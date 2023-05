Ngày Hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh)

Hai năm dịch bệnh chứng kiến những thách thức với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng tại Việt Nam. Nhưng đây cũng là dịp để các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đánh giá lại hoạt động và chuyển mình thay đổi, chờ cơ hội để đón đầu thị trường khi kinh tế trong nước khởi sắc trở lại. Tiềm năng của ngành bất động sản vô cùng lớn, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai của ngành môi giới bất động sản.

Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam năm nay sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào 24-25 tháng 6 này. Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2022 hứa hẹn sẽ là một sự kiện hoành tráng và vô cùng ấn tượng. Bởi ngoài hoạt động vinh danh nghề sẽ có rất nhiều những hoạt động được tổ chức xen kẽ như đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, thể thao… để từ đó có thể khắc họa một hình ảnh mới mẻ về ngành môi giới bất động sản và những con người đang làm công việc đó.

Tham dự Ngày hội Môi giới bất động sản có sự hiện diện của lãnh đạo cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, quy tụ đại diện từ nhiều tổ chức như hiệp hội bất động sản các quốc gia ASEAN, châu Á, Mỹ, Hiệp hội Bất động sản, Hội môi giới bất động sản địa phương; Cộng đồng doanh nghiệp bất động sản; các Nhà Môi giới bất động sản – đại diện cho Cộng đồng Môi giới bất động sản trên cả nước; các cơ quan truyền thông, phóng viên báo đài trung ương và địa phương.

Buổi họp báo công bố sự kiện "Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2022" tại Quảng Ninh

Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, những người làm nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam. Qua đó, tạo động lực cho các chủ đầu tư phát triển bất động sản đẩy mạnh hoạt động đầu tư.

Chương trình “Kỉ niệm ngày truyền thống và Vinh danh” được tổ chức vào 17h00 ngày 25/06/2022. Những sàn giao dịch, nhà môi giới bất động sản, các đơn vị đào tạo nghề môi giới bất động sản xuất sắc, tiêu biểu, những nhân vật truyền cảm hứng bất động sản và Dự bán bất động sản nổi bật sẽ được tôn vinh. Bên cạnh đó, đêm Gala Dinner sẽ là một không gian nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Không chỉ tạo ra một không gian kết nối những người trong ngành bất động sản, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2022 bao gồm với nhiều hoạt động, diễn ra trong nhiều ngày với chuỗi sự kiện: Đại nhạc hội VR By Night, giải chạy VR: Vạn dặm thăng hoa, giải Golf VR Golf-Swing for the Stars và đêm Gala Dinner vinh danh Nhà Môi giới bất động sản.

Điểm nhấn của các chương trình chào mừng nằm ở đêm nhạc hội chào đón Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam “VR by night” diễn ra vào tối ngày 24/06/2022. Sự kiện diễn ra trên sân khấu ngoài trời là đêm nhạc giải trí lớn nhất mùa hè này tại thành phố Hạ Long với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu V-pop. Đặc biệt, đêm nhạc sẽ không chỉ dành cho các cá nhân tham gia sự kiện, mà còn mở cửa chào đón tất cả những khán giả yêu thích âm nhạc, người dân bản địa, khách du lịch và fan hâm mộ…

Trong ngày 24/06/2022 Giải Golf VR Golf-Swing for the Stars cũng được diễn ra, đây là sân chơi dành cho các CEO trong lĩnh vực bất động sản. Một phần giải thưởng sẽ được trích ra để ủng hộ Quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em nghèo. Tham gia sự kiện ngày hội môi giới bất động sản, khách mời có thể cùng đồng hành với giải chạy “VR: Vạn dặm thăng hoa” diễn ra trong ngày 25/06/2022 để cùng ủng hộ cho các dự án xây trường tại những khu vực vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, trong ngày 25/06/2022, hoạt động Business Matching sẽ là nơi để quý khách tham gia cùng giao lưu, gặp mặt, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với các hiệp hội, các diễn giả nổi tiếng trong mini-talkshow.

Trước quy mô, ý nghĩa quan trọng của Ngày hội truyền thống, Ban tổ chức năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, quan tâm mạnh mẽ và tham gia của cộng đồng Doanh nghiệp, nhà môi giới bất động sản. Tiêu biểu là có thể kể đến những cái tên như: Hải Phát Land, SGO Group, Four Home, Thiên Khôi, Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Tây, DKRA, SC Holding, King Broker,…

Với hơn 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho cộng đồng các Doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ BĐS, nhà môi giới BĐS trên khắp cả nước, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2022 sẽ là nơi giao lưu, hợp tác và phát triển giữa hàng ngàn người làm môi giới, đến từ các sàn và công ty nổi tiếng nhất; từ đó cùng tôn vinh giá trị bền vững và đóng góp của bất động sản trong nền kinh tế chung của đất nước; thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành môi giới bất động sản trong tương lai.