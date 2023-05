Nâng Cao Chất Lượng Vận Hành, "Chiêu Bài" Hay Để Hút Người Mua?

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, pháp lý, uy tín của chủ đầu tư, người mua nhà ngày càng để tâm đến yếu tố về quản lý vận hành khi chọn bất động sản, nhất là ở loại hình căn hộ chung cư.

“Chiêu” Hút Khách Hiệu Quả Của Nhiều Chủ Đầu Tư

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS được Batdongsan.com.vn công bố gần đây cho thấy, 61% những người có ý định mua BĐS trong tương lai gần tiết lộ họ muốn mua để đầu tư. Bên cạnh giá và vị trí là 2 yếu tố chính được quan tâm hàng đầu, khi chọn mua bán BĐS, các yếu tố về quản lý an ninh, quy hoạch phát triển, dịch vụ tiện ích cũng đang trở thành thước đo để người mua đánh giá một dự án có đáng để xuống tiền.

Trên thực tế khi việc quản lý và vận hành chuyên nghiệp ngày càng được người mua nhà xem trọng, các doanh nghiệp phát triển dự án cũng tập trung hơn vào yếu tố này và dần trở thành “chiêu bài” hút khách được nhiều CĐT áp dụng trong bối cảnh tranh chấp về quản lý vận hành tại nhiều khu dân cư trở thành vấn đề nóng kéo chất lượng sống đi xuống. Hầu hết các dự án được đánh giá cao về khâu quản lý đều có tỷ lệ sáng đèn và thanh khoản cao.

Ví như ông lớn CapitaLand, doanh nghiệp có nhiều dự án có chất lượng quản lý vận hành được đánh giá cao. Từ các dự án hạng sang như Define, Zenity, D1 Mension, D’Edge hay dự án nằm ở phân khúc trung cấp như Feliz en Vista, Vista Verde, Parm City… đều được quản lý bởi những tên tuổi hàng đầu là The Ascott Limited, JLL, CBRE… Những dự án này hầu hết đều "cháy hàng" dù giá không hề rẻ.

Các chủ đầu tư bất động sản ngày càng xem trọng phát triển yếu tố dịch vụ vận hành để thu hút người mua nhà.

Hay như tập đoàn BĐS An Gia cũng chọn hợp tác với Công ty Tokyu PM Việt Nam để quản lý, vận hành khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) với quy mô hơn 2.000 căn hộ. Theo đó, Tokyu sẽ áp dụng hệ thống quản lý được “số hóa” và triển khai vận hành dịch vụ toàn diện chất lượng cao dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ các chuyên gia Nhật Bản để vận hành mọi dịch vụ triển khai trong khu phức hợp này. Dự này này cũng có tỷ lệ tiêu thụ cao với gần như 90% căn hộ đã có chủ sở hữu sau thời gian mở bán không lâu.

Nam Long Group chọn hướng phát triển và vận hành các dự án KĐT Mizuki Park , Akari City (TP.HCM), Waterpoint Bến Lức (Long An) hay Izumi City (Đồng Nai) theo mô hình khu đô thị tích hợp (mordern township), tự xây dựng riêng một kiểu mẫu đô thị dựa trên nền tảng sử dụng công nghệ trong quản lý vận hành đô thị và hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín. Hai KĐT Mizuki Park và Akari City của Nam Long hiện là dự án luôn ghi nhận thanh khoản cao tại TP.HCM trong các đợt chào bán thời gian qua và là KĐT có tỷ lệ sáng đèn trên 70% với lượng cư dân đang sinh sống đạt từ 2.000-3.000 người.

Ngoài ra, loạt dự án trung cấp lớn đang triển khai hiện nay như Salto Residence (TP. Thủ Đức), Essensia Nam Sài Gòn, cũng được chủ đầu tư chọn đối tác là CBRE, Savills Việt Nam là đơn vị quản lý sau khi đi vào vận hành nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng.

Nhìn nhận về xu hướng nâng cao chất lượng quản lý của các dự án BĐS, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam nhận định, nếu trước đây chỉ có các dự án hạng sang, cao cấp mới đề cao những tiêu chuẩn vận hành thì hiện tại, nhiều dự án trung cấp cũng ngày càng xem trọng yếu tố này hơn vì yêu cầu ngày càng cao từ người mua. Đây đang dần trở thành một trong các tiêu chí “điểm cộng” của dự án để thu hút người mua cũng như xây dựng nền tảng uy tín thương hiệu cho chủ đầu tư trên thị trường.

Không Nên Xem Nhẹ Yếu Tố Quản Lý Vận Hành Khi Mua Nhà

Chia sẻ về nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư cũng như an cư lâu dài, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam từng đưa ra 3 tiêu chí: bên cạnh yếu tố năng lực của chủ đầu tư thì tiện ích thật nội khu và yếu tố an ninh, an toàn cũng là hai tiêu chí quan trọng mà người mua nhà cần phải để tâm khi chọn mua một dự án nhà ở.

Yếu tố vận hành sẽ góp phần quyết định khả năng tăng giá trị cho dự án bất động sản.

Ông Tuấn phân tích, việc giá trị BĐS tăng trưởng ra sao sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ đáp ứng các nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt như; học tập, mua sắm, thể thao, giải trí, bệnh viện, khu vực gửi xe, công viên… Một khu dân cư an toàn, an ninh, nơi chủ nhà có thể để nhà trống vài tuần thậm chí vài tháng cũng yên tâm, gia đình có con nhỏ, neo người sống ở một dự án có sự đảm bảo tối đa về mặt an toàn cả bên trong và bên ngoài… sẽ là điểm cộng trong việc lựa chọn nơi an cư cũng như thuê ở lâu dài. Cuộc sống thuận tiện, thoải mái, "tiếng lành đồn xa" sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn nguồn cung và kết quả tự bản thân của dự án sẽ tăng giá ngày càng nhanh mà không cần phải có sự tham gia của các bên khác. Tất cả các yếu tố trên phụ thuộc khá nhiều vào năng lực của đơn vị vận hành. Vì vậy, khi mua nhà dù là đầu tư hay để ở, người mua cũng nên đặt yếu tố về quản lý vận hành là một trong những điểm cần đánh giá khi quyết định xuống tiền mua dự án.

Cuộc sống thuận tiện, thoải mái, tiếng lành đồn xa sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn nguồn cung và kết quả tự bản thân dự án sẽ tăng giá mà không cần sự tham gia của các bên khác. Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc batdongsan.com.vn

Cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của yếu tố quản lý, vận hành trong lựa chọn dự án BĐS, ông Phạm Lâm, Chủ tịch DKRA Vietnam nhìn nhận, hiện nay trên thị trường BĐS, người mua nhà đang gặp những vấn đề không hài lòng về chất lượng dự án, tiến độ công trình, khâu quản lý vận hành dự án. Khá nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia vài công đoạn rồi rút ra khiến yếu tố chất lượng, và uy tín của chủ đầu tư không được đảm bảo. Người chịu thiệt cuối cùng chính là những người mua nhà. Theo đó, những dự án BĐS tập trung mạnh vào cả vào yếu tố bán hàng và quản lý vận hành, tức xuyên suốt hành trình dự án từ lúc bán đến lúc vào ở sẽ hạn chế được rủi ro cho người mua nhà, đồng thời, đây chính là yếu tố tăng giá trị rõ nét cho BĐS đó.

Còn theo đại diện Tập đoàn An Gia, khâu quản lý vận hành sẽ quyết định giá trị gia tăng cho dự án. Khi phát triển dự án chung cư, chủ đầu tư chuyên nghiệp thường chú trọng chọn lựa các đối tác khảo sát, thiết kế, thi công và đặc biệt là quản lý vận hành xuyên suốt vòng đời một dự án vì yếu tố này tác động tích cực tới tỷ lệ hấp thụ của dự án và tăng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp. Từ đó, ảnh hưởng đến giá trị gia tăng của BĐS cũng như uy tín của chủ đầu tư. Vậy nên bên cạnh việc cần chú trọng hơn tới kế hoạch phát triển tổng thể, chủ đầu tư cũng cần tạo ra một môi trường sống tiện lợi, thoải mái cho cộng đồng thông qua chất lượng quản lý và vận hành chính quy, chuyên nghiệp hơn, từ đó tăng được sức hút cho bản thân dự án.

“Giá của một sản phẩm BĐS được chủ đầu tư hoạch định từ giai đoạn trước khi dự án hình thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, yếu tố duy trì mức giá lại phụ thuộc vào chất lượng của khâu quản lý vận hành dự án. Đây cũng là yếu tố then chốt trong việc gia tăng trải nghiệm sống của cư dân. Do đó, ngay từ khi khởi công dự án, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hoàn thiện cũng như điều kiện sống tốt cho các gia đình”, đại diện An Gia cho biết.

Phương Uyên

Xem thêm: