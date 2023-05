Nguồn cung hạn chế, cơ hội đầu tư thông minh dần siết lại

Tình hình kinh tế – xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các chính sách hỗ trợ, phục hồi và phát triển của Chính phủ. Điều này kéo theo thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, khi mà kinh tế dần phục hồi, nhu cầu tăng lên thì quỹ đất cũng đang dần siết chặt lại. Bởi nguồn đất là có hạn, khi mà nguồn cung dần bị hạn chế, xu hướng bất động sản sẽ có sự chuyển dịch đáng kể.

Với việc ít nguồn hàng đưa vào thị trường, những dự án nào ra hàng vừa rồi đều trở thành "ngôi sao", "hàng hot". Điều này dẫn đến giá bị đẩy lên, có những nơi giá đất cao gấp 2 lần, đặc biệt những thị trường lớn như Hà Nội và TP.HCM. Cũng chính điều này khiến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn đang dần bị siết lại. Thị trường bất động sản không còn là miếng mồi ngon nếu nhà đầu tư không đủ tỉnh táo.

Chia sẻ từ chuyên gia tại New Real Estate: Cơ hội đầu tư nào phù hợp cho nhà đầu tư

Một điều dễ nhận thấy đó là những thị trường bất động sản ven đô, ven thành phố sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới do nguồn cung nội đô đang dần khan hiếm. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch nhu cầu này còn do mức giá các dự án trong nội đô đang ở mức cao, do đó các dự án tại các tỉnh lân cận sẽ là điểm đến cho nhiều nhà đầu tư.

Một số chuyên gia tại New Real Estate cũng đưa ra nhận định rằng quỹ đất hạn chế, nguồn cung khá thấp, giá bán cao và quy trình cấp phép dự án còn đang bị siết chặt cũng chính là những khó khăn khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn trước khi quyết định xuống tiền. Đơn vị này cũng đưa ra lời khuyên: đứng trước thị trường đang có nhiều biến động, nhà đầu tư cần cảnh giác, tìm kiếm đơn vị tư vấn uy tín để đồng hành.

Founder & CEO New Real Estate Điệp Phạm

New Real Estate – Nơi uy tín đồng hành cùng nhà đầu tư xuống tiền thông minh

Hiện trên thị trường có khá nhiều đơn vị tư vấn bất động sản uy tín, một trong số đó phải kể đến đó chính là New Real Estate. Đây là đơn vị chuyên đầu tư bất động sản nổi tiếng, được thành lập bởi ba chuyên viên tư vấn bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. New Real Estate được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, uy tín cùng những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Hiện New Real Estate hoạt động trong lĩnh vực thẩm định bất động sản, chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình bất động sản khác nhau với giá cả hợp lý với những sản phẩm chất lượng. Tại đây, nhà đầu tư sẽ nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia bất động sản nhiều năm kinh nghiệm thị trường cùng thông tin chi tiết về sản phẩm và khu vực sẽ gây sốt bất động sản trong thời gian sắp tới. Nhờ đó, nhà đầu tư luôn có cơ hội sở hữu những dự án bất động sản có khả năng sinh lời cao.

Đặc biệt, khi đồng hành cùng New Real Estate, khách hàng sẽ luôn an tâm bởi đây là đối tác, f1 của nhiều chủ đầu tư uy tín như Masterise Homes, Novaland, Đất Xanh, Vinhomes, Keppel Land, Capitaland, …Trong nhiều năm qua, phương châm hoạt động và mục tiêu phát triển của New Real Estate đó là mang đến hạnh phúc cho khách hàng.

New Real Estate hứa hẹn sẽ mang đến cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư an toàn, hấp dẫn, tiềm năng sinh lời lớn. Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với New Real Estate qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.