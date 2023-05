Chấp nhận bỏ ra số tiền cao hơn 10% so với mức giá thời điểm đầu mua căn hộ tại Bình Chánh thuộc một dự án vừa cất nóc và chuẩn bị bàn giao, anh Thành (Lê Văn Lương, Nhà Bè) chia sẻ, điều khiến anh ưu tiên mua nhà lúc này là tiến độ xây dựng và pháp lý của dự án. “Tôi đã tìm hiểu khá nhiều dự án có thông tin mở bán, cũng nhận đặt chỗ nhưng khi hỏi pháp lý thì rất mập mờ. Cũng có một số dự án đã được phép bán nhưng tiến độ xây dựng đình trệ. Thà chấp nhận bỏ thêm tiền để mua một dự án hoàn thiện, đủ tiêu chuẩn ra sổ hơn là mua dự án chấp nhận bán giá “mềm” nhưng pháp lý chưa tới đâu, xây dựng thì ì ạch”, anh Thành cho hay.

Cùng tâm trạng giống anh Thành, chị Thục Uyên (quận 10, TP.HCM) chọn mua dự án căn hộ tại TP. Thủ Đức khi có thông báo dự án chuẩn bị bàn giao sổ hồng vào tháng 11 tới đây. Căn hộ này chị mua có mức chênh gần 200 triệu đồng so với thời điểm mở bán đầu tiên nhưng việc có thể đánh giá được chất lượng căn hộ, tiện ích và chủ đầu tư nhanh chóng ra sổ khiến chị an tâm chấp nhận tốn thêm tiền mua nhà.

Chính sách siết chặt cấp phép dự án mới khiến những dự án có tiến độ xây dựng tốt, pháp lý minh bạch được người mua nhà ưu tiên.

Cuối năm luôn là giai đoạn giao dịch BĐS sôi động nhất, không chỉ các CĐT tranh thủ tung nguồn cung mới, chạy đua tiến độ xây dựng để bàn giao nhà và hoàn tất pháp lý cho dự án, thời điểm này cũng là lúc người mua thực tìm nhà để an cư đón Tết. Nguồn cung mới hạn chế, giá cao nên không ít người chuyển hướng sang mua các dự án đang triển khai, có tiến độ thi công tốt và pháp lý minh bạch. Thị trường ghi nhận không ít dự án dần hoàn thiện xây dựng, minh bạch pháp lý được khách hàng tìm kiếm nhiều, thanh khoản tốt và tốc độ tăng giá thứ cấp cao.

Ví như CĐT Bcons, trong năm nay doanh nghiệp này lần lượt hoàn thiện xây dựng và bàn giao gần 3 dự án nhà ở là Bcons Green View, Bcons Garden và sắp tới là Bcons Plaza. Các dự án trên đều triển khai trên khu vực lân cận TP. Thủ Đức, có tầm giá bán dao động từ 1,3 – 1,7 tỷ đồng/căn, phù hợp tầm tay người trẻ. Hầu hết các dự án triển khai từ trước đến nay của Bcons đều có thanh khoản cao, tỷ lệ tiêu thụ tốt. Bên cạnh yếu tố giá bán, tiến độ xây dựng nhanh, pháp lý minh bạch, ra sổ hồng cho cư dân đúng cam kết là thế mạnh bảo chứng uy tín cho thương hiệu này. Nhờ vậy, hầu hết các dự án của Bcons được người mua thực ưa chuộng, giao dịch sang nhượng thứ cấp sôi động với mức chênh từ 30-50%.

Hay như CĐT An Gia với dự án khu căn hộ Westgate (Bình Chánh, TP.HCM). Đây cũng là một trong số rất ít những dự án triển khai tại TP.HCM sở hữu pháp lý hoàn thiện ngay từ giai đoạn đầu triển khai và đáp ứng tiêu chuẩn tiến độ xây dựng nhanh như cam kết với khách hàng. Hiện tại Westgate đã hoàn thành cất nóc 2 tháp Danube và Seine, đồng thời tập trung hoàn tất phần thô của 2 tháp Mekong và Thames cùng các hạng mục hoàn thiện để kịp bàn giao trong quý 1/2023. Trước đó dự án này cũng được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện chào bán. Westgate có quy mô 3,1 ha gồm 4 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ, shophouse, villa với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 185.000 m2. Dự án này đang ghi nhận mức giá thứ cấp tăng 10% so với thời điểm đầu mở bán.

Một số dự án khác đang ghi nhận sự quan tâm từ người mua nhà như C-River View (TP. Dĩ An) của chủ đầu tư C-Holdings, Akari City, Mizuki Park của Nam Long Group, MT Eastmark City của Rioland hay dự án HT Pearl của CĐT HT Holdings cũng đều đã có văn bản cho phép bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai, đáp ứng điều kiện pháp lý và tiến độ xây dựng đúng cam kết tạo niềm tin vững chắc cho người mua nhà. Giá sang nhượng của những dự án này tại thị trường thứ cấp tăng khá cao, điển hình như giá bán căn hộ Akari City , căn hộ Mizuki Park với các block đã bàn giao tăng từ 15-30% so với giá gốc.

Các dự án có tiến độ xây dựng nhanh, chuẩn bị bàn giao thường ghi nhận biên độ tăng giá tốt trên thị trường thứ cấp.

Chia sẻ về nhu cầu thị trường với các dự án sắp hoàn thiện, bà Phạm Thị Phương Thảo, TGĐ Công ty BĐS Sao Việt cho biết, hai năm dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai sản phẩm cũng như xây dựng của nhiều chủ đầu tư. Chi phí vật liệu, nhân công, vận chuyển gia tăng khiến nhiều dự án phải ngưng việc thi công dẫn đến dự án chậm tiến độ, không thể hoàn thành theo cam kết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người mua nhà. Vì vậy, bên cạnh yếu tố pháp lý, việc xây dựng đúng tiến độ cam kết là yếu tố khiến nhiều dự án sắp hoàn thiện chiếm được sự ưu ái của người mua nhà.

Bên cạnh đó, những dự án đảm bảo sự minh bạch và hoàn chỉnh về mặt pháp lý được khách hàng ưu tiên lựa chọn, sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn để sở hữu vì thực tế thị trường đã có không ít trường hợp, khách hàng đóng cho CĐT đến 90% giá trị căn hộ, nhưng dự án vẫn không thể triển khai hoặc chỉ xây dựng phần móng rồi ngừng thi công do chưa đủ điều kiện chào bán. Hệ quả là doanh nghiệp vỡ nợ, người mua trắng tay.

Bà Thảo nhận định, một dự án hoàn thiện pháp lý có thể tăng giá ít nhất 10% – 20% so với các dự án chưa xong pháp lý. Do đó, những dự án pháp lý hoàn thiện ngay từ giai đoạn đầu triển khai không chỉ làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm mà còn mang lại sự an tâm hơn cho khách hàng khi quyết định mua. Phần lớn những dự án kiểu "cầm đèn chạy trước ô tô" sẽ khó xin phép xây dựng, vì vậy giới chuyên gia khuyến nghị, trước khi xuống tiền mua nhà, khách hàng chỉ nên chọn những dự án đã đảm bảo hoàn thiện về mặt pháp lý, phải được cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai và có uy tín trong việc ra sổ cho cư dân cũng như tiến độ xây dựng ở các dự án đã triển khai trước đó.

Phương Uyên

