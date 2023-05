Người mua thận trọng hơn khi "săn" bất động sản tại Bình Chánh

Sóng đầu tư vẫn đổ về Bình Chánh

Đã tham gia thị trường hơn 10 năm, anh Phan Thành Bảo (Bà Hạt, quận 10) không thấy bất ngờ khi chứng kiến làn sóng nhà đầu tư “rồng rắn” đổ về Bình Chánh mua BĐS khi có thông tin huyện này đề xuất quy hoạch mới. Anh Bảo cho biết, theo kinh nghiệm đầu tư nhiều năm qua của bản thân, ở hầu hết các thị trường có chuyển đổi quy hoạch hành chính, mua BĐS đều chắc chắn sinh lời. “Theo lộ trình phải 4 năm nữa Bình Chánh mới lên thành phố, nhưng nếu mua để đầu tư dài hạn thì đón sóng thời điểm này là thuận lợi nhất. Săn nhà đất phải chọn lúc thị trường còn đang hình thành, nếu đợi đến khi đã sôi động, rất khó tranh được sản phẩm tốt, chưa tính giá còn tăng mạnh”. Theo anh thì TP. Thủ Đức là ví dụ điển hình nhất cho điều này xu hướng này.

Cũng quan tâm đến thị trường Bình Chánh, anh Trần Hoàng Hải, nhà đầu tư ở TP. Thủ Đức cho hay, so với 2 năm trước, giá đất Bình Chánh đã tăng khá nhiều nhưng tính ra còn mềm hơn so với các khu vực khác. Quan trọng là Bình Chánh có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Một khi chính thức lên thành phố, khu vực này cũng sẽ nóng không thua gì TP. Thủ Đức. Dù là mua để ở hay đầu tư thì BĐS Bình Chánh vẫn có sức hấp dẫn rất lớn nên không có gì lạ khi sóng đầu tư đang đổ về thị trường này, nhất là trong bối cảnh nhiều quận trung tâm TP.HCM đã cạn quỹ đất phát triển mới. Nhà đầu tư này nhận định Bình Chánh đang là “vùng trũng” cho dòng vốn đầu đầu tư tại TP.HCM giai đoạn này.

Bình Chánh được nhận định là "vùng trũng" bất động sản của TP.HCM và là thị trường đang hút giới đầu tư đổ về sau xác lập lộ trình quy hoạch lên thành phố.

Được biết, UBND huyện Bình Chánh đã xác nhận đang xúc tiến đề án chuyển đổi từ huyện lên thành phố và quyết tâm trở thành thành phố vào năm 2025 thay vì lộ trình lên quận thông thường như các huyện còn lại của TP.HCM. Việc Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn khiến thị trường BĐS nơi đây càng thêm sôi động. Làn sóng dân đầu tư đổ về mua đất gia tăng làm xuất hiện tình trạng biến động giá.

Anh Nguyễn Thuận, môi giới BĐS tại Bình Chánh cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, lượng khách đổ về Bình Chánh mua BĐS tăng 50 -60% so với đầu năm. Giá BĐS nhiều khu vực cũng tăng từ 7-10% trong 3 tháng vừa qua, nhiều nơi còn ghi nhận mức tăng từ 20-30% so với năm trước. Nhu cầu mua khá đa dạng, từ đất nền, nhà phố, căn hộ cho đến đất nông nghiệp, đủ tầm giá và khu vực. Tuy nhiên tập trung nhiều nhất vẫn là phân khúc căn hộ triển khai tại khu trung tâm hành chính và nhà phố, biệt thự ở các dự án khu đô thị lớn.

Thận trọng khi xuống tiền chọn sản phẩm đầu tư

Nhiều môi giới khu vực cho biết, trước đây BĐS Bình Chánh chủ yếu thu hút người mua có nhu cầu ở thực, tuy nhiên từ khi có đề án lên thành phố, thị trường này hút nhiều khách hàng là dân đầu tư mua đi bán lại đổ về săn đất đón đầu thời cơ. Dân môi giới không chuyên tận dụng sức nóng, tham gia vào công cuộc “thổi giá” khiến giá BĐS nhiều nơi biến động mạnh, thậm chí xuất hiện mức giá ảo, nhất là ở phân khúc đất nền.

Giới chuyên gia cho rằng, việc giá BĐS Bình Chánh tăng đột biến thời gian qua bên cạnh nhu cầu thị trường gia tăng còn là chiêu trò của một bộ phận môi giới. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , giá BĐS Bình Chánh có biến động nhưng nhảy múa loạn nhất vẫn là đất nền. Phần lớn người mua đất nền là dân lướt sóng, ít nhu cầu nên dễ bị làm ảo giao dịch và giá. Trong khi đó nhu cầu mua thực và đầu tư dài hạn nghiêng về sản phẩm nhà liền thổ và căn hộ trong các dự án quy hoạch bài bản. Thay vì chọn các dự án manh mún, tự phát vốn có lợi thế giá rẻ, người mua thực quan tâm hơn đến yếu tố pháp lý, quy hoạch và tiềm năng dài hạn. Vì vậy các dự án ghi nhận nhu cầu giao dịch tốt thời gian qua đều là những sản phẩm thuộc các khu đô thị, khu phức hợp quy mô lớn do doanh nghiệp uy tín triển khai. Nổi bật về nhu cầu giao dịch tại Bình Chánh thời gian qua là hai dự án quy mô lớn gồm KĐT Mizuki Park của Nam Long và khu phức hợp Westgate của An Gia.

Được biết, thời điểm tháng 11 vừa qua khi Nam Long Group tiến hành mở bán khu căn hộ block MP9 – MP10 thuộc dự án Flora nằm trong Khu đô thị Mizuki Park. Chỉ hơn 1 tuần sau khi ra thông báo nhận đăng ký bổ sung quyền chọn mua 166 dự án đã phải ngừng nhận đăng ký do lượng người tham gia vượt quá số lượng dự kiến. Dự án Flora Mizuki có giá bán từ 2,5 tỷ đồng/căn, mức giá hấp dẫn trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tầm giá 2-3 tỷ đồng tại thị trường TP.HCM rất hạn chế. Hiện các tòa hoàn thiện của khu đô thị này đã có hơn 3.000 cư dân sinh sống. Sau khi chào bán thành công block MP9 – MP10, chủ đầu tư này cũng tập trung triển khai 39 căn biệt thự thuộc khu biệt thự compound The để chuẩn bị mở bán vào cuối năm nay.

Nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn khi ưu tiên chọn lựa các sản phẩm BĐS được triển khai ở những dự án lớn, pháp lý hoàn thiện tại Bình Chánh

Trong khi đó, Tập đoàn BĐS An Gia cũng vừa ra mắt giỏ hàng mới thuộc tháp Thames – tòa tháp cuối cùng thuộc khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính của Bình Chánh. Theo chia sẻ từ đại diện An Gia, sau thông tin Bình Chánh sẽ lên thành phố, nhu cầu mua đầu tư và ở thực tại dự án Westgate có xu hướng gia tăng. Westgate là một trong số rất ít những dự án tại TP.HCM hiện nay đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.Dự án tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh nơi có kết nối hoàn thiện cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh đầu tư công, lại là một trong số ít khu phức hợp có quy mô lớn nhưng giá bán lại rất cảnh tranh từ 40 triệu đồng/m2, mềm hơn so với tầm giá 61 triệu đồng/m2 của các dự án tương tự cùng phân khúc.

Nhìn nhận về hướng phát triển của thị trường Bình Chánh, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam cho rằng, với việc xác định lộ trình chuyển lên thành phố, BĐS ở khu vực này sẽ nhộn nhịp trong giai đoạn tiếp theo là điều dễ hiểu. Thực tế, thị trường BĐS Bình Chánh đã bắt đầu phát triển với việc xuất hiện nhiều dự án được đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản, thu hút được người mua thực về ở, đây thực sự là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, nguy cơ BĐS Bình Chánh xuất hiện bong bóng là hoàn toàn có thể xảy ra. Để ngăn chặn tình trạng sốt đất trong tương lai, nên có chủ trương khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư, phát triển dự án cần đi đôi với tiện ích đồng độ như công viên, trường học, sức khỏe… và giảm thiểu sự hiện diện của các nhà đầu tư nhỏ không đủ năng lực. Đối với người mua nhà, ông David Jackson cho rằng, Bình Chánh là thị trường giàu tiềm năng phát triển trong dài hạn, nếu đầu tư thì cần hướng đến các sản phẩm có giá trị bền vững, có khả năng gia tăng theo thời gian, có quy hoạch bài bản và pháp lý sạch. Quan trọng vẫn là cần cân nhắc yếu tố tài chính khi xuống tiền lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Phương Uyên