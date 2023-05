Nam Hội An City – dự án mới khiến thị trường đầu tư dậy sóng

Tâm điểm mới của các nhà đầu tư

Ghi nhận của PV cho thấy, tính đến thời điểm đầu tháng 09/2019, mặc dù nhà phân phối chưa công bố mức giá chính thức và đang vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhưng dự án Nam Hội An City được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo khảo sát của thị trường bất động sản Quảng Nam, đặc biệt là khu vực Hội An trong vòng 3 năm trở lại đây cho thấy, giá dòng phân khúc nhà phố, đất nền, căn hộ… tại khu vực này đã liên tục tăng mạnh trong nhiều năm trở lại đây.

Theo nhận định của các chuyên gia BĐS, thị trường này vẫn đang trong giai đoạn hình thành phát triển tăng tốc nên sẽ còn tăng trưởng trong thời gian sắp tới với dư địa tăng trưởng nhiều lợi thế như: sự thay đổi diện mạo về kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch vùng phát triển vượt bậc, sự đồng bộ hoàn thiện về hạ tầng, giao thông kết nối vô cùng thuận tiện. Điển hình như cầu cửa Đại khánh thành (03/2016), đã khiến bất động sản khu vực Nam Hội An trở thành điểm nóng.



Không gian sống tại dự án Nam Hội An City

Năm 2016 đến nay, nhiều dự án khu vực Đông Nam Hội An đã được hình thành như Vinpearl Hội An, Casamia, Khu nghỉ dưỡng biển Sunrise Hội An… tạo ra môi trường hoạt động giao dịch bất động sản sôi nổi. Tuy nhiên, thị trường bất động sản khu vực này đang khan hiếm nguồn cung mới và giá đã tăng rất cao, chưa kể việc giao dịch nhiều lần làm mất cân đối, trì trệ quá trình đô thị hóa. Do vậy, nếu như nhiều dự án tập trung vào phân khúc cao cấp với khả năng chi trả cao, thì dự án Nam Hội An City tập trung vào phân khúc được các nhà đầu tư mong muốn và chờ đợi hơn cả. Dù có thể không sôi sục như tình hình diễn biến của những tháng đầu năm, nhưng thị trường bất động sản vùng ven Hội An, đơn cử với sự ra mắt của dự án Nam Hội An City sẽ tiếp tục thu hút người mua và các nhà đầu tư.

Thời cơ vàng để đầu tư căn hộ nhà phố cho thuê

Sự xuất hiện của dự án Nam Hội An City trong thời điểm hiện nay được kì vọng là điểm sáng trong bối cảnh thị trường bất động sản ở Quảng Nam, bởi dự án hướng đến đối tượng khách hàng không bị tác động nhiều bởi sự đảo chiều liên tục của thị trường bất động sản miền Trung, đặc biệt dòng sản phẩm với giá hợp lý vừa phải có thể đầu tư theo xu hướng cho thuê dài hạn, lãi ròng trên vốn sẽ tạo sự ổn định vững chắc lâu dài cho các nhà đầu tư. Điều này tạo nên suất đầu tư sinh lời đắt giá khiến nhà đầu tư khó bỏ lỡ.



Phối cảnh dãy nhà phố thương mại tại dự án Nam Hội An City

Được phát triển và vận hành bởi công ty TNHH Đạt Phương Hội An, được các chuyên gia đánh giá là chủ đầu tư uy tín nhiều kinh nghiệm, sẽ tiếp tục triển khai dự án Nam Hội An City tọa lạc trên khu đất có vị trí đẹp rộng hơn 19ha, chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An 5km, cách biển Cửa Đại tầm 3km… Dự án nằm trên trục đường giao thông nối liền Di sản là thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, rất thuận lợi trong việc di chuyển, tham quan du lịch.

Dự án Nam Hội An City mang đến 420 căn hộ nhà phố và khoảng hơn 30 căn hộ thương mại dịch vụ, phù hợp với nhu cầu và các chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư. Với lợi thế được bao bọc bởi ven sông Thu Bồn, tầm nhìn thoáng đãng, không gian sống trong lành, Nam Hội An City cam kết mang đến cho khách hàng khi lựa chọn căn hộ với đa dạng diện tích từ 85 – 200m2, đều đảm bảo tiêu chí có thể hoàn thiện để sử dụng ngay, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được đặc trưng truyền thống của đô thị cổ sầm uất. Cùng với chính sách bán hàng linh hoạt, hấp dẫn sẽ tạo nên sức hút lớn từ dự án này, đảm bảo khả năng sinh lợi nhuận cao và dòng vốn tốt nhất cho nhà đầu tư.



Phối cảnh tổng thể dự án Nam Hội An City

Dự án Nam Hội An City tiên phong trong việc tạo ra một không gian sống hài hòa với các dịch vụ, tiện ích thương mại, hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao của mọi gia đình, điều này làm thay đổi diện mạo của khu vực Hội An và các vùng lân cận. Điểm tích cực của dự án là tính thanh khoản cao, pháp lý hoàn thiện minh bạch, hạn chế tình trạng đầu cơ sẽ giúp người mua với khả năng tài chính vừa phải có thể yên tâm chọn lựa kỹ lưỡng về vị trí, sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Với sự ra mắt của dự án Nam Hội An City, các nhà tư vấn bất động sản tin rằng, dự án Nam Hội An City đang chứng tỏ sức hút của một thị trường phát triển bền vững với những giá trị lợi nhuận tăng không ngừng trong tương lai.