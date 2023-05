Người mua bắt đầu quay trở lại với thị trường Đà Nẵng

Thị trường bất động sản Đà Nẵng từ giữa năm 2019 đến nay trầm lắng tại hầu hết các phân khúc, loại hình, đặc biệt là 2 sản phẩm chủ đạo gồm đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng. Trong giai đoạn đầu năm 2019 khi mọi sự chú ý trên toàn thị trường đổ dồn vào Đà Nẵng để theo sát từng diễn biến của cơn sốt đất nền tại đây, lượng tin rao bán bất động sản vì thế cũng tăng vọt từ tháng 3/2019 (đỉnh điểm của cơn sốt đất) với mức tăng 68% so với tháng 2, sau đó quay đầu giảm dần từ tháng 5.

Nguyên nhân của sự trầm lắng trong 1 năm qua không chỉ do sự tự điều chỉnh của thị trường và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sau các đợt sốt ảo mà còn bởi “cú sốc” từ việc chủ đầu tư dự án Cocobay ngừng trả lợi nhuận theo cam kết. Chưa thể hồi phục và sôi động trở lại, thậm chí thị trường Đà Nẵng còn tiếp tục lún sâu hơn trong những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , từ đầu năm đến nay, lượng tin đăng bán bất động sản trong tháng 1 ở mức thấp nhất do trùng với Tết Nguyên đán và lên mức cao nhất trong tháng 2. Sang tháng 3, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng tin đăng quay đầu giảm với mức giảm 48% so với thời điểm sốt tháng 3/2019. Khu vực có nhà đất được rao bán nhiều nhất là quận Hải Châu. Huyện Hòa Vang có lượng tin đăng bán ít nhất.