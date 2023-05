Chấp nhận thực tế phải có 2-3 tỷ đồng mới mua được nhà ở TP.HCM, anh Xuân Quang, một lao động làm việc tại quận 12 quyết định chọn mua căn hộ thuộc dự án bình dân đang triển khai xây dựng trong một khu đô thị ở Bến Lức, Long An. Dự án này có giá bán 1 tỷ đồng cho căn 2 PN, phù hợp với tài chính của gia đình anh. Anh Quang chia sẻ: “Lúc nghe nói mua nhà ở Long An ai cũng nghĩ là xa nhưng đến khi đi thực tế rồi mới thấy khoảng cách di chuyển không xa như mình tưởng, thậm chí còn rất thuận tiện nhờ đường xá rộng thoáng”. Quan trọng nhất, theo anh Quang là có thể mua được một căn hộ diện tích rộng rãi, tiện ích đầy đủ với giá cả rất phải chăng mà nếu ở TP.HCM, tầm tài chính hiện tại của gia đình anh, 5-10 năm nữa cũng sẽ không với tới được.

Tương tự anh Quang, chị Thu Uyên, nhân viên văn phòng làm việc tại TP. Thủ Đức cũng chọn về Bình Dương mua nhà trong bối cảnh giá BĐS TP.HCM ngày càng xa tầm tay người trẻ. Chị Uyên cho biết, chị chấp nhận đi xa về khu vực Thuận An để mua căn hộ có giá 1,5 tỷ đồng/căn. Từ căn hộ này đến nơi chị làm việc phải mất thời gian di chuyển gần 40 phút nhưng chị Uyên cho rằng đây không phải là vấn đề lớn vì chị đã có được ngôi nhà của riêng mình mà không phải chật vật cảnh ở trọ như mấy năm nay.

Người mua nhà đang chọn giải pháp dịch chuyển về các đô thị vệ tinh để tìm kiếm cơ hội mua nhà trong bối cảnh TP.HCM khan hiếm căn hộ bình dân. Ảnh minh họa

Quỹ đất hạn chế, nguồn cung khan hiếm, chi phí gia tăng cộng thêm nhiều rào cản pháp lý đang khiến giá BĐS tại TP.HCM liên tục tăng cao. Theo dữ liệu lớn từ Batdongsan.com.vn , giá bán căn hộ trung bình tại TP.HCM hiện rơi vào khoảng từ 43-60 triệu đồng/m2. Trong 9 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng giá bán sơ cấp căn hộ vẫn tăng trung bình 4-5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu tìm mua căn hộ vẫn đang rất cao, tính riêng trong tháng 10/2021, lượng tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM tăng 74%, trong đó phân khúc căn hộ bình dân, tầm giá từ 28-32 triệu đồng/m2 ghi nhận nhu cầu mua tăng cao nhất, lên đến 89% so với cùng kỳ.

Nghiên cứu mới đây của JLL Việt Nam chỉ ra, giá bán căn hộ bình dân so với thu nhập tại TP.HCM không ngừng tăng lên trong 5 năm qua, đạt mức chênh 5,4 lần vào năm 2020. Điều này có nghĩa tốc độ tăng giá nhà ở đang vượt xa mức tăng thu nhập của người dân và khả năng mua nhà lần đầu của giới trẻ khó khăn hơn. Trước đây, nhà ở vừa túi tiền tại các quận, huyện vùng ven Sài Gòn ở mức 1,2- 1,5 tỷ đồng/căn thì hiện nay ngay cả tầm giá 2 tỷ đồng cũng khó tìm mua được căn hộ vừa ý.

Trong bối cảnh đó, nhiều người mua nhà lựa chọn dịch chuyển về các đô thị vùng ven, tìm mua những dự án nhà tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng. Nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh triển khai dòng sản phẩm căn hộ giá bình dân tại thị trường vệ tinh. Đây được xem là điểm sáng cho giải pháp nhà ở trong bối cảnh giá nhà tại những đô thị lớn leo thang và nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Đơn cử, tại thị trường Long An, chủ đầu tư Nam Long Group, doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền vừa triển khai xây dựng dự án căn hộ EHome Southgate. EHome Southgate có diện tích 4,5ha nằm trong phân khu thương mại, dịch vụ Southgate thuộc cửa ngõ của khu đô thị vệ tinh Waterpoint 355 ha. Nhờ hệ thống giao thông thuận lợi, từ EHome Southgate rất nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm TP.HCM và đô thị Nam Sài Gòn.

Theo chia sẻ từ đại diện Nam Long Group, EHome Southgate có giá chỉ khoảng 1 tỷ đồng/căn, được chủ đầu tư hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi dài hạn, chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ cho đến khi nhận bàn giao. Dù được giới thiệu ra thị trường ngay trong thời điểm dịch nhưng dự án vẫn ghi nhận nhu cầu mua cao và là một trong số ít sản phẩm có giao dịch tốt tại Long An hiện nay.

Phát triển căn hộ giá bình dân tại các đô thị vệ tinh là giải pháp hợp lý để giảm tải áp lực nguồn cung nhà ở cho thị trường hiện nay.

Ở khu vực tỉnh Bình Dương, Kim Oanh Group đã giới thiệu ra thị trường 200 căn hộ thuộc dự án chung cư Legacy Central tại Thuận An. Trong một buổi mở bán online, sau vài giờ dự án đã chốt thành công 150 căn. Đây là một trong số ít dự án căn hộ có giá từ 1,3-1,5 tỷ đồng/căn chào bán ra thị trường trong thời điểm này. Một dự án khác đang triển khai tại Dĩ An là Bcons Sala của Tập đoàn Bcons cũng đang chào bán với mức giá từ 1,3 tỷ đồng/căn và rất được người mua quan tâm. Ngoài ra khu vực này cũng xuất hiện nhiều dự an chung cư có tầm giá 28 -33 triệu đồng/m2 đang tạo hiệu ứng khá tốt từ người mua thực đến từ TP.HCM.

Nhìn nhận xu hướng li tâm của người mua nhà thời gian qua, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc CBRE Việt Nam cho biết, việc hình thành các trục giao thông lớn kết nối giữa TP.HCM với Long An, Bình Dương, Đồng Nai đang tạo động lực khiến người mua nhà tự tin dịch chuyển về các đô thị vệ tinh sinh sống trong bối cảnh giá nhà Sài Gòn tăng cao. Nhiều dự án nằm gần các trục giao thông lớn mở bán thời gian gần đây đã ghi nhận tỷ lệ bán hàng đạt 70-100%.

Vị chuyên gia này cho rằng, Đồng Nai, Bình Dương hay Long An đang có sức hấp dẫn với cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Bên cạnh hạ tầng kết nối tốt thì giá còn ở ngưỡng mềm là nguyên nhân thu hút dòng tiền. Từ TP.HCM về Long An, Bình Dương, Đồng Nai đang triển khai rất nhiều tuyến giao thông kết nối, rút ngắn dần thời gian di chuyển khiến khoảng cách không còn là yếu tố quá lớn ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của nhiều gia đình trẻ.

Phương Uyên