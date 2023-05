Nam Long Group ra mắt khu compound kề Vịnh cảng tại Waterpoint

Chất sống riêng bên Vịnh cảng

Trong lòng thành phố bên sông Waterpoint, khu compound đầu tiên mang tên The Aqua thiết lập nên một định nghĩa mới về sống chuẩn chất riêng, cao cấp nhất trong phân khu Aquaria. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái “tất cả trong một” của khu đô thị tích hợp đáp ứng 5 trụ cột nhu cầu sống – làm việc – học tập – vui chơi – mua sắm, khu compound còn sở hữu ưu điểm độc đáo, thiết kế riêng cho mỗi chủ nhân, vượt lên trên sự hào nhoáng về vật chất, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn hạnh phúc.

Được kiến tạo trên thế đất vuông vức, biểu trưng cho ấm no, thịnh vượng, bao bọc bởi 3 mặt sông nước của phân khu Aquaria, The Aqua sở hữu vị thế nổi trội khi tiếp giáp 8,6 ha Vịnh nước ngọt Harbor quy mô bậc nhất phía Tây TP.HCM cùng công viên ven sông 3,5ha. Tại đây, cộng đồng The Aqua có thể neo đậu du thuyền, cano cá nhân trong Vịnh nước ngọt kế bên nhà hay trải nghiệm các hoạt động thú vị: vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, thể thao, giải trí, họp mặt, giao lưu gặp gỡ… An cư tại nơi có sông nước, thiên nhiên giao hoà sẽ giúp tinh thần gia chủ trở nên sáng suốt, phấn chấn hơn, từ đó nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thành công.

Khu compound The Aqua nằm kề Vịnh cảng quy mô bậc nhất phía Tây TP.HCM

Toàn bộ khu compound được ôm ấp bởi thiên nhiên khoáng đạt, với khoảng lùi rộng 50m của công viên, nơi tiếp nối chuỗi hoạt động giàu trải nghiệm bên cạnh bến du thuyền xa hoa. Tại đây, các tiện ích được chọn lọc kỹ càng, tạo nên điểm nhấn tinh tế trong bức tranh thiên nhiên thơ mộng, mang âm hưởng của văn hóa địa phương vào đô thị hiện đại để mỗi cư dân sống khỏe cân bằng thể chất và tinh thần.

Trong tương lai, bên Vịnh cảng sầm uất, cộng đồng thượng lưu sẽ có những trải nghiệm khác biệt, bắt đầu các cuộc gặp gỡ, giao lưu và hòa mình vào bữa tiệc sang trọng, sầm uất nơi bến du thuyền. Bên cạnh đó, gia chủ có thể tận hưởng cuộc sống giàu trải nghiệm tại công viên trải dài trên bờ sông. Ngay bên hiên nhà, vừa chiêm ngưỡng những du thuyền sang trọng, vừa tham gia các bữa tiệc, ngắm hoàng hôn đổ bóng xuống sông Vàm Cỏ Đông chính là đặc quyền mà các chủ nhân danh giá tại The Aqua có được.

Khu compound biệt lập, riêng tư

The Aqua là khu compound đầu tiên tại Waterpoint dành cho cộng đồng thượng lưu thành đạt được bố trí biệt lập với mật độ dân cư và mật độ xây dựng thấp. Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích chung của toàn bộ khu đô thị tích hợp Waterpoint như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế… bên trong khu compound The Aqua còn chứa đựng những đặc quyền riêng có. Không chỉ đảm bảo sự thuận tiện, an ninh, an toàn tối đa cho chủ nhân, compound tại The Aqua chính là nơi sống để cảm nhận sự viên mãn mỗi ngày bên gia đình thân yêu. Ở đó, cộng đồng hàng xóm thượng lưu sẽ cùng viết nên câu chuyện của cuộc đời thi vị về một nếp sống văn minh, viên mãn.

Tại đây, mỗi chủ nhân có thể nhanh chóng kết nối đến câu lạc bộ ven sông, clubhouse, các cửa hàng cà phê, ẩm thực, BBQ hay bến thuyền cao cấp, kiến tạo nhịp sống tiện nghi cho cuộc sống thịnh vượng sung túc. Với sản phẩm thuộc bộ sưu tập hạng sang Grand Villa compound độc bản bên Vịnh cảng, Nam Long Group không chỉ mang đến một ngôi nhà với những đặc quyền sống mà hơn hết là mong muốn kiến tạo một phong cách sống mới, nơi mỗi chủ nhân có được khoảng trời riêng mình, nơi tổ ấm an cư thấu hiểu và thỏa mãn những tiêu chí khắt khe nhất của nhóm khách hàng cao cấp.

Cuộc sống tương lai thắm đượm “hương vị tình thân” tại The Aqua.

Mỗi sản phẩm tại The Aqua là một không gian thể hiện cá tính của gia chủ. Với đa dạng loại hình sản phẩm từ harbourfront, riverfront, canal, garden grand villa cùng nhiều mẫu thiết kế cho khách hàng lựa chọn nhằm kiến tạo tổ ấm cao cấp ưng ý nhất. Trong đó, riêng compound The Aqua 1 ra mắt trong tháng 12 có tới 38 mẫu cho khách hàng lựa chọn để tạo dấu ấn theo “chất riêng", xứng tầm đẳng cấp cá nhân và đảm bảo trải nghiệm sống tinh tế.

Đặc trưng của thiết kế Nhật đương đại đó là các đường nét thẳng, mảnh dẻ, thanh thoát & tối giản, mỗi không gian tại The Aqua được đánh thức cảm xúc từ chi tiết nhỏ nhất. Sự tương phản giữa bê tông và gỗ, cứng cỏi và mềm mại với những ô vườn Nhật đan xen vào trong không gian mang đến sự sang trọng, giúp cân bằng cảm xúc cho gia chủ trong nhịp sống hối hả.

Đa dạng mẫu thiết kế cho chủ nhân tại khu compound The Aqua.

Giữa khung cảnh tuyệt đẹp đầy màu sắc, giao hòa thiên nhiên tự nhiên và văn hóa bản địa, mỗi “nghệ sĩ” sống tại Compound The Aqua dễ dàng tìm thấy sự bình yên xanh mát, thư thái, thả tâm hồn rộng mở vào “tầm nhìn” khoáng đạt của sông nước và tận hưởng trọn vẹn giá trị mà thiên nhiên ban tặng. Mọi thành viên được quay trở về với giá trị hạnh phúc đơn thuần nhất, chính là sự gần gũi với thiên nhiên mộc mạc bản địa và dành hết thời gian riêng tư cho gia đình.

Một không gian sống sang trọng, lịch lãm, một tổ ấm nghỉ dưỡng đắt giá dành riêng cho gia đình đa thế hệ được tái hiện tại The Aqua . Ở đó, sẽ không có giới hạn cho các chủ nhân muốn đẩy sự “giàu có" của căn biệt thự đến tầm cao mới. Dấu ấn cá nhân, văn hóa của từng gia đình được tái hiện trong từng không gian sống.

Bằng việc hướng tới trải nghiệm sống đặc quyền, riêng tư, cùng kinh nghiệm phát triển khu đô thị tích hợp bền vững, Tập đoàn Nam Long sẽ định vị chất sống riêng, xứng tầm vị thế các chủ nhân danh giá, là kênh đầu tư hiếm có và là “bảo vật” truyền đời của cộng đồng thượng lưu đa thế hệ thành đạt.