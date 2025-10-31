New Era Gia Nhập Hệ Thống Phân Phối Đô Thị Số Picity Do Pi Group Phát Triển

Khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình kiến tạo chuẩn sống cao cấp với mô hình Đô thị số, Pi Group đã long trọng tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược cùng hệ thống các đại lý phân phối hàng đầu thị trường. New Era đã chính thức trở thành một trong những đối tác đồng hành cùng Pi Group lan tỏa giá trị Đô thị số Picity, đón đầu kỷ nguyên công nghệ.

Picity – Đô Thị Số Tiên Phong Trên Thị Trường

Quá trình chuyển đổi số với các công nghệ lõi như 5.0, IoT và AI đang từng bước tái định nghĩa tiêu chuẩn của không gian sống đô thị. Theo đại diện Pi Group, giá trị tương lai của bất động sản sẽ gắn liền với hệ sinh thái số và nền tảng công nghệ, chứ không dừng lại ở các yếu tố truyền thống như vị trí địa lý hay chất lượng xây dựng vật lý.

Nắm bắt sớm xu hướng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, Pi Group đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity. Chiến lược của tập đoàn là kiến tạo một nền tảng quản lý vận hành đồng bộ, tích hợp công nghệ sâu rộng, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp các tiện ích thông minh riêng lẻ.

Pi Group tiên phong nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity ứng dụng công nghệ 5.0

Mô hình Đô thị số Picity lấy cư dân làm trung tâm và được định hình dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Quản lý toàn diện bằng công nghệ AI – IoT – Blockchain thông qua ứng dụng Pi Care độc quyền do Pi Group nghiên cứu phát triển; quy hoạch và đầu tư hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và đồng bộ thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đại diện Pi Group và các đối tác chiến lược toàn cầu tại Lễ Ký kết hợp tác

Những tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng đô thị số trong tương lai, đồng thời khẳng định lợi thế cạnh tranh và vị thế khác biệt của Pi Group trên thị trường.

New Era Và Sự "Đồng Điệu" Về Tầm Nhìn

Để đưa một sản phẩm có chất lượng vượt trội như Picity đến đúng khách hàng mục tiêu, Pi Group lựa chọn đối tác đồng hành có chung tầm nhìn. Tiêu chí không chỉ dừng lại ở năng lực bán hàng, mà còn là sự "đồng điệu" về tư duy dịch vụ, sự am hiểu sản phẩm và cam kết đồng hành lâu dài.

Sự xuất hiện của New Era trong hệ thống phân phối là một phần quan trọng trong chiến lược này. Là một đơn vị sở hữu tư duy linh hoạt và chiến lược tiếp cận thị trường sáng tạo, New Era được xem là nhân tố mang đến "luồng gió mới", bổ sung hoàn hảo cho mạng lưới đối tác của Pi Group

New Era chính thức trở thành đối tác chiến lược phân phối Đô thị số Picity

Pi Group đánh giá cao New Era ở sự nhiệt thành, khả năng tư vấn chuyên sâu và tinh thần bám sát thị trường. Chính sự linh hoạt và quyết tâm chinh phục dòng sản phẩm công nghệ cao, đòi hỏi sự chuẩn xác trong thông tin, là yếu tố then chốt giúp New Era trở thành đối tác chiến lược của Pi Group.

Sự hợp tác giữa Pi Group và New Era không phải là một "phép cộng" về quy mô, mà là sự cộng hưởng về chất lượng. Đó là sự giao thoa giữa tầm nhìn xa của một tập đoàn phát triển đô thị uy tín và sự chuyên tâm, linh hoạt của một đối tác phân phối thế hệ mới.

Đại diện Pi Group bày tỏ sự tin tưởng rằng, với chiến lược tiếp cận thị trường nhạy bén và đội ngũ nhiệt huyết, New Era sẽ là "cánh tay nối dài" hiệu quả, giúp Pi Group truyền tải trọn vẹn giá trị của Đô thị số Picity đến khách hàng.

Hợp tác với New Era là một phần quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối của Pi Group. Với sự chung sức của những đối tác tâm huyết, Picity hứa hẹn sẽ sớm trở thành một biểu tượng sống mới, minh chứng cho cam kết kiến tạo những giá trị vượt trội và bền vững mà Pi Group theo đuổi.

———

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 31/10/2025 10:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/new-era-gia-nhap-he-thong-phan-phoi-do-thi-so-picity-do-pi-group-phat-trien-73536.html

———-