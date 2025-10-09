Ngôi Nhà Vườn Mái Nhật Chữ L – Nét Hòa Điệu Giữa Kiến Trúc Và Thiên Nhiên

Nằm trong lòng khu phố nhộn nhịp, “Ngôi Nhà Vườn Đương Đại” do KATO Design thực hiện là một bản hòa ca của kiến trúc đương đại và thiên nhiên, nơi sự tĩnh tại được nuôi dưỡng ngay giữa đô thị đông đúc. Ngôi nhà không chỉ mang lại không gian sống tiện nghi mà còn tái hiện giá trị của sự an trú, đưa gia chủ thoát khỏi những ồn ào thường nhật để tìm về sự cân bằng.

Thông tin dự án:

Tên công trình: Thảo Vân House Diện tích khu đất (m2): 540 m² Đơn vị thiết kế: KATO Design Năm hoàn thành: 2025

Tổ Chức Không Gian: Mở – Khép Tinh Tế

Công trình được bố trí thành hai khối nhà song song, bao bọc khoảng vườn khô và hồ cá trung tâm như một lớp “đệm xanh” tách biệt với đô thị xung quanh. Lối dạo lát đá uốn lượn, kết hợp cùng bonsai và thảm cỏ xanh mướt, gợi nên cảm giác thiền tĩnh, trong khi hồ bơi trải dài như một dải lụa xanh, phản chiếu ánh sáng và chuyển động của gió trời.

Các không gian chức năng được bố trí theo nguyên tắc “mở mà khép”: mở rộng tối đa về phía cảnh quan, nhưng vẫn bảo đảm sự riêng tư cần thiết cho từng thành viên. Hiên gỗ rộng, khu pergola thư giãn và hệ cửa kính lớn tạo nên sự kết nối liền mạch giữa nội thất và ngoại cảnh, giữa con người và thiên nhiên.

Không gian được kiến tạo hài hòa, chan hòa ánh sáng và cây xanh, mang đến cảm giác an yên

Vật Liệu & Ngôn Ngữ Kiến Trúc

KATO Design chọn lựa ngôn ngữ kiến trúc chắt lọc và chân thực: mái Nhật dốc nhẹ mang lại sự vững chãi thanh thoát; tường đá thô hòa quyện cùng gỗ ấm và mảng kính trong suốt tạo nên nhịp điệu giao thoa giữa mộc mạc và tinh tế. Cửa tròn lớn trở thành điểm nhấn thi vị, gợi nhắc triết lý Á Đông và đồng thời như “con mắt” mở ra khu vườn xanh mướt. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để giữ lại vẻ gần gũi, nhưng vẫn nâng tầm trong tinh thần kiến trúc đương đại.

Đá, gỗ và kính được kết hợp tinh tế, tạo nên ngôn ngữ kiến trúc vừa mộc mạc vừa hiện đại

Một Trải Nghiệm Sống Chậm

Ngôi nhà mang trong mình ý nghĩa vượt lên khái niệm nơi ở, trở thành một triết lý sống. Buổi sớm, ánh nắng len qua kẽ lá, phản chiếu lung linh trên mặt hồ bơi tĩnh lặng. Buổi chiều, từng bước chân thong dong trên lối đá trắng, trong làn gió khẽ lùa qua tán cây, mang lại cảm giác chậm rãi và an yên. Khi đêm xuống, cả gia đình quây quần bên sân gỗ, ánh lửa bập bùng gợi nhắc về sự ấm áp và gắn kết. Ở đây, mỗi khoảnh khắc đều được nâng niu và từng chi tiết nhỏ cũng trở thành một mạch nguồn cảm xúc.

Nơi Khởi Nguồn Mọi Yêu Thương

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, ngôi nhà này như một “ốc đảo bình yên” – nơi con người được trở về, được thở và được sống chậm lại giữa thiên nhiên. Với triết lý thiết kế đề cao sự hòa hợp giữa con người và không gian sống, KATO Design đã kiến tạo nên một tổ ấm không chỉ đẹp về hình thức, mà còn chạm đến chiều sâu cảm xúc và giá trị tinh thần.

Kiến trúc sư Lê Thạc Khoát – đại diện KATO Design chia sẻ:

“Chúng tôi tin rằng mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi khởi nguồn của mọi yêu thương, nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất của mỗi gia đình.”



Thông tin liên hệ:

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 14:00 09/10/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/ngoi-nha-vuon-mai-nhat-chu-l-net-hoa-dieu-giua-kien-truc-va-thien-nhien-72007.html

