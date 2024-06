Người Mua Nhà Luôn “Chọn Mặt Gửi Vàng”

Ngoài là bất động sản tiềm năng vượt trội, không gian sống chất lượng cao, người mua nhà luôn tìm kiếm những sản phẩm giá tốt, cùng với giá trị sinh lợi liền tay.

Dự Án Đem Đến Nguồn Thu Nhập Được Lựa Chọn

Thị trường trải qua nhiều cung bậc thăng trầm, khẩu vị của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Họ chuyển từ “lướt sóng” sang đầu tư dài hạn với dòng sản phẩm “ăn chắc mặc bền” là an cư lâu dài, có cơ hội sinh lợi đều hàng tháng, pháp lý đầy đủ và giá nhà gia tăng qua thời gian. Thế cho nên, nhà ở có khả năng sinh lợi luôn được quan tâm và săn lùng.

So với giai đoạn trước, giờ đây, người mua nhà kỹ lưỡng hơn. Sản phẩm phải vị trí đẹp, không gian sống chất lượng, mức giá tốt, và cơ hội gia tăng giá trị. Tiếp đó, thay vì để khách hàng “tự bơi”, chủ đầu tư cần có giải pháp về bài toán khai thác kinh tế cho bất động sản của khách hàng. Theo đó, cam kết thuê lại trong thời gian cố định, đến hỗ trợ lãi suất sau nhận nhà là những giải pháp được chủ đầu tư chọn để thiết kế gói giá trị cộng thêm cung cấp cho khách hàng.

Nhà ở tại Làng Đại học luôn được người thuê tìm kiếm

Không chỉ vậy, trải qua bao thăng trầm của thị trường, giờ đây người mua nhà còn rất nhạy bén về cơ hội, khả năng phân tích cao, dự đoán thị trường rất tốt. Điều này khiến cho các chủ đầu tư rất áp lực trong việc xây dựng các gói dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng. Dịch vụ phải chất lượng, “nói đi đôi với làm”, cam kết phải thực tế. Bởi vậy, Tập đoàn Bcons cam kết đem đến nguồn thu nhập cho khách hàng sở hữu các căn hộ tháp Bcons City lên đến 336 triệu đồng trong 2 năm đầu tiên, tương đương mức thu nhập từ 10-14 triệu đồng/căn.

Bcons City Tọa Lạc Khu Vực Có Nhu Cầu Thuê Nhà Ở Rất Lớn

Như chia sẻ của Đại diện bộ phận kinh doanh Tập đoàn Bcons, các cam kết về thuê lại căn hộ của khách hàng đã được doanh nghiệp cân nhắc và phân tích kỹ dựa trên nhiều yếu tố từ tiềm lực của doanh nghiệp, đến nhu cầu thuê nhà ở của thị trường trong khu vực dự án tọa lạc.

Khu Đại học Quốc gia TP.HCM là nơi có nhu cầu thuê nhà mỗi năm

Đầu tiên, tính khả thi của gói cam kết thuê lại căn hộ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Lợi thế mà Bcons City có được đó là tọa lạc ngay trong khu vực Làng Đại học Quốc gia TP.HCM luôn có nhu cầu thuê nhà ở rất lớn. Với hơn 60.000 sinh viên, học viên theo học tại khu Đại học Quốc gia TP.HCM đem đến cho khu vực làng Đại học lượng khách thuê nhà ở dồi dào, ổn định hàng năm. Chưa kể, đối tượng thuê nhà còn là những người làm việc trên địa bàn TP Dĩ An, và khu chế xuất Linh Trung 1 và 2, khu Công nghệ cao TP.HCM cách dự án không xa.

Chỉ tính riêng, TP Dĩ An là 1 trong 3 thành phố lớn của tỉnh Bình Dương, có vị trí tiếp giáp với TP.HCM và Đồng Nai, TP Dĩ An hiện đang là vùng trũng thu hút người lao động. Dĩ An đang có 6 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút hàng trăm ngàn người lao động đến làm việc.

Hiệu quả khai thác các căn hộ cho thuê tại khu vực Làng Đại học được khẳng định mạnh mẽ qua tỷ lệ lấp đầy người ở tại các khu căn hộ mà Tập đoàn Bcons đã triển khai như Bcons Plaza, Bcons Green View, Bcons Sala, Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Bee. Qua khảo sát, các dự án này gần như rất ít căn hộ để trống. Lượng khách hỏi thuê liên tục phát sinh mỗi ngày.

Tiếp đó, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh thuê lại căn hộ cho khách hàng, Tập đoàn Bcons có hẳn công ty đảm trách việc khai thác và vận hành các căn hộ thuê lại của khách hàng là Bcons Service.

Với những khu vực có nhu cầu thuê nhà đông đúc như làng Đại học thì khả năng tạo ra nguồn thu là thực tế. Nhiều người phân vân câu chuyện chênh lệch giá cho thuê thực trên thị trường và giá doanh nghiệp cam kết. Giảitỏa sự hồ nghi của khách hàng, như chia sẻ từ đại diện bộ phận Kinh doanh của Tập đoàn Bcons, thay vì doanh nghiệp xây dựng những chương trình giảm giá mạnh tay, tặng quà giá trị như bao đơn vị khác, thì phần ngân sách này được chia đều để hỗ trợ cho tất cả khách hàng bằng cam kết thuê lại với giá cao hơn giá căn hộ cho thuê trên thị trường.

Như vậy, phần giá chênh lệch của giá cam kết thuê lại chính là chính sách hỗ trợ hậu mãi mà Tập đoàn Bcons trích ra hỗ trợ khách hàng. Đặc biệt là, khoản tiền hỗ trợ gói cam kết thuê không nằm trong phần giá bán căn hộ.

“Với việc giữ gìn uy tín và chiến lược kinh doanh nghiêm túc lâu dài, Tập đoàn Bcons sẽ không vì một nguồn lợi nhỏ mà đánh đổi hình ảnh thương hiệu!”. Đại diện Tập đoàn Bcons đã nhấn mạnh như vậy!

Tháp trung tâm thương mại Bcons City tọa lạc giữa khu vực có nhu cầu thuê nhà ở rất nhiều

Nếu phân tích kỹ, các căn hộ tháp Bcons City đang có mức tốt hơn hẳn các dự án khác trong khu vực. Vị trí dự án ngay mặt tiền đường lớn, tuyến đường Thống Nhất huyết mạch kết nối trung tâm TP Dĩ An với làng Đại học Quốc gia TP.HCM, tuyến Metro, bến xe Miền Đông và TP Thủ Đức, Xa lộ Hà Nội; liền kề TP Thủ Đức. Dự án là khu đô thị, tiện ích phong phú, trung tâm thương mại, trường học cho con trẻ ngay cửa nhà. Đặc biệt, vị trí như Bcons City đã không còn nhiều, tiềm năng tăng giá là xu hướng tất yếu. Với hàng loạt ưu điểm nổi bật như vậy, Khu phức hợp Bcons City đã thuyết phục được số lượng lớn khách hàng trong thời gian vừa qua.