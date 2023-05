Sau giãn cách, chị Trần Công Dung (quận 10, TP.HCM) đang lên kế hoạch tìm kiếm ngôi nhà mới rộng rãi hơn. Chị cho biết hiện cả gia đình 4 người đang sống trong căn hộ 54m2 mua từ năm 2018. Tuy gần cơ quan hai vợ chồng làm việc nhưng với một gia đình có con đang tuổi lớn, diện tích nhỏ làm phát sinh nhiều bất tiện. Mục tiêu lúc này của chị là tìm mua căn chung cư rộng rãi tầm 85m2, khoảng trên dưới 3 tỷ đồng ở TP.HCM. Với tầm giá này, chị Dung cũng hiểu là rất khó có thể mua được căn hộ rộng rãi tại nội thành nên quyết định ra các quận ngoại thành tìm kiếm. Vì không gấp phải chuyển đi ngay, chị chọn mua các dự án đang triển khai nhằm thong thả hơn về tài chính. Tuy nhiên công cuộc tìm kiếm nhà của chị cũng không dễ dàng khi nguồn cung đang triển khai phần lớn là phân khúc cao cấp, lượng dự án tầm trung ít và cạnh tranh mua gắt gao.

Thị trường BĐS đang chứng kiến nhiều thay đổi trong tâm lý và khẩu vị người mua nhà sau dịch Covid-19. Bên cạnh đề cao không gian sống xanh, một bộ phận không nhỏ người mua thực dịch chuyển nhu cầu sang dòng sản phẩm nhà ở diện tích lớn thay vì các căn hộ 1 phòng quy mô nhỏ như trước đây. Báo cáo thị trường BĐS tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, hậu giãn cách xã hội, lượt tìm kiếm nhà đất tại TP.HCM tăng hơn 89% so với tháng 9/2021. Riêng phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận nhu cầu mua tăng 74%, trong đó dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền có nhu cầu tìm mua tăng 89%. Đáng chú ý, các căn hộ có diện tích lớn từng kén khách hàng lại đang có xu hướng được quan tâm nhiều hơn, nhất là loại căn hộ diện tích từ 80-85m2 tại các dự án trung cấp ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh so với các năm trước.

Người mua nhà đang có nhiều thay đổi trong tiêu chí chọn căn hộ sau thời gian dài làm việc tại nhà. Ảnh minh họa

Tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn từ nhiều dự án đang giao dịch tại TP.HCM, sau 2 năm dịch bệnh, thị trường chứng kiến sự thay đổi trong nhu cầu mua căn hộ. Tuy dòng sản phẩm căn hộ 1-2 phòng ngủ vẫn chiếm chủ đạo sức mua thị trường nhưng loại hình căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích trên 80m2 cũng đang ghi nhận nhu cầu ngày càng gia tăng. Không chỉ các gia đình đông thành viên mà ngay cả những cặp vợ chồng trẻ cũng đặc biệt ưa chuộng dòng sản phẩm này. Bên cạnh việc tăng nhân khẩu trong gia đình, một nguyên nhân khác là làm việc tại nhà, cần không gian thông thoáng khiến nhiều gia đình muốn mở rộng diện tích sinh hoạt. Vì tầm giá căn hộ 3 PN cao hơn những căn 1-2 PN, nếu mua ở trung tâm sẽ vượt tài chính nên người mua chọn giải pháp chuyển dịch từ trung tâm ra ngoại thành.

Theo ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam, đối với những người mua nhà để ở, những tiêu chí lựa chọn BĐS đã thay đổi nhiều sau thời gian dịch bệnh. Thói quen sinh hoạt đảo lộn khiến sự đa dạng trong mục đích sử dụng không gian sống được đề cao. Nhiều gia đình cũng có mong muốn dịch chuyển ra ngoại thành tìm mua các căn hộ diện tích lớn, nhiều phòng hơn, trần cao và thông thoáng để mở rộng không gian sống linh động hơn. Nhiều chủ đầu tư cũng nắm bắt xu hướng này, triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt cho các sản phẩm diện tích lớn, giúp người mua giảm áp lực tài chính, không phải gom ngay số tiền lớn cùng một lúc mà vẫn mua được nhà diện tích rộng rãi. Động thái này đang ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường.

Chẳng hạn như mới đây tại Bình Chánh, các căn hộ 3 phòng ngủ Westgate của CĐT An Gia được chào bán với mức giá khoảng 40 triệu đồng/m2 đang ghi nhận sức mua tích cực từ các căn hộ 3 PN, giao dịch tốt không thua gì các căn 1-2 phòng ngủ. Theo đại diện An Gia, với một căn 3 phòng ngủ 85 m2 có mức giá khoảng 3,4 tỷ đồng, người mua chỉ cần trả trước khoảng 500 triệu đồng. Đến quý 1/2023 là có thể nhận bàn giao, thực hiện sang nhượng hoặc cho thuê căn hộ hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, khách mua căn hộ Westgate còn được miễn hoàn toàn lãi vay, miễn phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Theo An Gia, với khoản thanh toán ban đầu thấp, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ có nhiều phòng ngủ hơn hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư. Chưa kể, sau 2-3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, tổng giá trị căn hộ sẽ tăng cao.

Nhiều người mua nhà chấp nhận ra ngoại thành tìm các căn hộ có diện tích lớn hơn. Ảnh minh họa

Tương tự dự án Phú Đông Sky Garden với đối tượng khách mua chủ yếu là các gia đình trẻ, CĐT đã đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, chỉ cần thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà, 50% tiếp theo sẽ được công ty hỗ trợ 100% lãi vay trong 24 tháng. Tại dự án Vinhomes Grand Park, chủ đầu tư công bố chính sách hỗ trợ người mua chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản đảm bảo cho khoản vay ban đầu 20-30% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng cho vay 100% giá trị căn hộ với lãi suất 0% lên đến 26 tháng sau khi bàn giao.

Nhu cầu dịch chuyển ra ngoại thành tìm mua căn hộ được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giá nhà khu vực trung tâm ngày càng leo thang dưới sức ép thiếu hụt quỹ đất và chi phí vật liệu xây dựng tăng cao. Báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong tháng 10/2021, giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng hơn 4% so cùng kỳ 2020. JLL Việt Nam cũng cho biết, giá bán trung bình căn hộ tại TP.HCM trên thị trường sơ cấp trong quý 3/2021 trên 61 triệu đồng/m2, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán tăng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và các dự án mới gia nhập thị trường phần lớn đều ở phân khúc cao cấp. Với ngân sách 3 tỷ đồng, để sở hữu căn hộ rộng rãi thì di chuyển ra ngoại thành sẽ là lựa chọn của người mua nhà.

Phương Uyên