Ngân Hàng Hạ Lãi Suất, Sức Mua Quay Lại Với Thị Trường

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, kéo theo sự hạ nhiệt của lãi suất cho vay bất động sản đang tạo nền tảng cho những biến chuyển khởi sắc. Sức mua đang dần quay trở lại với thị trường bất động sản.

Từ đầu tháng 3, nhóm ngân hàng quốc doanh đã có động thái giảm lãi suất. Cụ thể, với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, 4 ngân hàng có vốn Nhà nước là Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã giảm lãi suất huy động 0,2%. Kế đó, các ngân hàng tư nhân cũng giảm lãi suất từ 0,1-0,6% với kỳ hạn 6-12 tháng. Lãi suất tiếp tục hạ nhiệt khi vào ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1%. 4 ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất huy động 0,2 điểm % so với mức niêm yết trước đó. Lãi suất giảm sâu khiến Ngân hàng Nhà nước không còn phải hỗ trợ thanh khoản của hệ thống.

Đánh giá về tác động của việc ngân hàng giảm lãi suất với thị trường bất động sản, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV cho biết lãi suất giảm là tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản. Các bên tham gia vào chuỗi hoạt động mua bán bất động sản đều được hưởng lợi khi lãi suất vay giảm. Các chủ đầu tư sẽ tiếp cận được nguồn vốn vay có lãi suất thấp hơn trước, giảm được gánh nặng lãi vay. Nhờ đó, chủ đầu tư có thêm nguồn lực để tiếp tục phát triển, xây dựng dự án, nguồn cung của thị trường sẽ được cải thiện. Ngoài ra, các kế hoạch bán hàng của chủ đầu tư cũng chịu tác động trực tiếp., đơn cử, các chính sách bán hàng hấp dẫn hơn sẽ được đưa ra, thúc đẩy thanh khoản của thị trường. Nhu cầu mua bất động sản cũng được thúc đẩy khi lãi suất giảm. Trước đó, lãi suất tăng cao là rào cản với người mua thì khi lãi suất giảm, người mua có cơ sở để cân nhắc, quyết định mua vào.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định lãi suất giảm cùng với việc tháo gỡ pháp lý sẽ tác động tới nguồn cung và tính thanh khoản của thị trường. Ông Châu nhận định thời gian tới, lãi suất cho vay mua nhà có thể tiếp tục giảm ở mức hợp lý hơn, tạo điều kiện cho người có nhu cầu tiếp cận vốn vay.

Trước đó, việc lãi suất vay mua bất động sản tăng cao đã khiến rất nhiều người có nhu cầu mua bất động sản phải hoãn kế hoạch mua nhà. Chính bởi vậy, động thái giảm lãi suất lần này khiến nhiều người mua ở thực khấp khởi mừng. Hy vọng về việc sớm có chốn an cư lại được thắp lên.

Chia sẻ với Batdongsan.com.vn , anh Nguyễn Tuấn Dũng, nhân viên kinh doanh một showroom ô tô trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) cho biết, anh đang tham khảo lãi suất của Ngân hàng Vietcombank cho kế hoạch mua nhà. “Tôi mua một căn chung cư cũ nên sẽ phải thế chấp chính căn đó để vay tiền ngân hàng, không được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi lãi suất ở các dự án sơ cấp. Tôi dự tính sẽ vay Vietcombank với mức lãi suất 10,8% trong vòng 18 tháng. Lãi suất sau thời gian cố định bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau do vietcombank công bố tại thời điểm đó cộng với biên độ 3,5%/năm. Đây là mức lãi suất vay mua bất động sản “mềm” hơn hẳn so với các ngân hàng khác mà tôi tìm hiểu. Lãi vay này cũng rẻ hơn so với năm ngoái."