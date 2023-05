Người già và giấc mơ bỏ phố về với bình yên

Bác Tâm 58 tuổi, làm công chức nhà nước, chỉ còn 2 năm nữa là bác được nghỉ hưu. Sau gần 30 năm làm việc, hai vợ chồng bác tích cóp được 2 tỷ đồng. Vừa rồi, bác có ý định mua trước một căn hộ biển gần Sài Gòn để an hưởng tuổi già. Ban đầu 2 bác tính mua căn hộ ở Hồ Tràm nhưng ở đó còn hoang vu, lỡ có bệnh tật đột xuất cũng không trở tay kịp. Sau đó, bác quyết định chọn Vũng Tàu, vừa gần Sài Gòn, vừa đủ an yên để hưởng thụ tuổi già, vừa đủ sầm uất cho một cuộc sống tiện nghi.

Bác chia sẻ, 30 năm ở Sài Gòn, đất chật người đông, mấy năm nay càng ngày càng nóng bức, ô nhiễm, ồn ào. Ở tuổi gần 60, bác cảm nhận thời tiết, không khí của Sài Gòn không phù hợp cho những người già như vợ chồng bác. Mới tờ mờ sáng xe cộ đã chạy rầm rầm, đến tối khuya cũng vẫn ồn ào, vì thành phố chật chội quá, khắp nơi chỉ thấy toàn bê tông. Mấy năm nay, ít khi nào bác có được một giấc ngủ ngon.

30 năm bon chen ở Sài Gòn, giờ đây bác muốn ở một nơi yên bình, sáng ra nghe tiếng chim hót, cùng các bạn già ra bãi biển tập dưỡng sinh, hít không khí trong lành, tối đi dạo bờ biển cho giãn gân cốt rồi về ngủ. Giấc ngủ ở miền biển cũng an lành khi chẳng bị bó hẹp trong bốn bức tường bê tông kín mít với hơi máy lạnh thổi phà phà. Cuối tuần, con cháu cũng tiện về thăm ông bà vì gần Sài Gòn.

Nếu như cân đối được tài chính, bác Tâm còn muốn đầu tư thêm một căn hộ biển ở trung tâm Vũng Tàu nữa, một căn để ở dưỡng già, một căn để cho thuê. Các căn hộ dịch vụ biển ở Vũng Tàu với giá cho thuê rẻ 1,5 – 2 triệu mỗi đêm, chỉ cần túc tắc cho thuê dịp cuối tuần, các dịp cao điểm lễ tết tính sơ khoảng 130 ngày, mỗi năm các bác cũng có thể thu về hơn 200 triệu đồng. Số tiền này cộng với lương hưu, dư sức để hai bác sống thoải mái, lâu lâu đi du lịch mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Bác Tâm, giống như hàng chục nghìn người già tại Sài Gòn, muốn tìm về một nơi đủ yên bình và trong lành để an hưởng tuổi già, vừa đủ sầm uất cho một cuộc sống tiện nghi và gần Sài Gòn để con cháu tiện về thăm.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải, second home để an hưởng tuổi già phải thoả mãn được toàn bộ 4 yếu tố sau:

Thứ nhất, địa điểm tọa lạc của dự án phải đảm bảo đủ độ yên tĩnh, thoáng mát, trong lành, tốt cho sức khoẻ của người già và cũng phải đủ gần Sài Gòn để con cháu dễ dàng về thăm thời điểm cuối tuần.

Thứ 2, địa điểm mà second home toạ lạc không được quá hoang vu, xung quanh phải đầy đủ các tiện ích y tế, giải trí, công viên, sân golf, ăn uống… để phục vụ cho nhu cầu của người già.

Thứ 3, đó phải là nơi dễ thu hút khách du lịch, dễ cho thuê nếu nhà đầu tư muốn sở hữu căn hộ du lịch để cho thuê, lấy lợi tức an hưởng tuổi già.

Theo TS Hải, để đáp ứng đủ 3 yêu cầu của một căn second home dành cho người về hưu, chỉ có một điểm duy nhất phù hợp là khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, khu vực này hiện quỹ đất cạn kiệt, số dự án gần biển, thiết kế đẹp, đầy đủ tiện ích, phù hợp để nghỉ dưỡng tuổi già chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất dự án The Sóng mới được Tập đoàn BĐS An Gia tung ra thị trường.



Dự án căn hộ du lịch The Sóng vừa được công bố ra thị trường đầu tháng 8/2019

Ngay trong tháng 8 gần đây, giới đầu tư bất động sản ngạc nhiên trước sức nóng của dự án second home The Sóng, mặc dù không đưa ra chương trình cam kết lợi nhuận nhưng chỉ sau 3 tuần công bố ra thị trường, dự án này đã thu về gần 1.000 booking, chủ yếu là khách Sài Gòn, sở hữu căn hộ làm second home.

Dự án này được chủ đầu tư tích hợp một loạt các tiện ích nghỉ dưỡng – ẩm thực – giải trí – check-in với hơn 1.600 căn hộ du lịch quy mô chưa từng có tại Vũng Tàu.

Tại tầng đế của The Sóng, Tập đoàn BĐS An Gia đã hợp tác với Tập đoàn ẩm thực Golden Gate Việt Nam để phát triển một thiên đường ẩm thực lớn bậc nhất Vũng Tàu với hàng chục nhà hàng thuộc chuỗi thương hiệu nổi tiếng: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi, Gogi, Sumo BBQ, Thái Express.



Hồ Mây The Sóng sở hữu tầm nhìn ôm trọn khung cảnh của biển Đông

Ngoài tổ hợp ẩm thực, The Sóng còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm check-in “hot” nhất Vũng Tàu khi sở hữu Hồ Mây tọa lạc trên độ cao 130 m, thu trọn khung cảnh của biển Đông và được đánh giá là điểm ngắm bình minh đẹp bậc nhất Vũng Tàu.



Trung tâm gym và yoga The Sóng sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp của biển Vũng Tàu

Ngoài Hồ Mây tuyệt đẹp, The Sóng còn là dự án sở hữu trung tâm gym và yoga ở độ cao hơn 130m trên tầng 36, trung tâm gym của The Sóng được thiết kế với kính tràn kéo từ đỉnh xuống sàn, giúp cho phòng gym này bao trọn khung cảnh tuyệt đẹp của biển Vũng Tàu.



Khu sky bar The Sóng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng như Havana Sky Bar của Vũng Tàu

The Sóng còn được chủ đầu tư An Gia phát triển một tổ hợp sky bar cao và lớn bậc nhất Vũng Tàu với tầm nhìn tuyệt đẹp bao trọn toàn thành phố về đêm, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng như Havana Sky Bar của Vũng Tàu. Ngoài ra, The Sóng còn là dự án sở hữu khu công viên nước trên cao tại tầng 6. Đây là điểm đến vui chơi, giải trí của trẻ em nghỉ dưỡng tại The Sóng.

Cẩm Tú