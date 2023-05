Người dân "đau đầu nhức óc" vì các cuộc gọi mời chào mua bất động sản

Công ty môi giới ồ ạt mọc lên

Tại những khu vực vùng ven TP.HCM như quận 9, 12, Thủ Đức, dọc các trục đường chính, vô số công ty môi giới được lập ra với những biển quảng cáo hoành tráng. Nhưng thực tế, những công ty này chỉ có 1-2 nhân viên, không có giấy phép, hoạt động riêng lẻ và có dấu hiệu thổi giá để trục lợi.

Theo tìm hiểu, một số công ty môi giới này thực hiện công việc là thuê nhân viên online và làm việc cũng qua internet. Chủ các công ty này thường là môi giới bất động sản có thâm niên và nắm rõ các dự án đang mở bán trên thị trường.

Sau khi nhận sản phẩm tại các dự án, chủ các công ty môi giới này sẽ tuyển nhân viên qua hình thức online. Sau đó, nhân viên ký hợp đồng làm sales với công ty và bắt đầu đi chào mời sản phẩm để kiếm hoa hồng chênh lệch cao như công ty đã hứa hẹn.



Nhiều người cảm thấy khó chịu vì liên tục bị môi giới bất động sản làm phiền

Vì các công ty môi giới kiểu này xuất hiện nhiều nên môi giới đi chào mời bất động sản ở khắp mọi nơi khiến người dân rất bức xúc. Chị Nguyễn Thị Liên (ngụ phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) suốt vài tuần nay liên tục bị nhân viên môi giới gọi điện để giới thiệu các dự án chung cư ở quận 2, quận Bình Tân, dự án đất nền tại Củ Chi, Bình Dương… Chị Liên nói: "Cả ngày liên tục nhận điện thoại chào mời mua bất động sản, kể cả đang lúc làm việc, họp hành khiến tôi rất khó chịu. Khi tôi trao đổi không có nhu cầu và đề nghị lần sau đừng gọi nữa, thì lại nhận được cuộc gọi của người khác gọi tới làm phiền. Có khi cùng một dự án mà có tới mấy người gọi điện".

Tương tự chị Liên, nhiều người cảm thấy rất phiền phức khi phải nhận những cuộc điện thoại bất đắc dĩ. Không chỉ cho nhân viên gọi điện để chào mời, nhiều công ty còn quảng cáo qua tổng đài tự động. Chỉ cần chủ thuê bao nhấc máy, lập tức các thông tin về dự án bất động sản sẽ tự động bật, không cần biết người nghe có quan tâm đến dự án hay không. Ngoài hình thức gọi điện, các đơn vị bán bất động sản còn gửi tin nhắn SMS để mời chào chủ thuê bao. Thậm chí, nhiều công ty môi giới còn cố tình thổi giá đất cao hơn thực tế để tạo cơn sốt ảo khiến thị trường phát triển không lành mạnh.

Báo cáo trong hai quý qua của một số công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, khu vực phía Đông TP.HCM gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức đang là tâm điểm của phân khúc đất nền trên thị trường. Tại khu vực này, giá đất liên tục tăng 5-10% so với quý trước, quận 2 tăng đến 15-20%. Giá đất một số vùng lân cận cũng sốt nóng không kém như tại thị xã Thuận An và Dĩ An (Bình Dương), TP. Biên Hòa, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Ai ai cũng có thể trở thành môi giới?

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thông tin, cả nước hiện có khoảng 300.000 người hành nghề môi giới. Trong đó có khoảng 70.000 người ở Hà Nội, khoảng 90.000 người ở TP.HCM, còn lại ở các địa phương khác. Do đặc thù nghề nghiệp và chưa đủ độ chuyên nghiệp nên chỉ có khoảng 70% người hoạt động thường xuyên, 20% hoạt động kết hợp với nghề khác. Đặc biệt, chỉ có khoảng 35.000/300.000 người có chứng chỉ hành nghề.

Trong khi đó, các công ty môi giới được thành lập quá dễ dàng. Nhiều người chỉ cần có chứng chỉ hành nghề là mở công ty và tuyển những người không có chứng chỉ vào làm nhân viên. Điều này khiến nghề môi giới thêm nhiễu loạn vì ai ai cũng có thể trở thành môi giới. Nhiều người còn cho rằng nghề môi giới bất động sản là nghề hái ra tiền. Do đó, lĩnh vực này ngày càng xuất hiện nhiều môi giới tay ngang.



Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê, có khoảng 80% môi giới không có chứng chỉ hành nghề

Về nguyên nhân dẫn đến những lộn xộn trong nghề môi giới bất động sản, ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam cho rằng, một môi giới bất động sản chuyên nghiệp cần phải được đào tạo bài bản, có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và có kiến thức chuyên môn sâu. Môi giới là nghề cần hội tụ nhiều kỹ năng và phải liên tục học hỏi.

Trong khi đó, cơ chế quản lý chưa chặt chẽ đã khiến những môi giới chuyên nghiệp thêm chông chênh trong nghề còn những môi giới tự phát lại ngày càng nhiều. Nhiều môi giới chỉ vào nghề khi thấy thị trường nóng sốt, khi thị trường lắng xuống thì nghỉ.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, hành lang pháp lý về môi giới bất động sản hiện còn nhiều bất cập. Chẳng hạn quy định cá nhân để được dự thi lấy chứng chỉ hành nghề không bắt buộc phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Hay chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm cũng chưa đủ sức răn đe…

Phó tổng thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Trần Minh Hoàng cho rằng, hiện có nhiều công ty môi giới đã tạo dựng được thương hiệu, hoạt động chuyên nghiệp. Môi giới bất động sản trở thành kênh phân phối và là đối tác quan trọng của các nhà phát triển bất động sản. Tuy nhiên, nghề môi giới bất động sản vẫn còn không ít hạn chế bắt nguồn từ những bất cập trong công tác quản lý, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của nghề.

Trong số các sản phẩm được môi giới chào bán, có một lượng lớn chưa đủ tiêu chuẩn để được đưa vào kinh doanh. Trên 90% tin rao bán nhà ở riêng lẻ có thông tin sai lệch về vị trí, giá cả, pháp lý, quy hoạch… Trong khi đó, tình trạng tung thông tin ảo, thổi giá, đưa tin sai lệch về dự án vẫn diễn ra phổ biến. Đây là một bài toán khó cần có thời gian để đưa ra lời giải.