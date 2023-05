Người dân ngày càng chuộng xu hướng “sống ngoại ô, làm nội đô”

Mua nhà Sài Gòn: Cánh cửa ngày càng hẹp

Là một trong những thành phố nằm trong giai đoạn đang phát triển, TP.HCM chuyển mình nhanh chóng, tích cực ở mọi lĩnh vực từ dịch vụ, sản xuất, ý tế, tài chính, khoa học – kỹ thuật… thu hút hơn 450.000 doanh nghiệp lớn nhỏ. TP.HCM trở thành “đất vàng lập nghiệp” thu hút nguồn lao động từ khắp nơi đổ về. Trong 20 năm qua, tỷ lệ người nhập cư vào TP.HCM tăng bình quân 8%/năm. Tính đến tháng 4/2019, mật độ dân số TP.HCM chạm mức 4.363 người/km2, mật độ giao thông là 117,3 xe/km2. Điều đó đã kéo theo nhiều hệ lụy như: Ô nhiễm môi trường, không khí; nhu cầu nhà ở quá lớn; giá trị bất động sản tăng nhưng quỹ đất lại ngày một khan hiếm…

Xuất phát từ thực tế đó, cộng đồng người trẻ sở hữu nguồn vốn ít đã lựa chọn giải pháp “sống ngoại ô, làm nội đô”, vừa tránh xa được những khói bụi, ồn ào xô bồ của thành phố, vừa liền kề những tiện ích để đảm bảo cuộc sống.

Hải Nguyên – 32 tuổi, (hiện đang làm việc cho công ty nước ngoài ở Thủ Đức) chia sẻ: “Lập nghiệp ở Sài Gòn 8 năm, tôi và bạn gái đã tích lũy được một số vốn định mua nhà để sang năm kết hôn. Tuy nhiên, với tình hình giá cả hiện nay, nếu mua nhà trong thành phố thì gần như là không có cơ hội. Vì vậy, cả hai quyết định đổi chiến lược ra vùng ven để xây dựng tổ ấm. Chúng tôi nhắm đến những khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, cách chỗ làm khoảng 20km. Mặc dù ở xa một chút nhưng sẽ đáp ứng được mong muốn không gian xanh và quan trọng là hợp lý về tài chính”.



Sống tại TP.HCM, người dân có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp

nhưng lại không dễ tìm kiếm tổ ấm an cư. Ảnh: Internet

Chiến lược quy hoạch thông minh tạo cơ hội an cư vùng ven

Những năm gần đây, chính sách đẩy mạnh việc phát triển các vùng ven nội đô như Bình Dương, Long An, Bình Phước… đã giúp giảm thiểu áp lực di dân đến các thành phố lớn và tạo đà phát triển đồng bộ giữa các tỉnh thành lân cận. Hàng loạt các tuyến đường cao tốc mới được xây dựng như Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 3, Vành đai 4… giúp rút ngắn 30% quãng đường và thời gian di chuyển giữa các khu vực lân cận đến TP.HCM và các cảng biển. Đây được xem là bước đầu tiên trong cuộc “giải cứu” TP.HCM khỏi tình trạng quá tải. Do đó, dân cư dần dịch chuyển về các khu vực này để tìm các cơ hội an cư.

Hiện nay, không quá khó để bắt gặp những chuyên gia, công nhân viên, sinh viên làm việc tại trung tâm TP.HCM nhưng lại sinh sống tại Bình Dương, Củ Chi, Bình Phước… Dường như việc di chuyển qua lại giữa các khu vực này đã không còn là vấn đề quá quan trọng.



Những dự án bất động sản tại Thuận An (cách TP.HCM 20-30km) đang là

“đích ngắm” của nhiều khách hàng và nhà đầu tư

Không chỉ những cư dân trẻ hiện đại mà cả những nhà đầu tư cũng bắt đầu chuyển hướng ra vùng ven để đón đầu xu hướng. Với quỹ đất dồi dào và chiến lược quy hoạch thông minh nhằm nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực, Bình Dương đang là một trong những khu vực điển hình cho sự chuyển mình và tạo cú hích hấp dẫn cho thị trường bất động sản thời gian tới.

Trong đó, khu đô thị Qi Island sở hữu vị trí đắc địa, có quy mô lớn thuộc Thuận An – Bình Dương tiếp giáp TP.HCM (cách trung tâm Quận 1 chỉ 15km) đang được nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón. Qi Island là khu phức hợp với thiết kế hiện đại và được phủ kín mảng xanh gồm nhà liền thổ, biệt thự, căn hộ thương mại, các công trình công cộng… Dự án có quy mô 32ha, công viên nội khu 2,2ha và hệ thống an ninh 24/24. Được bao bọc bởi rạch bốn trụ và hệ thống kênh với 6 cây cầu bắt ngang, Qi Island tựa như 1 hòn đảo khép kín ven sông.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/28/nguoi-dan-ngay-cang-chuong-xu-huong-song-ngoai-o-lam-noi-do