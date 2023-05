Nghỉ Dưỡng Tại Gia – Xu Hướng Của Người Thành Đạt

Chung cư cao cấp là xu hướng sống của giới thành đạt

Tốc độ đô thị hóa cao, tỷ lệ tăng dân số đô thị trung bình hàng năm từ 2 – 3,4% khiến nguồn cầu về nhà ở ngày càng gia tăng, từ đó đưa chung cư trở thành lựa chọn của đại đa số người có nhu cầu an cư tại các đô thị lớn ở Việt Nam.

Số liệu công bố quý III/2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, tổng nguồn cung căn hộ đã hoàn thành vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước với khoảng 1.148 dự án và 324.511 căn, tạo điều kiện cho người mua có thêm nhiều sự lựa chọn. Trong đó, không chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, căn hộ chung cư cũng đã có mặt nhiều hơn tại các địa phương đang trên đà phát triển như Lào Cai, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… ở khu vực phía Bắc hay Long An, Bình Thuận, Đồng Nai,…ở khu vực phía Nam. Đồng thời các dòng sản phẩm cao cấp ở các địa phương này cũng dần gia tăng và được ưa chuộng hơn.

Tháp The Manor Tower Lào Cai biểu tượng thịnh vượng của tỉnh Lào Cai

Một ví dụ đơn giản, khi kết quả tìm kiếm “chung cư cao cấp tại Lào Cai” cho ra tới 31 triệu lượt tìm kiếm cho thấy nhu cầu an cư với những sản phẩm chất lượng ở các địa phương tỉnh lẻ cao không kém cạnh với các tỉnh, thành phố lớn.

Thu nhập cải thiện dẫn đến sự thay đổi về thị hiếu khi người dân ngày càng chú trọng vào chất lượng sống và sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên, an lạc thân – tâm – trí, gắn kết gia đình, điều mà ở các ngôi nhà truyền thống khó có thể tìm thấy.

Không gian Home Resort tại The Manor Tower Lào Cai

Tọa lạc tại cửa ngõ kinh tế phía Bắc, nơi tâm mạch của hai tuyến đường đại lộ Trần Hưng Đạo và đường D1, dự án The Manor Tower Lào Cai là một trong những tòa chung cư cao cấp mang phong cách Home Resort đầu tiên tại thành phố Lào Cai.

The Manor Tower Lào Cai – Sống thời thượng, vượng tương lai

Nhằm kiến tạo cảnh quan khoáng đạt và không gian sống trong lành, Chủ đầu tư của The Manor Tower Lào Cai đã viết nên một bản giao hưởng diệu kỳ, đưa thiên nhiên, con người và cuộc sống hòa làm một. Hưởng lợi từ vị trí “trái tim” tại khu đô thị kiểu mẫu The Manor Lào Cai – Khu đô thị tiêu biểu về mức độ đầu tư sinh thái cho không gian sống – chiếm đến 61% quỹ đất, đây cũng được coi là lá phổi xanh cho toàn khu hành chính mới của Thành phố Lào Cai. Đặc biệt, với mong muốn kiến tạo cuộc sống đầy tươi mới và những đặc quyền “sống xanh” dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, Chủ đầu tư đã xây dựng Tổ hợp Công viên giữa tầng mây Sky Park – không gian nghỉ dưỡng nghệ thuật dành cho cư dân tại tầng 04 của Tòa tháp, với diện tích 6000m², bao gồm: đường dạo cây xanh, khu yoga, đọc sách, khu vui chơi trẻ em và khu BBQ ngoài trời…Không chỉ vậy, những “trái tim xanh” của thiên nhiên còn đến gần hơn với từng căn hộ nhờ hệ thống hơn 10 khu vườn trên cao xen kẽ giữa các tầng không, lan tỏa năng lượng của tự nhiên, sự thư thái và tích cực mỗi ngày.

Sky Park – tổ hợp công viên trên cao với những tiện nghi thư thái

The Manor Tower Lào Cai mang sứ mệnh kiến tạo một cuộc sống home-resort hoàn hảo khi nhà không chỉ đơn giản là nơi để ở, mà đã trở thành không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, ngập tràn những tiện ích hạng sang. Lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang kỳ vĩ, các căn hộ đều được thiết kế ngập tràn ánh sáng, nơi mỗi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống hoàn hảo trên cao, khai mở phong cách thượng lưu, năng động và thư thái mỗi ngày.

Tòa tháp thời thượng đảm bảo dịch vụ “All-in-One” cho mọi nhu cầu của cư dân với hệ tiện nghi hiện hữu trong từng bước chân: từ tiện ích ngoại khu với tổ hợp thể thao, bể bơi bốn mùa, hệ thống trường liên cấp song ngữ Light Academy; tiện ích tầng khối đế của trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị – tiệc cưới, nhà hàng, khu vui chơi; đến bể bơi vô cực tầm nhìn toàn thành phố, Sky Bar và Nhà hàng xoay 360° tại những tầng cao nhất của tòa tháp.

The Manor Tower Lào Cai là dự án đầu tiên và duy nhất trong khu vực tích hợp hệ thống căn hộ chung cư cao cấp, khách sạn quốc tế và căn hộ dịch vụ hạng sang mang thương hiệu Citadines Central Lào Cai. Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp của Tập đoàn quản lý, vận hành khách sạn hàng đầu Thế giới – The Ascott Limited, The Manor Tower Lào Cai thành công ghi dấu vị thế và tiềm năng vươn tầm quốc tế cùng những giá trị bất động sản hàng hiệu xứng tầm.

Tòa tháp thịnh vượng The Manor Tower Lào Cai hội tụ đầy đủ những hình thái của xu hướng nghỉ dưỡng tại gia, xứng danh chốn an cư lý tưởng cho cuộc sống nghỉ dưỡng đỉnh cao tại căn hộ hàng hiệu đẳng cấp nơi cửa ngõ Tây Bắc.