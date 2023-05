Người mua nhà “ăn chắc mặc bền” chọn căn hộ sắp bàn giao

Sự chắc chắn là yếu tố đặt lên hàng đầu

Tiến độ và chất lượng là 2 yếu tố hàng đầu khiến khách hàng ưa chuộng căn hộ sắp bàn giao. Rõ ràng, trong thời gian vừa qua, có không ít các dự án ngừng thi công do nhiều lý do như pháp lý, chủ đầu tư tài chính yếu,… khiến người mua nhà hoang mang. Nhưng khi chọn mua căn hộ sắp bàn giao, khách hàng được “nhìn tận mắt – sờ tận tay” căn hộ mình định mua, tránh được rủi ro mua nhà trên giấy, chậm tiến độ, quy hoạch tiện ích bị thay đổi so với cam kết ban đầu, chất lượng nhà ở bàn giao không đúng với quảng cáo… Người mua nhà sắp bàn giao có thể dễ dàng thẩm định chất lượng và không gian sống cũng như dễ dàng tìm hiểu và tra cứu về pháp lý của dự án.

Bên cạnh đó, mặc dù giá bán cao hơn căn hộ hình thành trong tương lai nhưng nếu tính kỹ lại, mua căn hộ sắp bàn giao bạn cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ tiền thuê nhà. Bởi thông thường, sau khi “xuống tiền” mua nhà, bạn phải đợi thêm mấy năm sau mới được nhận nhà. Trong khoảng thời gian đó, bạn vẫn phải chi trả tiền thuê nhà không hề nhỏ.

Hiện nay trên thị trường căn hộ, các dự án sắp bàn giao trong năm 2020 không nhiều, đặc biệt là căn hộ có giá dưới 2 tỷ lại càng ít ỏi. Tìm được chốn an cư vừa phù hợp với tài chính, vừa có thể nhận nhà ở ngay không còn dễ dàng đối với người mua ở thực.



Thăng Long Capital sẽ được bàn giao nhà trong tháng 7/2020

Thăng Long Capital – Lựa chọn khôn ngoan

Chính vì những lý do trên mà Thăng Long Capital trở thành một trong những dự án hiếm trên thị trường Hà Nội có mức giá chỉ 1,9 tỷ/căn hộ 3 phòng ngủ, nhận nhà ngay trong tháng 7 này. Ngay từ khi ra mắt, tòa T3 Thăng Long Capital đã tạo được hiệu ứng tốt tới thị trường nhờ giá bán cạnh tranh, chủ đầu tư Phúc Hà Group uy tín với nhiều dự án chất lượng trước đó. Chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các căn hộ đều đã tìm được chủ nhân. Các khách tới thăm dự án vô cùng hài lòng về chất lượng và thiết kế của dự án.

Sự thành công của tòa T3 đã làm tiền đề cho tòa T4 Thăng Long Capital sắp ra mắt tới đây. Đại diện đơn vị phân phối, ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc kinh doanh, phụ trách dự án cho biết: “Trên thị trường Hà Nội hiện nay, các sản phẩm chất lượng và giá bán tốt như Thăng Long Capital không có nhiều, nhất là ở khu vực phía Tây, nơi đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai, thì hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Những khách hàng đã mua căn hộ ở tòa T3 khi xem dự án đều rất hài lòng, thậm chí còn giới thiệu cho người thân chuẩn bị mua thêm căn hộ ở T4. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng, tòa T4 khi ra mắt cũng sẽ rất được khách hàng đón nhận và sẽ tiếp tục thành công như tòa T3”.