho biết thêm.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cũng nói rằng, phân khúc đất nền vẫn có sức hấp dẫn nhất trong giai đoạn tới. Chuyên gia này khuyến cáo, để đầu tư an toàn, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các thông tin pháp lý, quy hoạch, tính thanh khoản cũng như cân đối khả năng tài chính.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, trong số những thị trường giáp ranh TP.HCM thì Đồng Nai được biết đến với nhiều ưu thế nổi bật cùng tiềm năng, sức bật lớn trong mọi mặt từ kinh tế, hạ tầng, đô thị, giao thông kết nối. Đặc biệt, dự án sân bay quốc tế Long Thành được xem là đòn bẩy tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản của khu vực. Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm của “thành phố sân bay” và là tâm điểm kết nối giao thương của cả khu vực. Trong tương lai không xa, nhu cầu sở hữu bất động sản để phát triển thương mại dịch vụ và các loại hình kinh doanh ở đây sẽ tăng vọt.

Đất nền vùng ven lên ngôi

Ông Nguyễn Đình Thiên, Tổng giám đốc Công ty Eximrs Premium cho biết thêm, ở các khu đô thị giáp ranh TP.HCM, khách hàng vẫn rất chuộng phân khúc đất nền, nhà phố, bởi người dân đa phần là những người lao động đến từ các tỉnh, nơi có văn hóa sở hữu nhà phố. Bên cạnh đó, quỹ đất tại đây còn nhiều nên khả năng phát triển các dự án thuộc phân khúc nhà phố, đất nền cũng dễ dàng hơn so với TP.HCM.

Khu dân cư Star New City thừa hưởng nhiều tiện ích ngoại khu vượt bậc và đầy đủ nhất khu vực Long thành

Ông Thiên phân tích, hiện tại nhu cầu dịch chuyển ra tới Bình Dương và Đồng Nai sinh sống là rất lớn. Đồng Nai và Bình Dương là 2 thủ phủ công nghiệp trong khi đó Đồng Nai còn phát triển sớm hơn với Bình Dương. Việc dân số từ các nơi đổ về đây là rất đông nên các dự án đất nền, nhà phố rất được ưu chuộng.

Nắm bắt cơ hội, Công ty Bất động sản Đất Việt đã triển khai dự án Khu dân cư Star New City tọa lạc trên mặt tiền đường Phùng Hưng nối dài, một bên là TP. Biên Hòa một bên là huyện Trảng Bom. Với vị trí trung tâm của xã An Viễn cách Long Thành một con đường, Star New City là khu dân cư đông đúc và nhộn nhịp bậc nhất khu vực. Cùng với đó là tuyến đường Đại Lộ Bắc Sơn-Long Thành sắp hoàn thành giai đoạn 2 giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành.

Khu dân cư Star New City có diện tích 3,4ha với hơn 200 sản phẩm nền đất có sổ đỏ từng nền. Dự án đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư. Dự án nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, vì thế Star New City thừa hưởng nhiều tiện ích ngoại khu vượt bậc và đầy đủ nhất như: Gần với trung tâm thương mại, Bách hóa xanh, công viên trung tâm Viva Square…

Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng các tiện ích công cộng như: Cách chợ An Bình 5 phút di chuyển, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sân golf Long Thành, khu du lịch thác Giang Điền… Từ dự án nếu di chuyển đến trung tâm TP. Biên Hòa chỉ mất 35 phút, đến trung tâm TP.HCM mất 45 phút theo cao tốc TP.HCM – Long Thành.

Điểm đặc biệt khác là, Khu dân cư Star New City có pháp lý hoàn chỉnh với sổ đỏ riêng từng nền. Hiện tại, dự án đã hoàn chỉnh 100% về hạ tầng, hệ thống điện nước âm đã được hoàn thiện 100%. Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng chủ đầu tư, Công ty Đất Việt đã liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ cho vay đến 80% giá trị của sản phẩm với thời hạn 35 năm.