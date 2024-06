Với người mua nhà ở thực, tiêu chí giáo dục đang dần từ “mong muốn” trở thành yếu tố “cần thiết” khi lựa chọn dự án BĐS để an cư.

Người Mua Nhà Chuộng BĐS Kết Hợp Giáo Dục

Mới đây Tập đoàn Bcons vừa chính thức khai trương trường liên cấp BSchool đầu tiên nằm trong dự án đô thị Bcons City . Trường liên cấp B.School có quy mô hơn 30 phòng học và phòng thực nghiệm, năng khiếu, thư viện rộng quy tụ hơn 4.000 đầu sách, hội trường đa năng, nhà ăn đầy đủ tiện nghi… đào tạo chương trình giáo dục phổ thông theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tích hợp với các chương trình tiếng Anh hợp tác với tổ chức ILA Việt Nam. Trường bắt đầu chiêu sinh từ năm 2024.

Người mua nhà ngày càng xem trọng yếu tố phát triển hệ thống giáo dục ngay tại nơi sinh sống. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Chị Thanh, cư dân tại dự án này cho biết, yếu tố quan trọng lúc đầu chị chọn mua dự án là vì chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng hệ thống trường học liên cấp 1-2-3 trong khuôn viên khu đô thị và chất lượng giáo dục đảm bảo theo tiêu chuẩn, “ưu đãi” 70% học phí dành cho con em cư dân của Bcons, 50% học phí đối với cư dân TP.Dĩ An trong 2 năm đầu tiên. “Chủ đầu tư này luôn giữ uy tín trong xây dựng và pháp lý nên tôi tin họ sẽ làm được những gì cam kết. Kết quả cho thấy quyết định của tôi là chính xác”, chị cho hay.

Bcons City hiện là số ít dự án luôn giữ được thanh khoản tích cực tại Bình Dương trong 2 năm qua. Tính đến hiện tại, theo chia sẻ từ chủ đầu tư, hơn 1.000 căn hộ tại đây đã bán thành công sau 1 năm ra mắt, 70% căn hộ thuộc khu phức hợp Bcons City hiện đã có chủ sở hữu.

Một chủ đầu tư khác là Nam Long Group cũng rất ưu tiên yếu tố giáo dục trong phát triển các dự án BĐS những năm qua. Một trong những yếu tố được người mua nhà đánh giá khá cao khi quyết định xuống tiền là chủ đầu tư này rất để tâm dịch vụ giáo dục, hầu hết các khu đô thị đều ưu tiến phát triển hệ thống trường học.

Cụ thể, dự án Akari City (Bình Tân, TP.HCM) sở hữu ưu thế khi liền kề với hệ thống Trường liên cấp 1, 2, 3 Ngô Thời Nhiệm. Tổng diện tích mặt bằng lớn, đạt 18.753 m2, đảm bảo không gian rộng rãi cho hoạt động học tập và sinh hoạt. Nhờ ưu thế này mà dự án có mật độ lấp đầy dân cư đông đúc và hiện là nơi an cư của hơn 2.000 hộ gia đình.

Hay dự án khu đô thị Waterpoint 335ha được Nam Long triển khai tại Bến Lức, Long An cũng là một trong số những dự án tiêu biểu tại thị trường tỉnh sở hữu một hệ thống trường Song ngữ Quốc tế EMASI, trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Long An ngay trong khuôn viên khu đô thị. Tập đoàn giáo dục Khai Sáng cũng đã mua bán toàn bộ block A2 gồm 197 căn hộ của dự án EHome Southgate (dự án thành phần thuộc Waterpoint) để sử dụng làm cơ sở nội trú cho học sinh EMASI Plus và sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8/2024.

Các dự án nói trên của Nam Long đều đã đóng góp tích cực vào con số doanh thu 1.160 tỷ đồng của chủ đầu tư này trong 3 tháng đầu năm nay. Ví như Akari City có doanh thu hơn 490 tỷ đồng, còn Southgate là hơn 283 tỷ đồng, tính đến hiện tại giỏ hàng tại dự án này hầu như đã bán hết, chỉ còn lại một số nhà phố còn đang giao dịch.

Giáo Dục Trở Thành Tiêu Chí “Cần” Khi Mua Nhà

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn cho thấy, 63% người tham gia khảo sát chia sẻ họ ưu tiên chọn các dự án vừa có không gian xanh vừa sở hữu đầy đủ các tiện ích dịch vụ như trường học, bệnh viện, nhà thuốc… Trong đó, khoảng 40% người mua nhà xem tiêu chí giáo dục là yếu tố quan trọng khi lựa chọn một khu vực để sinh sống, con số này ở các hộ gia đình trẻ đang có con nhỏ cao hơn đến 50%.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, có 4 tiêu chí của một dự án bất động sản vùng ven thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu “xuống tiền” của người mua nhà. Đầu tiên là hạ tầng di chuyển thuận tiện với khoảng thời gian di chuyển tầm 20-30 phút. Thứ hai là dự án phải có các tiện ích như trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, bệnh viện, không gian xanh; thứ ba là tiêu chí all in one, một nơi có đủ đầy chức năng sống mà không phải đi xa. Cuối cùng mới là yếu tố chi phí sở hữu phù hợp với thu nhập hiện tại.

Xu hướng ly tâm trong phát triển BĐS đặt ra yêu cầu gắt gao hơn với các CĐT trong phát triển hệ thống sinh thái tiện ích cho dự án. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Dù không phải là tiêu chí hàng đầu để người mua nhà lựa chọn, nhưng không thể phủ nhận yếu tố “giáo dục” đã góp sức không nhỏ giúp các dự án tại thị trường tỉnh, thu hút được dân cư về sinh sống, làm việc nhiều hơn. Việc mua nhà gần trường dần được nhiều gia đình trẻ đặt lên bàn cân khi quyết định chọn nơi an cư lâu dài. Yếu tố này không mới trong phát triển các dự án BĐS nhưng ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu để hút cư dân về sinh sống và gia tăng tỷ lệ lấp đầy cho các dự án, nhất là ở vùng ven.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE, cho rằng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, các tuyến đường vành đai, cao tốc sẽ tạo ra xu hướng xây dựng các đô thị ly tâm phát triển. Nhờ hạ tầng mà người mua nhà không còn quá để tâm đến yếu tố khoảng cách di chuyển khi lựa chọn mua nhà, thay vào đó các yếu tố về tiện ích dịch vụ lại được đề cao hơn. Trường học, bệnh viện, cơ sở vật chất và không gian sống sẽ là những tiêu chí được đề cao khi chọn mua bất động sản

Ngoài ra xu hướng đầu tư phát triển bất động sản theo hạ tầng cũng sẽ là trọng tâm của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới. Để thu hút được người mua ở thực về an cư sinh sống, các tiện ích dịch vụ đồng bộ là điều không thể thiếu, trong đó tiêu chí giáo dục dự báo sẽ từ yếu tố “cần” trở thành dịch vụ “tất yếu” với các dự án đô thị quy mô lớn trong tương lai.

Như Ý

