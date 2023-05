Mới nhận bàn giao nhà được gần 3 năm nhưng anh Tuấn, chủ căn hộ 57m2 tại một chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức cho biết đang rao bán lại vì không hài lòng với chất lượng quản lý vận hành của tòa nhà. Anh chia sẻ, lúc mua chỉ để tâm đến giá bán, tiện ích và vị trí, không đề cao lắm yếu tố quản lý. Cho đến khi vào sinh sống thì mới thấy phát sinh nhiều vấn đề bất cập trong vận hành, tiện ích dịch vụ kém, nhất là mùa dịch vừa qua, anh càng thất vọng về chất lượng quản lý của tòa nhà.

Anh Tuấn cũng cho biết, giá sang nhượng không được như kỳ vọng ban đầu của anh do trên các group cư dân và diễn đàn có nhiều bình luận than phiền về chất lượng sống tại chung cư, chất lượng vận hành của tòa nhà kém tạo ra điểm trừ khiến việc ra hàng thứ cấp khó khăn.

Yếu tố về quản lý vận hành có tác động rất lớn đến khả năng lấp đầy và tăng giá trị của một dự án bất động sản. Ảnh minh họa

Hoạt động quản lý vận hành vốn ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố môi trường sống và giá trị gia tăng của các dự án bất động sản. Với sự xuất hiện của các đại đô thị có dân số khổng lồ và nguồn cung lớn, vai trò và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành càng trở thành tâm điểm. Chia sẻ về vai trò của yếu tố quản lý vận hành đến một dự án BĐS, ông Neil Macgregor, Giám đốc điều hành Savills Việt Nam nhận định, với một dự án căn hộ chung cư bên cạnh về vấn đề môi trường sống và sinh hoạt, để dự án có giá trị gia tăng thì còn phụ thuộc rất nhiều vào việc vận hành và quản lý. Đặc biệt, quản lý BĐS là hoạt động rất quan trọng để dẫn đến giá trị gia tăng của tài sản. Trên thực tế, giá bán của một sản phẩm BĐS được chủ đầu tư hoạch định từ giai đoạn trước khi dự án thành hình và đi vào vận hành. Thế nhưng, yếu tố duy trì mức giá lại phụ thuộc vào chất lượng của công tác quản lý vận hành dự án.

“Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, người mua nhà càng để tâm nhiều hơn đến hoạt động quản lý và vận hành một dự án. Yếu tố này có tầm ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của người mua để ở thực và giờ là cả nhà đầu tư. Một dự án được quản lý, vận hành tốt với các hoạt động liên tục và chặt chẽ thì không những duy trì được giá trị ban đầu mà còn giúp giá trị đó tăng lên theo thời gian”, ông Neil Macgregor nhấn mạnh .

Vai trò của đơn vị quản lý vận hành trở nên quan trọng trong bối cảnh xuất hiện ngày càng dự án, khu đô thị quy mô lớn. Trên thực tế, khi việc quản lý và vận hành chuyên nghiệp ngày càng được người mua nhà xem trọng sẽ kéo theo đó là các doanh nghiệp phát triển dự án cũng tập trung đầu tư hơn vào việc duy trì bộ máy vận hành chất lượng cho các dự án của mình. Chia sẻ mới đây về hướng phát triển các sản phẩm nhà ở, đại diện tập đoàn An Gia cho biết, doanh nghiệp này đang tiến hành lựa chọn hợp tác với các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp để chuẩn bị công tác triển khai quản lý khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) trong tương lai. Theo An Gia, ngay từ khi triển khai xây dựng dự án, doanh nghiệp này đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho cư dân. Đồng thời triển khai ký kết hợp tác và cho thuê mặt bằng với các thương hiệu 7-Eleven, GS25, Pharmacity… nhằm phục vụ tốt cộng đồng cư dân.

“Việc chọn sai đơn vị quản lý vận hành thì cư dân là người thiệt thòi nhất. Bởi khi đó, môi trường sống bị xáo trộn, chất lượng sống cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng và ưu tiên lựa chọn một trong số các đối tác uy tín hàng đầu trong lĩnh vực quản lý vận hành dự án bất động sản hiện nay như Savills, CBRE, JLL”, đại diện An Gia cho hay.

Đa dạng các tiện ích dịch vụ thiết yếu, nhất là chú trọng yếu tố sức khỏe đang trở thành xu hướng ưa chuộng chung của nhiều dự án BĐS hậu Covid-19.

Hay như chủ đầu tư Nam Long, doanh nghiệp này đang rất thành công khi phát triển và vận hành các dự án khu đô thị theo mô hình mordern township. Theo đó, các khu đô thị Nam Long đang triển khai như Waterpoint Bến Lức – Long An (355 ha), Izumi City – Đồng Nai (170 ha), Central Lake – Cần Thơ (43 ha), Mizuki Park – Bình Chánh TP.HCM (26 ha) đều được quy hoạch theo mô hình tích hợp dựa trên nền tảng hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch đô thị dịch vụ và ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành.

“Các khu đô thị tích hợp của Nam Long bên cạnh việc chú trọng không gian xanh, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh, hệ thống giám sát nhiều lớp, vận hành nhiều công trình, dịch vụ thương mại, giáo dục, giải trí… quy mô lớn theo mô hình bài bản và quy trình chuẩn quốc tế. Việc chú trọng đến không gian sống, chất lượng an cư chính là lý do giúp các dự án của Nam Long thu hút người mua thực, có tỷ lệ lấp đầy cao và giá bán tăng mạnh trên thị trường giao dịch thứ cấp chỉ sau một thời gian ngắn đi vào vận hành”, đại diện Nam Long chia sẻ.

Tìm hiểu qua hàng loại các dự án đang được xem là đáng sống nhất tại TP.HCM như Celadon City (Tân Phú), Vinhomes Central Park (Bình Thạnh), Sunrise City (quận 7), Masteri Thảo Điền, Diamond Island (TP. Thủ Đức)… đây đều là những dự án có quy trình quản lý và vận hành cao cấp, hướng đến việc sử dụng công vận hành thông minh vào quản lý tòa nhà và hệ thống tiện ích dịch vụ cho dân cư.

Đánh giá về xu hướng phát triển của một dự án, bà Hương Nguyễn, TGĐ Đại Phúc Land nhận định, để một dự án bảo trì và ngày càng gia tăng giá trị theo thời gian, bên cạnh việc cần chú trọng hơn tới kế hoạch phát triển tổng thể với phương án quy hoạch bài bản cho các tiện ích, dịch vụ nội khu, đa dạng về các dịch vụ như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các yếu tố về sống “xanh” như sức khỏe, môi trường sống, chất lượng không khí và thuận tiện di chuyển… chủ đầu tư cũng cần tạo ra một môi trường sống khác biệt, tiện lợi và thoải mái cho cộng đồng dân cư thông qua chất lượng quản lý và vận hành chính quy, chuyên nghiệp hơn, từ đó tăng được sức hút cho bản thân dự án.

Phương Uyên