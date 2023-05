Người Bắc Giang sẵn sàng đón nhận những xu hướng sống cao cấp

Cuộc sống an nhiên trong tương lai

Chỉ đến cuối năm nay, trên con đường Hoàng Quốc Việt, những căn nhà bắt đầu sáng đèn lấp lánh. Những con đường đi bộ nằm giữa tán cây xanh rộng, chạy dài ra công viên và hồ điều hoà, nối dài từ hai toà tháp hiện đại đến dãy phố thương mại sầm uất, hay quảng trường rộng lớn. Một nơi để những buổi chiều yên bình với những hoạt động thể thao của bố, những buổi yoga hay thiền của mẹ, cũng chính là nơi nô đùa, ghi dấu ấn tuổi thơ của con,… Tất cả đều rất đỗi bình yên.

Miền sống an yên đã xuất hiện tại TP. Bắc Giang. Ảnh: Phối cảnh dự án BV Diamond Hill

“Một bước chạm đến tất cả tiện ích”, đó là điều mà cư dân tương lai BV Diamond Hill thích nhất khi chuyển về nơi đây. 6 giờ sáng thức dậy với tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, vén rèm xanh đậm, ngắm cả thành phố Bắc Giang vừa bình yên vừa pha nhịp rộn ràng. Kết thúc một ngày ở trường, những đứa trẻ ríu rít cho buổi học bơi tại bể bơi vô cực. Đôi vợ chồng trẻ cũng dễ dàng lựa chọn nhanh chóng thực phẩm cần thiết cho bữa tội ngay tại siêu thị ở tầng shop khối đế mà chẳng còn phải mất quá nhiều thời gian đi vào những khu chợ cách hàng cây số như trước.

Đến cuối tuần, bữa sáng tại nhà hàng trong trung tâm thương mại trở thành sự lựa chọn ưu tiên. Sau đó là giây phút nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn đứa trẻ nô đùa bên khung vui chơi trẻ em. Với phái đẹp, đó là cảm giác mê mẩn trong khu phố thương mại giải trí quốc tế sầm uất, ngắm nhìn bộ đồ thời trang sành điệu hay tìm cho mình lọ nước hoa hàng hiệu.

Một cuộc sống mới thực sự sẽ bắt đầu. Không còn là cảm giác bí bách trong căn nhà lọt thỏm trong ngõ hay bức tường trên cao khô cứng thiếu vắng một khoảng xanh. Chuỗi ngày của trọn vẹn hạnh phúc và ý nghĩa đã hiện diện. Đó là những hình ảnh về cuộc sống tương lai của những gia đình trẻ tại BV Diamond Hill, thành phố Bắc Giang. Một miền sống đầy an yên và hạnh phúc, tưởng chừng như vốn đầy thân thuộc từ bấy lâu đang dần đậm nét.

BV Diamond Hill: Nơi khởi đầu một cuộc sống chuẩn quốc tế

Sở hữu chuỗi 50 tiện ích đẳng cấp, ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 trong vận hành, thiết kế và an ninh, BV Diamond Hill tiên phong trong chuẩn sống quốc tế. Không dừng lại ý niệm đơn thuần về một chốn an cư “đủ che mưa, che nắng”, BV Diamond Hill mang triết lý phát triển bền vững, lấy con người là trọng tâm cho sự phát triển trong không gian thiên nhiên chan hoà. 58% diện tích dự án được dành cho không gian xanh, mặt nước, hạ tầng và giao thông. Trong chính căn hộ của mình, cư dân thượng lưu sẽ cảm nhận trọn vẹn một cuộc sống xanh đầy ý nghĩa.

BV Diamond Hill và một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn. Ảnh: Phối cảnh dự án BV Diamond Hill.

Dự án ra đời đúng ở thời điểm mà người dân Bắc Giang đang có nhu cầu cao tìm kiếm “chốn an cư đáng sống” khi thu nhập bình quân đầu người ngày càng gia tăng. Sự tiệm cận đến nấc thang chuẩn sống quốc tế đã xuất hiện tại thành phố Bắc Giang. Văn hoá chung cư cũng được hình thành từ nhiều năm trước tại Bắc Giang, khiến cho cư dân nhanh chóng thích ứng với xu hướng sống mới. Họ sẵn sàng cho việc dịch chuyển và thay đổi “chốn an cư” nếu như họ nhận thấy, đó thực sự là một nơi đáng sống. Chính bởi những lý do đó mà BV Diamond Hill đã được nhiều người dân thành thị Bắc Giang đón nhận và lựa chọn là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới hạnh phúc, an nhiên.

BV Diamond Hill hiện đang mở bán toà tháp B với tầm view đẹp nhất dự án. Mỗi căn hộ đều được thiết kế ban công rộng, hướng ra công viên hoặc thành phố. Trong chương trình mở bán lần này, chủ đầu tư đưa ra nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán chỉ từ 299 triệu đồng. Trong vòng 12 tháng đầu tiên, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 70% giá trị căn hộ.

Khách hàng thanh toán sớm trước hạn cũng nhận được mức chiết khấu hấp dẫn. Cụ thể, nếu thanh toán 95% giá trị căn hộ trước hạn bằng vốn tự có trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán sẽ được hưởng chiết khấu thêm 2,3%. Đối với khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có sẽ được hưởng lãi suất chiết khấu 8.5%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Đặc biệt, chương trình bán hàng dành ưu đãi cho khách hàng mua từ 2 căn hộ cao cấp trở lên khi mức chiết khấu lên tới 1%. Ưu đãi này còn dành cho người thân trong gia đình cùng mua căn hộ cao cấp BV Diamond Hill. Ngoài ra, 30 khách hàng đầu tiên còn được tặng iPhone 13 Pro Max trị giá 31 triệu đồng.