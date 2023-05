Người mua chọn nhà giá cao vì chính sách vay và tiện ích dịch vụ tốt

Giá bất động sản trên thị trường sơ cấp vẫn tiếp tục leo thang trong suốt những năm gần đây. Trái ngược với hiện tượng giá sơ cấp liên tục tăng cao, giá bán trên thị trường thứ cấp lại không chứng kiến đà tăng mạnh như sơ cấp, thậm chí nhiều dự án ghi nhận hiện tượng cắt lỗ, giá đi ngang. Bên cạnh những người mua ở chọn dự án cũ do mức giá rẻ thì cũng không ít người mua thực, tài chính không mạnh, nắm rõ thực trạng trên nhưng vẫn chọn mua nhà giá cao trên thị trường sơ cấp.

Khi quyết định tìm mua nhà, anh Phạm Văn Bằng phân vân giữa một căn hộ cũ có diện tích 70m2, giá bán 1,5 tỷ, được xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 5 năm tại Hoài Đức với một căn hộ thuộc dự án đang được xây dựng cách căn 70m2 ở Hoài Đức khoảng 1km, có diện tích 55m2, giá bán gần 2,3 tỷ. Về vị trí, khoảng cách đến trung tâm, hai dự án tương đương nhau. Mặc dù tài chính không mạnh, phải vay ngân hàng phần lớn nhưng sau khi cân nhắc, anh Bằng vẫn quyết định mua căn hộ 55m2 có giá bán gần 2,3 tỷ. Lý giải về quyết định này, anh Bằng cho biết căn hộ 55m2 nằm trong một quần thể dự án được tích hợp đầy đủ các tiện ích, dịch vụ nên giá bán cũng cao hơn hẳn. Trong khi đó, căn hộ ở Hoài Đức thì không có các tiện ích, dịch vụ đi kèm. Vì xác định mua ở nên anh Bằng mong muốn có một không gian sống tốt cho gia đình nên quyết định mua căn hộ giá cao hơn.

Giá bất động sản liên tục tăng trong thời gian qua khiến người mua thực chới với

Trong khi đó, sau một thời gian tìm hiểu, cân nhắc giữa căn hộ cũ – căn hộ mới, chị Cao Hoàng Trang cũng quyết định mua căn hộ ở dự án mới. Từ quá trình tìm hiểu của mình, chị Trang cho biết những dự án mới ra đều được xây dựng đẹp hơn, có các tiện ích, dịch vụ đi kèm mà các dự án cũ đã xây lâu phần lớn đều không có. Theo chị Trang, những dự án thứ cấp có mức giá mềm hơn hẳn so với dự án mới đều có tuổi đời từ 5 năm trở lên trên thị trường. Với khoảng thời gian này, phần lớn các dự án đều có dấu hiệu xuống cấp sau một thời gian sử dụng. Ngoài ra khi mua các dự án cũ chị phải lo đủ tiền để mua được nhà, trong khi các dự án mới phần lớn đều đang có chính sách vay rất tốt, miễn gốc và lãi trong vòng 2 năm. Do đó, dù các dự án mới đều thiết lập mức giá cao hơn so với các dự án cũ nhưng với chính sách vay miễn gốc và lãi trong 2 năm của ngân hàng và chất lượng cũng như tiện ích dịch vụ nhiều hơn, chị Trang quyết định xuống tiền mua dự án mới.

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , chị Nguyễn Hoàng Quyên mới bán căn hộ cũ ở được hơn 1 năm để tìm mua một dự án mới cho biết, năm ngoái, chị quyết định mua dự án cũ vì mức giá mềm, chỉ bằng 2/3 so với các dự án mới đang được chào bán trên thị trường. Nhưng sau khi mua và dọn về ở, ngoài nhận ra những bất cập về chất lượng xây dựng do dự án đã đi vào sử dụng hơn 10 năm thì chị thường xuyên phải di chuyển xa để đưa con đến công viên cách nhà gần 2km để con có không gian vui chơi vào cuối tuần. Nhiều dịch vụ, tiện ích khác chị Quyên muốn tiếp cận cũng không có trong chính dự án đã mua. Tháng 10 vừa rồi chị bán căn hộ cũ và đang thuê ở để tìm mua căn hộ thuộc một dự án mới.

Anh Phạm Thành Nam, môi giới văn phòng giao dịch tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) cho biết việc mua chung cư cũ hay chung cư mới phụ thuộc vào nhu cầu, khẩu vị của khách hàng. Mỗi phân khúc đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Với chung cư cũ đã đi vào xây dựng nhiều năm dù có dấu hiệu xuống cấp, không có nhiều tiện ích, dịch vụ đi kèm nhưng có ưu điểm là giá rẻ, chất lượng công trình, pháp lý được kiểm chứng. Các chung cư mới được rao bán thời gian gần đây được quảng cáo đi kèm nhiều tiện ích, dịch vụ nhưng giá cao, chất lượng công trình chưa được kiểm nghiệm, các tiện ích, dịch vụ cũng phải đợi thời gian dự án đi vào vận hành mới có thể biết có được “hiện thực hóa” như chủ đầu tư cam kết, quảng cáo không. Theo anh Nam, không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối, người mua nên căn cứ khả năng tài chính, nguyện vọng để quyết định mua mới hay mua cũ.

