Nam Hội An City - sức hút đầu tư mới của thị trường BĐS Quảng Nam

Nam Hội An City – dự án được đầu tư bài bản bậc nhất Quảng Nam

Nam Hội An City – với tên gọi cũ là Hội An Riverside, Khu đô thị Nồi Rang là dự án duy nhất có vị trí tuyệt đẹp nằm ven sông Thu Bồn, thuộc phía Nam chân cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách Phố cổ Hội An 5km. Đặc biệt, dự án còn kết nối con đường Di sản miền Trung: Huế – Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn. Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý cũng như cảnh quan, dự án hứa hẹn sẽ là nơi giao thoa giữa tinh hoa nét đẹp truyền thống và những chuẩn mực tiện ích hiện đại của một Hội An trong tương lai gần, đồng thời góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Khu đô thị Nam Hội An City là dự án nằm trong quy hoạch du lịch và đô thị cao cấp, được quy hoạch theo mô hình đô thị ven sông tiêu chuẩn quốc tế theo kiểu mẫu đô thị xanh, hệ thống tiện ích đồng bộ đi kèm, cùng hệ thống hạ tầng bài bản. Được biết, tổng nguồn vốn đầu tư dự án lên đến gần 1.000 tỷ đồng, quy mô diện tích 193.395,46m2, bao gồm 420 căn nhà phố và căn hộ, 30 căn TMDV, trong đó có 3 khu đất làm khách sạn – resort. Đặc biệt, dự án cam kết mang lại cho khách hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng tốt nhất với các tiện ích nội khu hoàn hảo gồm: Trung tâm thương mại bao gồm 03 tòa tháp cao 30 tầng, diện tích 12.455,66 m², khách sạn nghỉ dưỡng Fivitel Nam Hội An cao 12 tầng với diện tích lên tới gần 2.600m2.



Khu khách sạn nghỉ dưỡng Fivitel Nam Hội An đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà đầu tư còn ưu ái dành khá nhiều diện tích để xây dựng hệ thống công viên ven sông, trường học mẫu giáo, nhà sinh hoạt khối phố, bến du thuyền, nhà hàng, cafe, spa cao cấp… Hệ thống công viên đan xen hợp lý giữa các tiện ích và khuôn viên đất ở nhằm đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của cư dân tương lai.

Nơi trung chuyển giữa hai điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng – Hội An

Là dự án huyết mạch kết nối con đường hành trình di sản Huế – Hội An – Mỹ Sơn, nối dài từ Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai thuộc về cửa ngõ phía Nam của Hội An, nằm trong khu du lịch tập trung của Hội An trong tương lai gần. Với vị trí đắc địa, Nam Hội An City cách sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai 30km, cách thắng cảnh Ngũ Hành Sơn 25km. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển vào trung tâm Phố cổ Hội An và cũng chỉ mất từng đó thời gian đến các khu du lịch nổi tiếng như: rừng dừa Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà, khu Vinpearl Nam Hội An, khu Casino và ra biển.



Sản phẩm Khu nhà phố hiện đại thuộc dự án Khu đô thị Nam Hội An City.

Phát biểu từ phía đại diện chủ đầu tư – Công ty CP Đạt Phương Hội An cho biết, đến thời điểm tháng 09/2019, sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cam kết bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng khi mua để khách hàng có thể đưa vào sử dụng ngay hoặc đầu tư cho thuê.



Dự án Nam Hội An City đem đến không gian sống lí tưởng giữa lòng Hội An.

Với yếu tố tận dụng sự cộng hưởng của đăng cấp tiện ích nổi trội, đa dạng đi kèm cùng với vẻ đẹp cổ kính của Di sản, Nam Hội An City sẽ góp phần tạo vị thế là điển hình của khu phố Tây hiện đại, đẳng cấp giữa lòng di sản. Dự kiến, dự án được mở bán chính thức trong tháng 09/2019 với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đặt mua thành công, mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh lâu dài và sinh lời cho các nhà đầu tư.