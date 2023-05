Những tân binh mới của thị trường

Một trong những tân binh mới của thị trường căn hộ Hà Nội là Hoàng Thành Pearl – một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành. Có vị trí tại số 55, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hoàng Thành Pearl là một tòa tháp chung cư cao 30 tầng với 334 căn hộ có diện tích từ 79-112m2. Được biết, giá bán căn hộ dao động từ 45 triệu đồng/m2. Một căn hộ tại dự án sẽ có mức giá từ 3,5 tỷ đồng trở lên.

Thị trường Hà Nội đón một số nguồn cung mới trong 3 tháng gần đây

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cũng chính thức mở bán khoảng 50 căn của dự án Udic Westlake. Tọa lạc trên mặt đường Võ Chí Công, Udic Westlake gồm 3 tòa tháp cao từ 17-23 tầng, diện tích phổ biến từ 84-168m2, giá bán từ 40 triệu đồng/m2. 50 căn mở bán giai đoạn này đều có diện tích lớn, ngoài 100m2 nên tổng giá trị căn hộ đều từ khoảng 6 tỷ đồng trở lên.

Quận Hà Đông cũng có thêm nguồn hàng mới là dự án Grand Sunlake. Toạ lạc tại 135 Trần Phú (phường Văn Quán), Grand SunLake Văn Quán là tổ hợp trung tâm thương mại – văn phòng – chung cư cao tầng bao gồm 2 toà tháp cao 45 và 50 tầng với quy mô hơn 1.000 căn hộ. Trong đó, tòa tháp 45 tầng với tổng diện tích căn hộ là 34.570 m2 tương đương với 386 căn hộ. Tòa tháp 50 tầng với tổng diện tích căn hộ là 58.674 m2 tương đương 638 căn hộ. Các căn hộ có thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích từ 65 – 101 m2, mức giá từ 40 triệu đồng/m2.

Người mua "cụt hứng"

Sau một thời gian dài không có dự án mới, Hà Nội đón thêm một lượng cung từ các dự án mới được tung hàng trên thị trường. Thế nhưng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , khá nhiều người tiêu dùng không vui mừng trước nguồn cung này. Bởi các dự án đều có giá bán cao, từ 40 triệu đồng/m2 trở lên, tổng giá trị của một căn hộ thấp nhất đều từ khoảng 3 tỷ đổ lên.

Chị Trịnh Thanh Hương, nhân viên một công ty truyền thông tại Duy Tân (Cầu Giấy) cho biết, trong suốt quá trình đi tìm nhà từ đầu năm, gần đây, môi giới bất động sản giới thiệu loạt dự án mới trên với hai vợ chồng chị. “Chúng tôi chọn mua dự án mới không chỉ vì nhà mới mà vì các chính sách hỗ trợ của ngân hàng thường rất tốt, thường được ân hạn nợ gốc hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong một khoảng thời gian tương đối dài”, chị Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, cả hai vợ chồng sớm thất vọng vì mức giá các dự án quá cao so với khả năng kinh tế. “Do làm ở Duy Tân nên khi nghe giới thiệu có dự án mới là Hoàng Thành Pearl ở Nam Từ Liêm, tôi đã khấp khởi mừng vì dự án cách không quá xa chỗ tôi làm. Thế nhưng khi nghe đến giá, tôi hiểu mình không thể trở thành cư dân dự án vì có quá ít tiền”.

Cũng theo chị Hương, hai vợ chồng chị sau đó tiếp tục có tia hi vọng khi môi giới báo sắp có dự án mới ở Linh Đàm. Tuy nhiên, khi nghe mức giá của dự án là ngoài 40 triệu đồng/m2, vợ chồng chị tiếp tục thất vọng. “Tôi cứ nghĩ Linh Đàm không phải vị trí trung tâm nên giá sẽ rẻ, chỉ cần mua được nhà trong khả năng tài chính, vợ chồng tôi chấp nhận đi xa nhưng dự án mới này được chào bán 45 triệu đồng/m2, giá cao gấp đôi so với các dự án xung quanh, dù môi giới quảng cáo giá cao là do tiện ích”.

Không chỉ gia đình chị Hương mà rất nhiều người tìm nhà cũng không hào hứng với loạt dự án mở bán mới trên thị trường Hà Nội thời gian này do mức giá quá cao. Sự xuất hiện của những dự án này không “giải nhiệt” được cơn khát nhà ở của thị trường.

Anh Đoàn Nhật Long, môi giới bán căn hộ Hà Nội cho biết, nhiều khách hàng khi nghe giá đều lắc đầu. “Ví dụ với khoảng giá 45 triệu đồng/m2 của dự án ở Linh Đàm, một số khách hàng của tôi có xu hướng chấp nhận mua các dự án cũ gần trung tâm hơn ở Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy cũng đang được bán với mức giá tương tự, thay vì mua một dự án xa trung tâm, lại đang trong quá trình mới xây dựng, chưa rõ chất lượng và cam kết của chủ đầu tư như thế nào”, anh Long cho biết.

Tuấn Vũ