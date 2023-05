Doanh nghiệp tích cực bán hàng

Sau gần 3 quý dồn nén vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam bắt đầu lên kế hoạch ra mắt các dự án trong quý cuối năm. Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng giám đốc LDG Group cho biết, doanh nghiệp có kế hoạch triển khai 5 dự án chiến lược, trong đó 2 khu căn hộ triển khai tại TP.HCM là LDG Sky và LDG River với tổng số lượng gần 4.000 sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm. Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch triển khai 3 khu phức hợp dịch vụ giải trí đa chức năng trải dài ở 3 miền đất nước với tổng quỹ đất gần 1.000 ha.

Thuộc khu vực trung tâm quận 2, Công ty BĐS Rio Land tiếp tục chào bán giai đoạn 2 dự án Precia. Dự án có quy mô 330 căn hộ cao cấp với giá bán từ 50 triệu/m2, trong giai đoạn 1 chào bán, gần 100% số sản phẩm đã được tiêu thụ. Một dự án cao cấp khác tại khu vực quận 2 là The River Thu Thiem do City Garden Thủ Thiêm phát triển cũng cho ra mắt thị trường tòa tháp Hudson Tower vào đầu tháng 11 tới đây. Toà tháp Hudson cao 18 tầng, gồm 190 căn hộ có giá bán vào khoảng 7.000 USD/m2.

Ở khu vực giáp ranh TP.HCM, sau thành công từ dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden và Bcons Green View, Công ty BĐS Phú Mỹ Hiệp sẽ chào bán ra thị trường dự án Bcons Plaza tại khu Đông trong quý 4/2020. Cùng thuộc khu vực Làng đại học, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa chào bán ra thị trường gần 2.000 căn hộ thuộc dự án New Galaxy tại mặt tiền đường Thống Nhất, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô 6 block, gồm 19 tầng với giá bán trung bình 1,6 tỷ đồng/căn.



Nhiều dự án BĐS tiếp tục triển khai xây dựng trong 3 tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Tập đoàn Đất Xanh vừa giới thiệu dự án Opal Skyline trên đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án gồm hai tòa tháp, mỗi tháp cao 36 tầng với 1.530 sản phẩm. Cùng khu vực này, Công ty BĐS Phát Đạt cũng chuẩn bị tung ra thị trường dự án căn hộ Astral City với quy mô 8 block chung cư gồm 5.200 căn hộ.

Nhìn nhận về nguồn cung nhà đất cuối năm 2020, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận R&D Công ty DKRA Vietnam cho biết, thị trường BĐS nhà ở TP.HCM và lân cận sẽ sôi động trở lại trong quý cuối năm với nhiều dự án được tung ra. Để kích cầu, hầu như dự án nào ra mắt cũng kèm theo các chính sách chiết khấu, cho vay khá hấp dẫn. Động thái này góp phần giúp hoạt động giao dịch khởi sắc hơn sau nhiều tháng trầm lắng vì thiếu nguồn hàng.

Người dân có hào hứng mua nhà cuối năm?

Bên cạnh yếu tố khan hiếm nguồn hàng, việc giá bán căn hộ liên tục tăng cao, sản phẩm cao cấp lấn át nhà bình dân khiến giới đầu tư và người mua ở thực khó tiếp cận, giảm sự quan tâm dành cho thị trường, trái ngược với kỳ vọng của các doanh nghiệp.

Báo cáo thị trường quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong quý 3/2020, tổng lượng tin đăng chào bán BĐS cả nước tiếp tục tăng 12% nhưng nhu cầu tìm mua giảm 2% so với quý 2/2020. Xét theo khu vực cụ thể, phía Nam, TP.HCM bất ngờ ghi nhận mức độ quan tâm nhà đất giảm sút trong quý này. Cụ thể, lượng tin đăng rao bán tại TP.HCM tăng gần 12% còn nhu cầu mua lại giảm thêm 3% so với quý trước. Bình Dương, thị trường vốn đang kế thừa sức nóng của khu Đông Sài Gòn, dù liên tục ghi nhận nguồn cung mới rao bán, lượng tin đăng tăng hơn 14%, nhưng nhu cầu mua nhà lại giảm thêm 3%. Đồng Nai quý vừa qua có tổng lượng tin rao tăng 19% nhưng mức độ quan tâm giảm đến 13%. Riêng Long An, dù tin rao bán tăng đến 21% cùng đòn bẩy từ loạt thông tin hạ tầng giao thông nhưng nhu cầu mua vẫn không thể tăng thêm.